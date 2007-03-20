Подарок Киркорова сразил Моисеева

"Мне же Филя на день рождения, никогда бы не подумал, что он способен на такой жест, подарил песню "Одуванчики", - поведал Борис. - Песня о детях сиротах. Он сказал, что ему не поверят, если ее споет он. А мне поверят. Поэтому я собираюсь спеть ее ко Дню защиты детей, к 1 июня". "Кстати, я с легкостью могу отдать деньги, которые получаю на спектаклях детям, - заявил артист. - Помните, когда в Беслане был этот ужас? Я же первый актер, который послал деньги. Больше никто даже не рыпнулся. А Иосиф Кобзон тоже… Но это совсем другая история". Помогать слабым и обездоленным Борис Моисеев считает своим гражданским долгом, пишет "КП-Тула". "Ну как же я не помогу сиротам?" – вопрошает Моисеев. "Я хочу любить, и буду любить. Меня Господь бог создал для чего? Правильно - любить и быть любимым, - поделился своей точкой зрения певец. - И меня люди любят". Вот только народная любовь к Борису Моисееву временами принимает очень странные формы. Нередко концерты артиста в городах России отменяют из-за акций протеста местных жителей. Например, запланированное в Липецке выступление не состоялось, так как группа энтузиастов собиралась провести пикет, да и в мэрию города пришло несколько гневных писем. Как пишет "КП-Воронеж", есть и более прозаическая версия: возможно, публика просто плохо раскупала билеты. А вот концерту Моисеева в Туле помешать не удалось, но у артиста все равно были поводы для расстройства. Прямо на въезде в город артист увидел афиши со своим именем на голубом фоне. Это весьма огорчило Бориса. "Ну, почему именно моя фамилия, а не Филькина там, например, или чья-то другая намазана синим? Неужели я голубее их?" – в сердцах прокричал он. Кстати, встречающая Моисеева сотрудница Дома культуры тоже была одета в голубой костюм. "И ты туда же?" – переживал артист. А у входа на концертную площадку Бориса снова ждала толпа пикетчиков: протестовали тульские казаки и националисты. "Идет Великий пост! – увещевали они поклонников звезды. - Мы должны молиться, скромно себя вести, а не ходить на концерты, особенно такие!" Несмотря на эти неприятности, Моисееву все равно удалось собрать полный зал и высказаться. "Сегодня перед тобой, Тула, не Борька, не голубой, а Заслуженный артист России Боря Моисеев, - гордо заявил певец. - И это вы присвоили мне это звание и наш красавчик-президент".