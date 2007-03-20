Киркоров командировал Виктюка в Киев приодеться у украинских дизайнеров (ФОТО)

Каждый из дизайнеров искал вдохновение для создания образов на подиуме по-разному. Например, Елена Голец, которая одевает членов семьи Леонида Черновецкого, одежду скомпоновала очень практично: вечернее платьице, а поверх – куртка или пальто. В таком виде легко перебежать по холоду из гостиницы до ближайшего увеселительного заведения, отдыхая, например, на французском горнолыжном курорте Куршавеле. Елену Иванову, одевающую Тину Кароль и Лилию Подкопаеву, к созданию коллекции вдохновил старый советский фильм «17 мгновений весны». Правда, главным персонажем показа Иванова сделала не Штирлица, а профессора Плейшнера, в образе которого по подиуму продефилировал актер киевского Молодого театра Алексей Вертинский. А идея коллекции Ирины Каравай навеяна грустью о несостоявшейся поездке в Страну Восходящего Солнца, о которой дизайнер мечтает уже много лет. В результате, рукава стали похожи на японские фонарики, а традиционные в Японии бумажные голуби осели на плечах моделей в виде брошей. А дизайнерский Земскова-Ворожбит нашли вдохновение в зимних венецианских вечерах. Изюминкой коллекции стало обилие кос, которые причудливо переплетались не только в вязаных изделиях, но и украшали планки и воротники курток и плащей, а также служили отделкой на вечерних платьях. А Андре Тан на сей раз объявил себя антиглобалистом и своей коллекцией выразил протест против тирании крупных корпораций. Дизайнер удивил не столько самой коллекцией, сколько количеством народу, который пришел на нее посмотреть. Еще бы! На показе Тана по подиуму дефилировала украинская невеста №1, одна из самых высокооплачиваемых в мире моделей, завершающая показы Kalvin Klein, Louis Vuitton и Gucci – Снежана Онопко. За один выход на подиум голубоглазой красотки из Северодноецка именитые кутюрье раскошеливаются по минимуму на $ 15 тыс., а для Тана она дефилировала бесплатно. На ход дизайнерской мысли Тана пришел полюбоваться и знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк. В ожидании показа Роман Григорьевич увлеченно рассказывал, что в Киев на неделю украинской моды его командировал сам Филипп Киркоров, скупавший на прошлой неделе моды у Вронской и Соболевой полколлекции. Виктюк же облюбовал для себя Михаила Воронина. И пусть всякие там Армани, с Долче и Габбаной умрут от зависти, увидев Виктюка в сюртуке от Воронина!