Ради образа Монро Тина Кароль похудела на три килограмма (ФОТО)

- Стилист Ольга Навроцкая посчитала, что самым удачным для меня будет тот образ, в котором Мэрилин появилась в фильме «В джазе только девушки», - рассказывает Тина. - Мне должны были пошить сильно облегающее платье телесного цвета, украшенное камнями Сваровски. Такой наряд хорошо выглядит только на изящной фигуре. И, чтобы быть достойной легендарного образа Мэрилин (мне кажется, в фильме актриса выглядит просто идеально), я решила похудеть. Личный тренер запретила Тине сбрасывать вес в короткий срок (ведь это серьезный стресс для организма). Исчезновение трех килограммов, которые и без того хрупкая певица почему-то посчитала лишними, происходило в течение трех недель. Ради идеальной фигуры Тина строго придерживалась правильного режима питания (ела, в основном, только морепродукты и овощи). И занималась спортом два раза в день! В итоге юная звезда приобрела, по мнению тренера, практически идеальный вес. -В день съемок шоу я решила, что вживаться в образ Монро нужно начинать с самого утра, - улыбается Тина. – Поэтому на генеральную репетицию надела красивое платье с большим декольте. Усилия юной звезды были оценены по достоинству. Мужчины провожали похудевшую Тину в сексуальном наряде завороженными взглядами. Ну а когда певица вышла на сцену в облегающем платье а-ля Монро и белоснежном боа, ее просто засыпали комплиментами. А танцоры, которые в начале программы должны были нести Тину на руках, приподняли ее легко, как пушинку. - Я боялась только одного, - смеется Тина. – Что танцоры, поднимая меня, нечаянно сорвут с платья нашитые камни. Но все обошлось…