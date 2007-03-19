Влада Литовченко накупила модных обновок на 10 тысяч евро (ФОТО)

Кутюрье сделал дефиле закрытого формата в старинном дворце Clam Gallas, куда пригласил 200 VIP-гостей. Без именного пригласительного проникнуть на показ было невозможно. Кстати, начался показ в «киевском формате», примерно на час позже. «Ждать, безусловно, неприятно, но это нестрашно. Надо отметить, что Османи очень бережно относится к своим моделям. Репетиции начинаются с самого утра, но для людей покупаются ящики с водой, готовятся салаты, бутерброды. Так что, никто не жалуется», – поделилась «секретами» кубинско-чешской фэшн-кухни Влада Литовченко.В трех залах, под расписными потолками в стиле ренессанса под оперную, восточную и поп-музыку модели царственно расхаживали, соблазняя публику шикарными вечерними нарядами. «Женщина всегда должна быть королевой», – считает Османи Лаффита.На подиум вышло около 40 моделей, что является мировой нормой фэшн-показа, среди которых была и владелица агентства «Карин», Влада Литовченко. Вот уже несколько лет Влада является лицом дома Османи Лаффита в Украине. «Османи всегда приглашает меня на свои показы и я не отказываюсь. Шоу проходит всегда очень интересно.Например, прошлый показ Османи сделал прямо на пражском вокзале», – поделилась Влада Литовченко. Еще она добавила, что для чехов кубинец Лаффита просто «царь и бог» моды, так как в Чехии царит серятина. Сама Литовченко выбрала из новой коллекции несколько нарядов. В двух из них она уже покрасовалась на церемонии «Человек Года».По словам менеджер Лаффита, цена вещи от Кутюрье составляет 3-5 тысяч евро, но несколько десятков клиентов выбрали наряды уже во время показа. Кстати, кроме одежды, модный дом Османи Лаффита создает аксессуары – сумки, ремни, очки и мебель. Дизайнер использует не только очень дорогие ткани, но и кожу крокодила, страуса. К сожалению, нет информации, какие отношения у Лаффита с организацией по защите животных «Green Peace».Для каждого гостя были изготовлены мини-бутылочки шампанского, а к ним фужеры. Руководствуясь рекомендацией, многие гости распивали напиток прямо во время шоу. Лаффита пригласил на дефиле не случайных людей – это были состоятельные люди Праги, представители различных консульств, в частности, итальянского, чилийского, индийского, венесуэльского и украинского.Фотографы, как и у нас на показах, боролись за «место под солнцем» и толпились возле принцессы из Саудовской Аравии Роллы, которая уже давно является постоянной клиенткой дизайнера. После показа публика допивала шампанское и обнималась с дизайнером.В ход, конечно же, пошли бутылки нормального размера, а потом команда Лаффита переместилась в ресторан, где гуляла до утра.