Скандал с Веркой Сердючкой продолжается

Многие услышали в нем фразу «Раша, гуд бай!» и обидились. Почему это «певица» решила сделать России «пока»? Вот что сказал по этому поводу «КП» сам Андрей Данилко: - На мой взгляд, организована настоящая травля Сердючки. Сначала в Киеве жгли ее чучело, теперь придумали очередную историю. Если кто-то захочет услышать негатив, так услышит! На самом деле в песне звучит монгольская фраза «Боша тунмай» - взбивай масло! Но мы поем «Лаша тунмай» - потому что удобнее на музыку ложится. Ко мне приехали с английского канала BBC и спросили: эта фраза нужна для того, чтобы намекнуть на Путина, который перекрыл Украине газ, и вы этой песней решили России дать ответ? Ну куда это годится?! Мы едем на «Евровидение», чтобы показать шоу и завести народ. Я хочу, чтобы все поняли: Сердючка - Золушка, украинская мечта! Начинала с обыкновенной проводницы, потом решила стать телеведущей и стала ею. Позже она решила запеть - и это у нее получилось! Дальше - по логике - участие в «Евровидении»! Она и туда попала. И покажет всем, как надо делать шоу! Все это игра! Не надо к этому относиться серьезно!