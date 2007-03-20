Срочно! Подробности прошлого новой «Блестящей»

В последнее время все только и обсуждают новую солистку группы "Блестящие" Настю Осипову. Мы решили встретиться с Настей и поговорили с ней о судах, Ане Семенович и детских мечтах.

- Настя, чем ты занималась до "Блестящих"?



- Я учусь в университете иностранных языков, на пятом курсе, на юридическом факультете. Считаю, что в нашей стране женщине необходимо хорошее образование. Хотя я когда поступала, знала, что не буду работать по профессии.



- А зачем тогда?

- Для себя. Я, например, знаю два языка – английский и испанский. На английском суды могу вести. Он у меня профессиональный. Знать законы – очень важно. Меня часто это выручало, когда ДПС останавливают, например.



- Как ты попала в "Блестящие"?



- Вообще я очень давно знаю продюсеров "Блестящих". Честно говоря, первый раз я пришла к ним на кастинг, когда мне было 15 лет. Но меня не взяли, сказали "мала еще". После этого я периодически напоминала о себе. И, вот, неожиданно меня пригласили.



- Как твои родители отнеслись к этой новости?



- Я выросла в актерской семье. Папа - режиссер, мама актриса. И еще с детства меня видели на сцене в серьезном актерском амплуа. Но я еще тогда насмотрелась на "Гамлетов" и "Офелий", и поняла, что актерские гримерки не для меня. Хотя мама настаивала, чтобы я поступала в театральный. Но я могу с уверенностью сказать, что уже сделала свой выбор, и эстрада мне подходит идеально. Сейчас родители полностью на моей стороне, и признались, что очень за меня рады.



- Тебе было сложно во все вникнуть?



- Я на самом деле, думала, что все будет гораздо сложнее. Но, конечно, было сложно. Все произошло внезапно. Ушла Аня Семенович. Мне позвонили, сказали, что за два дня нужно выучить всю программу. Сейчас, конечно, времени вообще нет. Целый день записываюсь в студии. Адаптируюсь.



- Девушки как тебя приняли?



- Ой, мне очень повезло. Они меня очень поддерживают. Помогают во всем. Они сами когда-то пришли "новенькими" в группу, и знают, что это такое. Я им очень благодарна.



- "Блестящие" - это твой первый опыт работы в группе?



- Да, до этого я никогда не выступала. Это моя первая группа.



- То есть 2 марта в "Лужниках" был твой дебют. Волновалась?



- Да, на концерте "Бабий бунт" я первый раз вышла на сцену. Конечно, все не прошло гладко. Были некоторые заминки. Но это же первый раз. Девушки и самое главное зрители меня очень поддержали. Но, признаюсь честно, было страшно. Но, потом как-то взяла себя в руки, и все прошло замечательно.



- С Аней Семенович какие у тебя сложились отношения?

Никаких. Мы с ней виделись пару раз и почти не общались.



- А у девушек?

- Остались теплые отношения. Они же так долго вместе работали. Стали подругами. Хотя эта тема у нас как-то не поднимается.



- Я слышала, что ты выступаешь в ее костюмах..



- Да, они идеально подошли. Даже не пришлось ничего перешивать.



- Недавно у тебя был и первый светский дебют - показ Hugo Boss. Все оценили твои формы и платье. А как ты одеваешься в обычной жизни?



- Предпочитаю casual. Обожаю и платья, и джинсы, и мини. Люблю меняться и эпатировать публику. На светский прием, конечно, выбираю марки первой линии. Поэтому на показ Hugo Boss нельзя было придти в одежде другого бренда.



- Какую музыку ты обычно слушаешь вне сцены?



- Я меломан, мне нравится в принципе слушать музыку. Классическую, популярную, по настроению. Но если кого-то выделять на сегодняшний день, то это Дима Билан и Джастин Тимберлейк. Потому что ребята делают качественную музыку, и отличаются серьезными вокальными данными.



- Как потратишь свой первый гонорар?



- Свой первый крупный гонорар я бы потратила на автомобиль. Моя мечта Lamborghini Murcielago. Правда, на такую еще надо заработать! И, конечно, на подарки своим родным!



- Настя, есть вещи, от которых ради карьеры в шоу-бизнесе пришлось отказаться?





- Только от личного времени. И то, это, наверное, временно. Мне нужно сейчас много сделать. Но, это все не важно. Я ждала этого семь лет. Планомерно шла к этому. Я вообще думала, что это так и останется моей мечтой. Но, я добилась, чего хотела. Я смогла осуществить свою мечту. Потому что много для этого сделала. Я хочу занять свою нишу в шоу-бизнесе. Я не пришла вместо Ани Семенович. Нет. Теперь я здесь и, надеюсь, что это надолго.



- Ну, и, естественно, про личную жизнь. Замужем? Есть молодой человек?



- Личная жизнь спрятана (может быть пока) под большим секретным замком. Признаюсь лишь, что я не замужем и у меня нет детей. Обращаясь к простым истинам - я еще слишком молода, всему свое время!



