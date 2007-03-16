Ани Лорак рассказала о своей любви с первого взгляда (ФОТО)

Воплотить образ романтического героя Каролина доверила своему возлюбленному – Мурату, который уже более полугода пребывает в статусе жениха певицы. Кстати, Мурат постепенно осваивает русский язык. По крайней мере, он без перевода понимал все команды режиссера. Но с Ани он общался на английском. В роли гостей вечеринки выступили модели агентства «Karin». Прямо на площадке раскинулась «полевая» кухня, обеспечивавшая бесперебойно питанием, чаем и кофе не только съемочную группу, но и прибывших «на огонек» журналистов. Провиант и сопровождавший его предусмотрительный официант был предоставлены рестораном «Angel-lounge», владельцем которого является Ани Лорак. «Мы приготовили для поклонников таланта Ани Лорак немало сюжетных сюрпризов, которые заставят их совсем по-другому взглянуть на привычный образ своей любимицы - говорит Алан Бадоев, - И, что самое важное, досмотрев клип до конца, зрители поймут, о каких новшествах в творческой судьбе Ани Лорак идет речь». С Бадоевым Каролина сотрудничает уже второй раз (напомним, что ранее Алан снял для нее клип «Another little shot of love»), а оператор Алексей Степанов снимал все клипы певицы. Каролина считает, что Леша как никто другой хорошо чувствует ее в кадре и умеет создать особую атмосферу на площадке. Появится в клипе и мечта Ани Лорак – собственный частный дом. Его роль в клипе исполнил красивейший коттедж под Днепропетровском. Артистка заприметила его, гастролируя в этой местности и с первого взгляда влюбилась! Поэтому коттедж был безжалостно отснят со всех сторон специально откомандированной в Днепропетровск съемочной группой. За время съемок Ани трижды меняла наряды, прическу и макияж. Помогали ей войти в каждый из трех совершенно разных образов стилист Ольга Навроцкая, визажист Анжела Посохова и парикмахер Юрий Царев. «Голливуд - вот что я могу сказать о своей новой работе. Это и образ, и актерская игра, которая неизменно сопутствует флирту, - говорит Ани Лорак. - Когда ты молод, красив, уверен в себе, тебе очень хочется нравиться и ты делаешь для этого все! И не думайте что я шучу или преувеличиваю, когда говорю что буду в новом видео просто обалденно сексуальна!»