Елена Шоптенко: «Для меня мужчина, который умеет танцевать – мужчина в квадрате»

- Мои друзья перешли в другой клуб, и я присоединилась к ним. С тех пор параллельно занимаюсь и классикой, и бальными. До последнего времени я не собиралась связывать свое будущее исключительно с танцами. Сейчас учусь на экономиста на втором курсе в Киевском национальном экономическом университете на стационаре. Я всегда понимала, что танцы – это не долгосрочно, и рано или поздно придется заняться чем-нибудь другим. Но после проекта «Танцы со звездами», полученной популярности и массы новых интересных предложений подумала, что, может, все-таки стоит продолжить, самосовершенствоваться, работать над собой и идти дальше по этому пути. Но учебу в университете я обязательно продолжу. - Как именно повлияло участие в проекте на то, что происходит в вашей жизни сейчас? - Проект мне очень помог. Остались очень приятные впечатления от всего, что там происходило, от команды, которая на нем работала. Шоу-бизнес для меня абсолютно новая сфера деятельности, очень захватывающая, если честно. После успеха в проекте появилось понимание и желание продолжить заниматься танцами на совсем другом уровне. Поменялось мое мировоззрение. Раньше я никогда не стремилась стать популярной. Мне было вполне достаточно заниматься любимым делом (танцами), жить в достатке и иметь личную жизнь. Сейчас же, когда я в принципе совершенно случайно получила некую популярность, мне захотелось продолжать в том же духе работать еще больше для того, чтобы закрепить и поддержать свой успех, остаться в шоу-бизнесе. Думаю каждому, кто бы увидел себя по телевизору, захотелось бы того же. Тем более если есть такой хороший страт, который нужно постоянно укреплять, чтобы удержаться. Хотя на самом деле я не обращаю внимания на свою известность, популярной себя не считаю и тем более не пользуюсь ею. Скорее популярность пользуется мной. Я себя веду так же, как и раньше - хожу в те самые места, общаюсь с теми же людьми, и никаких изменений моральных не ощутила. Есть, конечно, определенные моменты, когда люди узнают, благодарят, просят автограф. Это приятно, но в состояние безграничной эйфории не вводит. Мое окружение отношение ко мне не поменяло. Все могло бы измениться, если бы изменилась я. Но я осталась прежней, и естественно от меня никто не отвернулся. Правда, некоторые люди появились в моей жизни. В частности те, с кем я давно уже не общаюсь. Но, отношусь к этому спокойно и ровно. Со всеми пытаюсь поддерживать хорошие отношения, дружить. Мое кредо - относиться ко всему хорошо. Тогда к тебе будут относиться так же. Есть и такой аспект как зависть со стороны коллег, думаю многие, кто не так успешно танцует, хотели бы оказаться на моем месте… Человеческий фактор. Иногда сталкиваюсь с не очень приятными отзывами на разных форумах, но пытаюсь не обращать на это внимания. - Лена, вы говорили, что после «Танцев…» вам поступило масса интересных предложений. Расскажите, над чем вы сейчас работаете? - Меня приглашают в разные проекты. Сейчас я принимаю участие в большом проекте балета «Фридом». На съемках я познакомилась с Владом Ямой и Леной Коляденко, и они предложили мне сотрудничество, я с удовольствием согласилась, поскольку никогда раньше я в подобном не работала. Мы готовим программу, которую покажем 8 марта. Программа основана на бальном танце (эту часть делаем мы с Владом), но там еще есть и современная хореография в исполнении балета «Фридом». Плотный график тренировок забирает много сил, но это очень интересно. При этом я продолжаю заниматься своей спортивной карьерой. Недавно ездила со своим партнером в Италию на соревнования, где мы заняли 1 место, плюс чемпионат Украины, на котором мы тоже стали первыми. Пытаюсь совмещать спорт и концертную деятельность. - Руслана Писанка и Наталья Могилевская отзывались о Владе, как очень жестком человеке. Сейчас, когда вы танцуете с ним в паре, разделяете ли вы это мнение? - У нас с Владом совсем другой уровень сотрудничества, нежели у него с Натальей и Русланой. Они – непрофессиональные танцоры, их нужно было учить. Поэтому Влад был для них жестким преподавателем, что в принципе правильно. Тут же совсем иная ситуация – мы оба профессионалы, и выступаем как коллеги, а не как ученик-преподаватель, и понятно, что он никак не может быть со мной жестким. Я и Влад хорошо ладим, мы классно сработались и все у нас получается. Естественно, у каждого есть свой опыт, свое виденье, ведь каждый - профессионал. Иногда мы делаем что-то по-своему, но Лена – режиссер, главный человек, поэтому в первую очередь мы прислушиваемся к ее мнению. Есть определенная иерархия. Мы ставим бальную программу, но при этом понимаем, что режиссером является Лена, она видит всю программу в целом, а не только нашу часть. - Лена, поддерживаете ли вы отношения с другими участниками проекта? - Я общаюсь с большинством танцоров, которые принимали в нем участие. Многих из них я знала еще до этого. Сейчас мы так же пересекаемся на разных мероприятиях, соревнованиях. Из звезд, конечно же, общаюсь с Вовой Зеленским. Когда возникает необходимость, мы созваниваемся, встречаемся, иногда пишем смс. У нас с ним дружеско-партнерские отношения. Поскольку он давно уже в сфере шоу-бизнеса и много об этом знает, я смело могу обратиться к нему за советом. Так, например, было и когда мне поступило предложение от Лены Коляденко. Хотя, когда звонила Вове, я уже знала, что хочу, и буду принимать участие в этом проекте, все же мне было интересно узнать его мнение на этот счет. Кроме того, мы с партнером неоднократно принимали участие в концертах «95 квартала», ездили вместе с ними на гастроли. - В прессе много писали о вашем якобы «романе» с Владимиром, о, том, что у вас возникли осложнения с вашим любимым человеком из-за этого. Насколько были обоснованны все эти слухи? - Я уже привыкла к тому, что все написанное в прессе нужно поделить на пятьдесят. Люди все время хотят чего-то нового, им не хватает «изюминки», если ничего супер интересного не происходит, они сами провоцируют СМИ писать такое. Да, мой молодой человек действительно ко мне приезжал, но он был всего на двух эфирах. На репетиции не был ни разу, не потому, что не хотел, а потому, что это неправильно: работа и личная жизнь не должны пересекаться. Концерт он, конечно же, видел. И действительно первое время ревновал, но вскоре все прошло, когда убедился, что повода для ревности нет. Никакого романа между мной и Вовой никогда не было. У каждого из нас своя личная жизнь. Кроме того, у нас большая разница в возрасте. Могу охарактеризовать наши с ним отношения как у брата с сестрой, это, конечно, утрировано, но… Вова для меня авторитет, его есть за что уважать. Кроме того, у меня к нему симпатия, потому что мы танцевали вместе, и нам это нравилось. - Уже стартовали «Танцы со звездами - 2», как вы считаете, будут ли они пользоваться такой же популярностью, как и первый вариант? - Проект будут смотреть в любом случае. Очень интересен формат, такого шоу в Украине еще не было, и однозначно зрителям будет интересно посмотреть, как с танцами справятся другие звезды. Но он, скорее всего, будет другим, будут другие люди, другая атмосфера. Первая часть интересна тем, что она первая. Мы были первопроходцами. Я в меру своих возможностей тоже буду смотреть… - Вы уже знаете, за кого будете болеть? - Конечно, есть симпатии. Во-первых, за Женьку из «95 квартала». Болеть буду именно за него. Кроме того, партнерша Александра Пономарева – Полина училась у моих тренеров, мы с ней из одной танцевальной школы. Поэтому переживать буду и за нее тоже. Тем более у нас был один партнер - сын учителей. Сперва, с ним танцевала она, потом в пару встала я. - Украинские мужчины танцуют редко. Почему? - Мне кажется, сложился стереотип, что танцевать присуще только девушке. Для меня мужчина, который умеет танцевать, у которого пластичное, наученное тело - это уже мужчина в квадрате. Думаю, каждой девушке хотелось бы, чтобы ее любимый умел танцевать, чтобы с ним можно было получать удовольствие и в танце. Поэтому, наверное, было бы неплохо, если бы мужчины танцевали. Мужчин всегда привлекает соперничество. Обычные танцы его не предполагают, а вот спортивные или бальные – совсем другое дело. Ну, или в таком проекте как «Танцы со звездами»… Тут уже появляется конкуренция, им становится интереснее, это турнир и есть к чему стремиться. Если хочется мужчину научить танцевать, это можно сделать на основе соревнования. - А ваш молодой человек умеет танцевать? Было ли у вас желание приобщить его к танцам? - Мой любимый не танцует, он - футболист. Да, у меня было и есть желание приобщить его к танцам, и он сам не против. Когда мы вместе отдыхаем в ночном клубе, а это бывает редко, поскольку мы живем в разных странах, он всегда танцует со мной в паре. Не бывает такого, чтобы я танцевала, а он стоял под стеночкой. Нам обоим нравится танцевать вместе. Благодаря тому, что он футболист, он неплохо двигается. Конечно, не так красиво, как опытные танцоры, но у него есть пластика, и это радует. Я знаю, что если им заняться и потренироваться, то все будет очень хорошо выглядеть. - Как вы считаете, обоснованно ли мнение, что если человек хорошо танцует, то в постели он тоже непременно хорош? - Я не могу сказать есть ли тут связь. Мне кажется люди, которые танцуют, изначально более пластичны, движения у них более раскованные. Они раскрепощенные. И это на самом деле плюс в интимной жизни. Но есть и исключения. По своему опыту сказать не могу. - Вы недавно ездили на карнавал в Рио-де-Жанейро. Какие остались впечатления? - Осталась масса приятных впечатлений. В первую очередь меня поразил океан, изумительной красоты пейзажи. И, конечно же, сам карнавал. Очень было интересно посмотреть, как танцуют самбу ее носители. Наш, европейский вариант существенно отличается от бразильской самбы. Конечно, есть точки соприкосновения, но все равно это совсем другой танец. Мне удалось даже выучить несколько настоящих бразильских движений, без особого труда. Хотя я подозреваю, что мне показывали упрощенный вариант. А еще я подружилась с Юрием Горбуновым, он ездил с нами. К сожалению, мой молодой человек так и не смог поехать, у него в Москве были важные сборы, поэтому взяла с собой друга детства. Вместе с Горбуновым у нас получилось забавное трио.