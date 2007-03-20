Киркоров командировал Виктюка в Киев приодеться у украинских дизайнеров (ФОТО)

20 марта 2007, 14:56

Программа третьего дня Украинской Недели Моды была весьма насыщенной. Свои коллекции представили Эдуард Насыров для «Столичного», Елена Иванова для Fashion-studio Muna, Юрий Варивода, Наташа Глазкова, Ирина Каравай для Nota bene, дизайнерский тандем Татьяна Земскова и Алена Ворожбит, Андре Тан, Елена Голец.

Каждый из дизайнеров искал вдохновение для создания образов на подиуме по-разному. Например, Елена Голец, которая одевает членов семьи Леонида Черновецкого, одежду скомпоновала очень практично: вечернее платьице, а поверх – куртка или пальто. В таком виде легко перебежать по холоду из гостиницы до ближайшего увеселительного заведения, отдыхая, например, на французском горнолыжном курорте Куршавеле. Елену Иванову, одевающую Тину Кароль и Лилию Подкопаеву, к созданию коллекции вдохновил старый советский фильм «17 мгновений весны». Правда, главным персонажем показа Иванова сделала не Штирлица, а профессора Плейшнера, в образе которого по подиуму продефилировал актер киевского Молодого театра Алексей Вертинский. А идея коллекции Ирины Каравай навеяна грустью о несостоявшейся поездке в Страну Восходящего Солнца, о которой дизайнер мечтает уже много лет. В результате, рукава стали похожи на японские фонарики, а традиционные в Японии бумажные голуби осели на плечах моделей в виде брошей. А дизайнерский Земскова-Ворожбит нашли вдохновение в зимних венецианских вечерах. Изюминкой коллекции стало обилие кос, которые причудливо переплетались не только в вязаных изделиях, но и украшали планки и воротники курток и плащей, а также служили отделкой на вечерних платьях. А Андре Тан на сей раз объявил себя антиглобалистом и своей коллекцией выразил протест против тирании крупных корпораций. Дизайнер удивил не столько самой коллекцией, сколько количеством народу, который пришел на нее посмотреть. Еще бы! На показе Тана по подиуму дефилировала украинская невеста №1, одна из самых высокооплачиваемых в мире моделей, завершающая показы Kalvin Klein, Louis Vuitton и Gucci – Снежана Онопко. За один выход на подиум голубоглазой красотки из Северодноецка именитые кутюрье раскошеливаются по минимуму на $ 15 тыс., а для Тана она дефилировала бесплатно. На ход дизайнерской мысли Тана пришел полюбоваться и знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк. В ожидании показа Роман Григорьевич увлеченно рассказывал, что в Киев на неделю украинской моды его командировал сам Филипп Киркоров, скупавший на прошлой неделе моды у Вронской и Соболевой полколлекции. Виктюк же облюбовал для себя Михаила Воронина. И пусть всякие там Армани, с Долче и Габбаной умрут от зависти, увидев Виктюка в сюртуке от Воронина!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
01:19
Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в "Мисс Украина Вселенная"
00:54
Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять