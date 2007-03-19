Героев сериала «Кадеты» в Киеве соблазняли …африканки (ФОТО)

Просто прибывшие на киевский Кадетский бал по приглашению канала «1+1» и журнала «Сериал» герои самого рейтингового на сегодня сериала решили, что сидеть ночь перед балом в гостиничном номере – слишком скучно. Ночь. Ребята решила оторваться по полной программе… В 23.15 прилетев в Киев и бросив вещи в номерах «Президент отеля», Александр Головин (Макаров), Борис Корчевников (Синица), Аристарх Венес (Сухой), Артур Сопельник (Трофимов), Кирилл Емельянов (Сырников) и Артем Терехов (Соболь) отправились «тусить». Сперва в клуб «Арена», где Александра Головина сразила наповал танцующая на кубе афро-украинка в тигровом костюме. От заведения гостям выставили бесплатное шампанское, за которое звезды «расплачивались» автографами и фотографиями. Всю ночь ребята вызванивали продюсера «Кадетов» Вячеслава Муругова, который тоже прибыл в Киев на бал. Однако, Вячеслав, видимо, хотел провести вечер по своим личным планам, а не по «кадетским», поэтому, подозревая возможное развитие событий, всю ночь не брал трубку. Хотя в итоге актеров таки отправили на такси в отель, но ребята решили, что – дело молодое – веселиться можно где угодно. Так что банкет продолжился, а рассвет актеры решили встретить… под землей. В городском метро, побывав и на «Театральной» и на «Республиканском стадионе», млея от надписи «Не притулятися» и постоянно фотографируя другие украинские надписи. В общем, не удивительно, что утром перед экскурсией по Киеву, Александра Головина пришлось поднимать килограммами уговоров. На Андреевском спуске они начали скупать подарки. Себе. Кирилл Емельянов купил шапку и шарф с «динамовской» символикой, которые тут же и одел. Терехов – футболку с символикой СССР и футболку с надписью «Козацькому роду нема переводу», а Сопельник купил что-то черное. Что? Никому не сказал, поэтому заслужил поток насмешек и версию о черных колготках. Корчевников оказался самым серьезным среди всех – внимательно слушал экскурсовода, задавал вопросы и не бросался во все стороны. В отличие от Аристарха Венеса, который дошел до Боричева тока. День. На балу семерых «Кадетов» чуть не разорвали на сувениры Если назвать кратко тот фанатичный прием, которые устроили просочившиеся из всех дыр на закрытое мероприятие поклонницы сериала, то это был настоящий сумасшедший дом. Перемещаться «кадеты» могли только после того, как курсанты училища соорудили им «живой коридор». Но и это не спасало от напора фанаток в бальных платьях. Собственно, здание киевского суворовского военной училища им. Богуна можно было не искать. Еще издалека и задолго до официального начала мероприятия в 14.00 были видны толпы девушек, блокирующих вход на территорию. После того, как ребята наконец-то появились перед зданием и вышли из машины, эти толпы резко перескочили в вертикальное положение - на забор. Самым дисциплинированным среди «Кадетов» оказался Вячеслав Муругов – он прибыл точно к назначенному сроку, а не на 40 минут позже, как юные звезды. «Я же бывший суворовец», - с улыбкой заметил он. Кстати, продюсер был впечатлен киевским суворовским и сказал, что они подумают над тем, чтобы одну серию третьего сезона сделать «выездной» и снять здесь. Еще до начала мероприятия со стойки были сметены все открытки с изображениями кадетов, а после презентации организаторы увидели, что со стендов были сорваны и все сериальные фотографии. Дольше всего продержался Александр Пороховщиков – видимо, всех останавливал его строго-укоризненный взгляд: мол, а ты записался в суворовцы? Но через пять минут после исчезновения рядом висящих карточек, был унесен неизвестными личностями и он. Но самым крупным хищением оказался спайдер с изображением кадета Перепечко – огромный постер с портретом Павла Бессонова. Как его унесли из охраняемой зоны, остается загадкой. Наверное, чье-то сердце не выдержало того, что Павел не смог приехать в Киев из-за болезни. В этом же духе развивалась и сама презентация нового сезона «Кадетов». Когда на сцену один за другим поднялись все актеры вместе с киевской актрисой, исполнительницей роли девушки Синицы Ксюши – Ольги Лукьяненко – все пространство перед сценой заполнили подростки с фотоаппаратами, блокнотами и ручками. Аристарх Венес вместе с Кириллом Емельяновым исполнили реп по мотивам «Кадетов», не забыв спеть и куплет о сидящем здесь же Вячеславе Муругове. Борис Корчевников все время о чем-то шептался с Ольгой Лукьяненко, а Головин бурно подтанцовывал. Каждому из ребят победительницы конкурса «Сериала» подарили игрушки, которых назвали в соответствии с их героями – Макар, Синица, Трофим, Сухой, Сыр и Соболь. Кстати, актерам подарки очень понравились. Даже как-то трепетно понравились – сидя в специально отведенной им комнате, они их рассматривали, гладили, может даже разговаривали, про себя. Так как Перепечко не было, мягкую игрушку для Бессонова поручили передать Вячеславу Муругову. Для того, чтобы актеры смогли просто выйти из комнаты и пройти в бальный зал, охране пришлось активно работать руками, локтями и корпусом, так как «кадетов» хватали за руки, за костюмы, нежными девичьими голосами умоляли дать автограф, сфотографироваться. В итоге, пришлось выставить усиленный кордон в три шеренги из учащихся суворовского. Причем, сами мужи в мундирах, выполнив свой долг перед толпой фанаток, тоже не упускали возможности взять образец почерка у звезд. Ребята открыли бал вальсом с девушками, приглашенными из профессиональных танцевальных коллективов. Правда, после десятиминутных «па» они самостоятельно попытались вернуться в оазис гримерки, и охране пришлось спасать актеров от объятий и фотоаппаратов по одному. Хотя концертная программа продолжалась дальше, но вся толпа зрителей тут же перенеслась из зала под дверь гримерной комнаты. Положение спасла Мика Ньютон, юная певица, исполнявшая песни для сериала «Кадеты» - на ее выступления «экранные суворовцы» опять выбрались из изолированной зоны и появились на сцене рядом с Микой. В пять часов вечера ребята уже уезжали в аэропорт. Выходить им пришлось через черный ход, но выезжали они все равно через центральные ворота. За это и поплатились. Машина продвигалась очень медленно, так как водитель боялся наехать на девчонок, которые буквально кидались под колеса. Пришлось заблокировать все двери, так как поклонницы пробовали проникнуть внутрь, а когда это не получилось, начали раскачивать машину. Уже приехав в аэропорт водитель, сокрушенно покачал головой: «Машину придется долго отмывать». Все двери и окна были в помаде, надписях и поцелуях… По словам ребят-актеров, в Москве кадетский бал проходил намного «официальнее». Поэтому такой прием в Киеве их просто ошеломил – более эмоциональный и открытый. Они уехали под большим впечатлением. А Венес – и с сожалением, что не всем девчонкам дал автограф.