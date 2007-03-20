Пираты Карибского моря наступают третьей волной

20 марта 2007, 11:40

В мае в прокат выходит третья часть популярной пиратской саги, которая обещает много сюжетных неожиданностей и сюрпризов.

Пираты Карибского моря: На краю света (Pirates of the Caribbean: At World's End) станет третьей частью популярного блокбастера, первый фильм которого вышел в 2003 году. Как и первых двух картинах режиссером выступил Гор Вербински (Gore Verbinski). Не изменился и основной актерский состав: легендарного Джека Спэрроу сыграл блистательный в этой роли Джонни Депп (Johnny Depp), Элизабет Суонн – прославившаяся благодаря «Пиратам» Кира Найтли (Keira Knightley), а красавчика Уилла Тернера – все тот же красавчик Орландо Блум (Orlando Bloom). Также в третьей части остался герой Джеффри Раша (Geoffrey Rush) – капитан Гектор Барбосса. Впервые на экране в саге появится Чоу Юн-Фат (Chow Yun-Fat) в роли сингапурского «пиратского короля» и рок-звезда Кит Ричардс (Keith Richards) – ветеран легендарной группы Rolling Stones сыграл отца Джека Спэрроу. Кинокомпания Walt Disney назначила датой мировой премьеры фильма 25 мая, однако счастливчики смогут посмотреть новых «Пиратов» на день раньше. По сюжету, Элизабет Суонн и Уилл Тернер при помощи капитана Барбоссы отправляются вызволять Джека Спэрроу на край земли – в темные воды, где царит ужас, хаос и поджидает немалая опасность. Миссия тройки смельчаков осложняется, когда Элизабет похищают китайские пираты. «Пиратство – само по себе ставка в этом приключении. В фильме даже будет международный съезд всех главных пиратов мира – девятерых пиратских королей», - рассказал режиссер Гор Вербински. Одной из самых впечатляющих сцен картины станет гигантский водоворот с водопадом, куда затягивает корабль смельчаков, а также город, созданный из корабельных обломков. Третьих пиратов начали снимать фактически параллельно со второй серией – «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) еще в 2005 году. Тогда на Багамах построили огромный резервуар для съемок корабельных сцен. При этом, третью часть снимали урывками, - даже не имея полного сценария. Участники съемочного процесса говорят, что спешка и неопределенность волшебным образом улучшила правдоподобность игры актеров. Съемки продолжились в августе 2006 года и закончились в начале 2007 года у побержья Калифорнии.

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