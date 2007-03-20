Подарок Киркорова сразил Моисеева

В начале марта известный танцовщик и певец Борис Моисеев отмечал свой очередной день рождения. Конечно, артист получил много подарков, но больше всего его поразил презент Филиппа Киркорова.
"Мне же Филя на день рождения, никогда бы не подумал, что он способен на такой жест, подарил песню "Одуванчики", - поведал Борис. - Песня о детях сиротах. Он сказал, что ему не поверят, если ее споет он. А мне поверят. Поэтому я собираюсь спеть ее ко Дню защиты детей, к 1 июня". "Кстати, я с легкостью могу отдать деньги, которые получаю на спектаклях детям, - заявил артист. - Помните, когда в Беслане был этот ужас? Я же первый актер, который послал деньги. Больше никто даже не рыпнулся. А Иосиф Кобзон тоже… Но это совсем другая история". Помогать слабым и обездоленным Борис Моисеев считает своим гражданским долгом, пишет "КП-Тула". "Ну как же я не помогу сиротам?" – вопрошает Моисеев. "Я хочу любить, и буду любить. Меня Господь бог создал для чего? Правильно - любить и быть любимым, - поделился своей точкой зрения певец. - И меня люди любят". Вот только народная любовь к Борису Моисееву временами принимает очень странные формы. Нередко концерты артиста в городах России отменяют из-за акций протеста местных жителей. Например, запланированное в Липецке выступление не состоялось, так как группа энтузиастов собиралась провести пикет, да и в мэрию города пришло несколько гневных писем. Как пишет "КП-Воронеж", есть и более прозаическая версия: возможно, публика просто плохо раскупала билеты. А вот концерту Моисеева в Туле помешать не удалось, но у артиста все равно были поводы для расстройства. Прямо на въезде в город артист увидел афиши со своим именем на голубом фоне. Это весьма огорчило Бориса. "Ну, почему именно моя фамилия, а не Филькина там, например, или чья-то другая намазана синим? Неужели я голубее их?" – в сердцах прокричал он. Кстати, встречающая Моисеева сотрудница Дома культуры тоже была одета в голубой костюм. "И ты туда же?" – переживал артист. А у входа на концертную площадку Бориса снова ждала толпа пикетчиков: протестовали тульские казаки и националисты. "Идет Великий пост! – увещевали они поклонников звезды. - Мы должны молиться, скромно себя вести, а не ходить на концерты, особенно такие!" Несмотря на эти неприятности, Моисееву все равно удалось собрать полный зал и высказаться. "Сегодня перед тобой, Тула, не Борька, не голубой, а Заслуженный артист России Боря Моисеев, - гордо заявил певец. - И это вы присвоили мне это звание и наш красавчик-президент".