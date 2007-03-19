Украинская «Комбинация» презентовала первый альбом (ФОТО)

С раннего вечера любой зашедший в клуб, мог сразу почувствовать, будто машина времени за миг перенесла его на пятнадцать лет назад. Музыка, антураж и «мелодии и ритмы зарубежной эстрады» на экранах настраивали на ностальгический лад всех гостей. Подобные ностальгические вечеринки – не редкость, но эта была особенной, так как целиком посвящалась девушкам «родом из 90-х», как они сами себя называют – группе «Триши». Ведущие вечеринки – известные шоумены, авторы самого популярного в стране радио-шоу Кирилл Капустин и Сергей Федотов начали праздник с сеанса аэробики. Танцевальную эстафету подхватили парни из балета «Ва-банк». А потом на сцене появились и главные персонажи действа. И вот тут-то никто не смог устоять на месте, так как «социально-бытовое» диско «Триши» завело всех с пол-оборота. Как оказалось, очень многие давно знали эти песни и искренне удивлялись: «Так это оказывается они поют!» И действительно, песни «Лунная ночь», «Прощай» уже давно у всех на слуху, благодаря их горячим ротациям в эфирах радиостанций СНГ. Идея создать женскую диско-группу пришла к клипмейкеру и продюсеру Александру Филатовичу 8 месяцев назад. Состав группы подобрался не сразу, но именно Юля, Ульяна и Наташа стали нынешним, «звездным» составом «Триши». Обладая хорошим творческим чутьем и знанием конъюнктуры рынка шоу-бизнеса, Филатович решил, что именно такая музыка и такие образы покорят публику. И попал в точку. Главный признак успешности проекта состоит в том, что на его реализацию продюсер потратил столько же средств, сколько некоторые артисты тратят только на один видеоклип. И эти скромные средства принесли свои плоды – «Триши» активно гастролируют в Украине и России, их песни звучат в радиоэфире, и люди напевают эти запоминающиеся мелодии, а это главный признак популярности. В альбом «Лунная ночь» входит 11 песен, большинство их которых написал Филатович. Выпустила диск компания «Музыкальный Центр». Поздравить девушек с их общим первенцем пришли коллеги по артистическому цеху. В зале были замечены Ольга Юнакова, Марта, группа «Игрушки», группа «Гавана», продюсеры, аранжировщики, шоумены. Когда девушки эффектно исполнили почти все песни из нового альбома, ведущие отдали их «на растерзание» журналистам и вообще, всем, кто все знал о группе «Триши», но боялся спросить. Участниц группы и Александра Филатовича не смущали даже каверзные вопросы. Сомневающихся в умении девушек петь «живьем» они пригласили на сцену и заставили спеть и станцевать с ними вместе, и всем сразу стало ясно, кто чего стоит, ведь Ульяна – лауреат 59 песенных фестивалей, а Наташа – экс-чемпионка Европы по бальным танцам. Закончилось шоу всеобщим весельем и розыгрышем символов конца советской эпохи. Кому-то из гостей особенно повезло – он отправился домой с тяжеленным «бобинным» магнитофоном. По материалам ИА «Screen media».