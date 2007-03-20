Игорь Матвиенко: «Мы сидели с Эрнстом и вдруг приезжает Пугачева...»

Когда перечисляют российских поп-продюсеров, то обычно хватает и десяти пальцев на руках. Игорь Матвиенко - один из них. В меру циничен, но в работе никогда не скатывался в откровенную пошлость. За это даже среди коллег по цеху всегда пользовался уважением.

О своих артистах - Игорь Игоревич, не путаетесь в своих артистах? - Путаюсь. - Сколько их всего у вас? - «Любэ», «Иванушки», «Фабрика», «Корни», «Куба», Ирсон Кудикова, Виктория Дайнеко, Юлия Бужилова, Михаил Гребенщиков. Еще появилась певица Светлана, которая выступает под псевдонимом Лиза. - Она не связана с «Фабрикой звезд»? - Нет, Лиза никак не связана с «Фабрикой». Любой продюсер мечтает найти артиста, который сам себе пишет и поет свои песни. Мне очень понравилась эта девушка. Очень простая музыка, на уровне «Ласкового мая» - одной из моих любимых групп. Это такая простота, что дальше некуда. Но очень солнечно, радостно и без загрузки. Мы ее взяли и будем пытаться что-то с ней сделать. - Что происходит сегодня с Юлией Бужиловой? Она так ярко начала на первой «Фабрике», во всяком случае, выделялась среди других «полуфабрикатов», а теперь сгинула в пучинах безызвестности. - Дело в том, что Бужиловой, наверно, вообще не нужно было идти на «Фабрику звезд». Она абсолютно «нефабричный» продукт. Это я ее затащил туда. Вся ее музыка вообще вне формата. Поэтому мне очень не хотелось торопиться, выпустить ее альбом, чтобы он стал последним в ее творчестве. Такие песни ни одна радиостанция не возьмет в ротацию. Это совсем для узкого круга любителей нестандартной музыки. Все эти годы мы думали, как ее преподнести людям. Но, наконец, в этом году лед тронулся. Бужилова уехала в Киев, объединилась со своей первой группой, с которой делала свои первые песни. Они сейчас репетируют ее старую программу и пытаются сделать что-то новое. И то, что они сделают, мы по итогам запишем. Думаю, что в этом году мы ее альбом точно выпустим. - Кому все же вы отдаете больше времени как продюсер? - Сейчас едва успеваю по одной песне для каждого «настругать» к сезону - к зиме или весне. - Николай Расторгуев, отпраздновавший в феврале свой 50-летний юбилей, не обижается на то, что вы столько времени уделяете молодым музыкантам? - У нас с «Любэ» выработалась традиция - альбом в два-три года. Как раз последний был два года назад. Я не могу писать такие песни, как для группы «Любэ», каждый год. Нужен перерыв, потому что уже и так много повторов. - Мы имеете в виду повтор мелодий? - Темы повторяются. - «Комбат» - «Солдат»? - Скорее даже, по настроению. Как бы дух одинаковый переходит из песни в песню. Новые песенные пласты тяжело вскапывать. Хотя очень хотелось бы. - Когда много работаешь, начинается халтура. И удовольствия никакого... - Никакого. - Тогда я вас не понимаю. Могли бы уже позволить себе не суетиться, а писать для удовольствия. - Обстоятельства загнали меня в определенные рамки. Я как продюсер принимал участие в двух «Фабриках звезд» - первой и пятой. И перед некоторыми выпускниками этих проектов несу ответственность. - Но вы же могли отказаться от участия в пятой «Фабрике». - Мог бы. Но почему-то не отказался. Это, кстати, произошло совершенно случайно. Была неформальная встреча с Константином Эрстном и Ларисой Синельщиковой, где мы говорили на отвлеченные темы. Вдруг приехала Алла Борисовна, и разговор переключился на «Фабрику звезд». И тут Пугачева говорит: «Я одна не пойду, вот если бы Матвиенко, например, пошел туда, то я бы тоже участвовала». Руководство канала посмотрело на меня внимательно. - «Посмотрело» так, что невозможно было отказаться? - Я подумал и предложил такой вариант: «Давайте возьмем пятерых продюсеров под началом Пугачевой. Каждый из нас отберет себе одного-двух артистов». Закончилось тем, что на пятой «Фабрике» было всего два продюсера: я и Макс Фадеев. Ну и Пугачева в качестве руководителя. Поэтому пришлось еще один срок «отмотать». О кризисе в поп-музыке - Что сегодня происходит с популярной музыкой? Где настоящие «народные» хиты? - Вся наша поп-индустрия находится в глубоком кризисе. Это связано в том числе и с огромной ролью телевидения, для которого музыка давно перестала быть рейтинговым продуктом. Программы, где показываются клипы, не могут соперничать с ток-шоу, сериалами или с юмором. Программа «Две звезды» была интересной, артисты пели вживую, но там не было новых песен и исполнителей. Это исключительно телевизионный продукт, который дает высокие рейтинги, но музыку не двигает вперед никоим образом. За период с августа по декабрь мы сделали 30 кавер-версий песен, то есть перепевок старых шлягеров для разных телепрограмм. Времени для записи новых песен остается меньше. И музыка на ТВ порой превращается в некое подобие телевизионного шоу. Плюс ко всему, даже два наших музыкальных канала – «Муз ТВ» и МTV - все реже крутят клипы, их постепенно вытесняют из эфира ток-шоу и сериалы. За прошлый год мы сняли шесть клипов. Я считаю, что просто зря потратили деньги. Клипы взяли в ротацию, но крутят редко. А от этого эффект теряется. И третья причина кризиса в поп-музыке - это то, что у нас в стране нет среднего класса. Творчество у нас в итоге скатилось к ресторану. Все исполнители, без исключения (ну может быть, кроме Земфиры, которая как бы в стороне от всего процесса) сегодня производят ресторанную музыку на десерт. Больших концертов на кассу практически ни у кого нет. - Артистов это развращает? - Конечно. Это развращает артистов и разрушает всю идеологию. Раньше эстрадные звезды были недосягаемыми, почти богами. А сегодня их можно запросто потрогать на какой-нибудь закрытой вечеринке. У публики теряется к ним былое уважение. Песни становятся прикладными, к закускам. Даже ритмы подгоняются под ресторан. Перед записью очередной песни мы уже думаем: песня обязательно должна быть танцевальной, чтобы люди за столом не заснули. И нужно еще подогнать песню под радиоформат, который определяется одним человеком - программным директором, чье мнение субъективно. Это неправильный подход к созданию и продвижению песен. - Кризис в поп-музыке, наверно, отчасти спровоцирован тем, что просто песен нет ярких, поэтому и не крутят? - Дело не в этом. Показ музыкальных клипов перестал давать высокие рейтинги даже на музыкальных каналах. Даже дурацкие телесериалы сегодня имеют более высокие рейтинги. - Может, мысль композиторская оскудела? - Не думаю. У нас есть пара-тройка клипов, включая ролик певицы Лизы, которые мы вообще не смогли поставить в эфир. Их просто не взяли. - Кстати, ваших артистов ресторан тоже испортил? - Безусловно. Одно дело работать при жующей публике. Другое дело - давать большие сольные концерты. Для творческого человека это две совершенно разные формы отдачи и ответственности. Что такое корпоративные вечеринки? Иногда это сцена размером два на два метра, где даже аппаратуру для живого звука не поставишь. Это несерьезно. Я хочу с этого года в приказном порядке обязать весь наш концертный отдел устраивать 30-50%, пусть за небольшие деньги, но именно кассовые (а не заказные) концерты по стране. Чтобы люди покупали билеты, садились в зале и слушали. - Вы не боитесь, что ваши артисты не справятся? На сольных концертах надо петь вживую. А ваша «Фабрика» - проект исключительно «фанерный». - К сожалению, «Фабрика» всегда поет вживую. - Верится с трудом. Почему тогда вы сказали: «К сожалению»? - Просто я очень люблю свои фонограммы. - В одной из песен «Фабрики"( "Не виноватая я») поется: «А тому ли я дала...». Понятно, что это игра слов. Но ведь этот намек на интим неслучаен. Это такой здоровый цинизм? - Надо просто внимательно послушать эту песню. Она ироничная. Это чистый стеб по поводу светских молодых девушек в возрасте 30+ из так называемого «поколения кидс». Замечательный французский писатель Мишель Уэльбек в романе «Возможность острова» очень точно описал это поколение - 40-летних девушек с косичками в мини-юбочках, молодящихся пятидесятилетних мужчин, типа меня (смеется), бреющихся наголо и катающихся на сноуборде. Это ироничные частушки об этих людях. - Разве это неестественно, когда даже взрослый человек хочет выглядеть моложе, модно одеваться? - Дело в том, что в нашей стране период накопления капиталов произошел в очень короткий промежуток времени. И люди, которые смогли каким-то образом заработать деньги, не успели насладиться ими, получить от жизни кайф. И сейчас просто пытаются наверстать упущенное. Ведь такие понятия как Рублевка или Куршевель и прочие модные французские курорты вошли в нашу жизнь недавно. Ничего этого мы раньше не видели. Поэтому сегодня люди, дорвавшиеся до земных благ, просто немного гипертрофировано радуются свалившемуся на них счастью. Вот об этом песня. Хотя, судя по роману Ульбека, на Западе происходит то же самое. Эта волна идет по всему миру, поскольку это образ жизни вовсю рекламируют масс-медиа, в частности, глянцевые журналы. Блиц-опрос - На закуску блиц-опрос. - В этом году кипят нешуточные страсти вокруг поездки на «Евровидение». Кого бы вы лично отправили туда от России? - Через год я бы послал Вику Дайнеко. Пока ей рановато. А в этом году... даже не могу назвать ни одного артиста. Но Первый канал свой выбор уже сделал. Как мы знаем, эта группа «Серебро». - Все-таки «фабричные» артисты выглядели на «Евровидении» неубедительно: ни Савичева, ни Подольская. Зато Билан, не прошедший через горнило «Фабрики» довольно неплохо выступил. Может, хватит уже позориться в Европе, посылая «полуфабрикаты»? Ведь они для Первого канала все равно «свои» артисты. - Мне кажется, что Константину Эрнсту вообще по-барабану. Для него это все мелковато – «свой артист» или «чужой». Его, как человека по-хорошему тщеславного, гораздо больше интересует победа на конкурсе. И если был бы достойный исполнитель или певица, то безусловно отправили бы его. Подольская же обогнала Билана на 1-2 балла при народном голосовании. Между прочим, я бы на месте Первого канала в тот год, когда стоял выбор между Биланом и Подольской, может быть, даже «подхимичил». Но они все сделали честно - были эти два балла разницы, они их так и оставили. Наталья Подольская - замечательная исполнительница, но она не была готова к «Евровидению». Они с Викой Дайнеко выпускницы одной и той же «Фабрики звезд». Вика заняла первое место, Наташа - второе. И я считаю, что они пока по многим причинам обе не готовы к такому испытанию, как «Евровидение». - Хип-хоп, r'n'b , по-вашему, когда-нибудь будут у нас популярны так же, как русские народные частушки? Смогут ли они со временем вытеснить традиционную российскую поп-музыку? - Не думаю. Эти направления будут занимать свою нишу, такую же, как, например, Серега. Я считаю, что Серега - это идеальный вариант соотношения r'n'b и нашей культуры, частушек и американского китча. Только в таком виде это может существовать. В чистом виде r'n'b на русском языке - это полнейшая чушь. Это чудовищно, когда слышу: «Йоу, чувак, ком он». Лучше пожужжать на гитаре и спеть на русском языке. - Почему наши «взрослые» артисты не развиваются. Кого ни возьми - однообразные аранжировки, никаких экспериментов. Взять того же Тома Джонса, который по-хорошему удивляет нестандартными подходами к каждому новому альбому. - На Западе существует развернутый институт продюсеров и грамзаписывающих компаний. Наверно, Тому Джонсу какие-то вещи тоже кто-то предлагает как бизнес-проект. Или Мадонна, у которой каждый новый альбом - событие. У нее чутье на репертуар как у Пугачевой. Она угадывает то, что нужно публике. И находит людей, который делают ей модный репертуар из ничего. Взять хотя бы ее последний альбом - он сделан из мусора, на пустом месте. Ни ярких мелодий, ни особых находок. А у нас артисты - это абсолютно самостоятельные фигуры, у которых нет продюсеров. У нас продюсеров всего два с половиной человека. И то они обременены таким количеством своих артистов, что на других просто не остается времени. Один раз Макса Фадеева заинтересовали «чужим» артистом, и он занялся Катей Лель. И все увидели, чем может быть Катя Лель. Она как дала жару! Другая причина в том, что у нас, к сожалению, весь шоу-бизнес перешел к обслуживанию заказных вечеринок в ресторане. Об этом я уже говорил выше. И есть еще один момент - общая политическая ситуация. У нас есть класс достаточно богатых людей, которые заказывают корпоративы, праздники предприятий и т.д. И в рамках страны практически отсутствует средний класс, который может себе позволить ходить на концерты, покупать билеты. Поэтому не очень веселая картина. - С одной стороны «Фабрика звезд» омолодила артистическую среду. Но с другой стороны произошло перепроизводство «фабричных» артистов. Большинство выпускников выброшены на рынок сырыми, не готовыми к работе на профессиональной сцене. Так каких моментов больше в телепроектах - положительных или отрицательных? - Эти проекты немного встряхнули весь наш шоу-бизнес. Ведь до «Фабрики» тоже был некий застой, рутина. А здесь все немного встрепенулись. Ни фига себе, появились какие-то юнцы, три месяца посидели под стеклом и поехали по стадионам. Здоровая конкуренция началась. С этой стороны это все было правильно. С другой стороны «Фабрика звезд» и подобные - это прежде всего телевизионные проекты. То есть вывести там звезду, готовую сразу же поехать на гастроли, крайне тяжело. Почти невозможно. Поэтому в принципе и работают две-три единицы со всех пяти «Фабрик». - Как вам кажется, почему так сдулся русский рок? Ведь когда-то это было мощное явление. - Для этого направления нужны специализированные радиостанции и телеканалы. Одна радиостанция «Наше радио». И все. Никто на телевидение не крутит рок-музыку. Уж насколько «Корни» - поп-коллектив, но когда мы с ними записали пару песен с тяжелыми гитарами, их не хотели брать на радио. Такие песни как «Ты узнаешь ее», «Плакала береза» и т.д приходилось просто пробивать. Понимание людей, что есть формат, а что не формат - очень субъективное. Хотя когда я сидел в жюри на «Пяти звездах», руководители «Русского радио» и «Европы плюс» декларировали, что они заинтересованы в каком-то оригинальном нестандартном формате. Говорили, что попса им надоела. - Что полезного вы вынесли из проекта «Две звезды»? - Во-первых, на телевидении артист может петь живьем. Можно записать и оркестр живой, и голос. Второе, то, что даже знаменитые и заслуженные артисты волновались, словно дети, до дрожи в коленках. Там были дилетанты и профессионалы. У дилетантов вообще был столбняк, хотя это были телеведущие, актеры, в общем, мастера в своих областях, привыкшие к камерам. И этот мандраж передавался профессионалам. Это меня сильно поражало.