Люк Бессон: Cнять детский фильм может только взрослый

Этот беспрецедентный для европейской анимации бюджет уже окупился: еще не выйдя в прокат во всем мире, картина собрала больше сотни миллионов долларов.



Строго говоря, «Артур и минипуты» - не стопроцентный мультик. Герои становятся трехмерными лишь вслед за тем, как 10-летний мальчик Артур попадает в подземное царство минипутов. Крохотные существа помогают Артуру найти зарытые его дедушкой сокровища.



«Такси» - очень глупое кино»



- Как вас теперь называть, Люк? Кто вы больше - продюсер, режиссер или писатель?



- Художник, уж извините за пафос. И знаете, что самое лучшее в моей нынешней ситуации? То, что я - свободный художник!



- Свободный художник вы потому, что очень успешный продюсер?



- Да, успех дает большую свободу. Но вопрос всегда в том, что делать с этой свободой, с этими деньгами. Можно, допустим, купить себе дом в Швейцарии, а можно вложить их в фильм начинающего режиссера. Я лично выбираю второе.



- Только что вышел на экраны спродюсированный вами фильм «Такси- 4». Этот проект для вас - средство для зарабатывания денег?



- Нет! Я продолжаю делать «Такси» потому, что это ужасно весело. Поверьте мне, я понимаю, что это очень глупые фильмы. Но жизнь - трудная штука, мир очень циничен. Именно поэтому люди любят комедии. И, если они хорошо сделаны, то приносят деньги. Когда я был мальчишкой, моим самым любимым киноактером был Луи де Фюнес. Помните комедийный сериал о жандарме, где он играл главную роль? «Такси» для меня - продолжение этой традиции.



Не родись Мадонной



- В отсутствие де Фюнеса вам приходится утешаться в компании Мадонны, Боуи и ДеНиро, озвучивших «Артура и минипутов». Как вам с ними работалось?



- Чем талантливее люди, тем проще с ними работается. Конечно, если вы решите взять интервью у Мадонны, вас ожидает кошмар. Придется месяцами созваниваться с агентами и ждать. А между нами, художниками, все просто. Мы знаем друг друга уже 25 лет, оба пишем детские книжки... Вот я и позвонил Мадонне, чтобы предложить ей озвучить роль принцессы. Она немедленно согласилась. А зрители, когда посмотрели картину, сказали мне: «А мы даже и не поняли, что это голос Мадонны!» Для нас это был лучший комплимент!



- Жаль, что наши зрители не услышат всего этого великолепия (Мадонну в русскоязычной версии заменила Нелли Уварова). Однако картина на удивление хорошо дублирована на русский язык.



- Это потому, что я сам контролировал процесс: над русским вариантом картины мы работали так же серьезно, как и над английским. А всего мы подготовили 41 языковую версию нашего фильма!







В английской версии за главную героиню - принцессу Селению - говорит Мадонна. Российские же зрители услышат голос Нелли Уваровой, которая чем-то похожа на этот сказочный персонаж. До приезда в Москву Бессон лишь слышал голос Нелли. А увидев ее на премьере, был очарован.

- Нелли, вы меня покорили. Вы такая скромная девушка, я влюбился в вас, - признался французский режиссер.



- У анимационного Артура такая же прическа, как у вас.



- Ну не совсем. К тому же у меня совершенно другие уши.



- Насколько вы ощущаете себя ребенком?



- Ребенок - это наше прошлое. И очень важно сохранять и уважать ребенка в себе. Но изображать из себя ребенка - это другое. Я этим не занимаюсь! Чтобы в течение пяти лет снимать детский фильм «Артур и минипуты», поверьте мне, нужно быть взрослым человеком. Для ребенка это слишком большая ответственность и слишком большой бюджет!

