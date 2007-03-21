Домогаров с Алферовой занимался любовью. На глазах у его подруги Марины Александровой (ФОТО)

«Никто режим не нарушал! – подытожил Бланк. – Как это ни тоскливо не говорить, но все прошло без эксцессов. Кроме моего здоровья и эмоционального состояния». И я сразу предупредил всю съемочную группу: украсть здесь нечего! – смеялся режиссер. – Бюджет картины очень ограничен. За время съемок произошел только один экстренный случай с Ириной Алферовой. В разгар съемок актриса оступилась, и очень неудачно упала. В результате содрала себе кожу на половине лица. - Отступать было некуда! - пожала плечами актриса. – График съемок был жесткий, так что я пришла на следующий день и показала свое изуродованное лицо режиссеру и оператору. В результате в половине сцен актриса снята анфас. - Там был жуткий холод! – жаловалась Алферова. – Мы снимали в здании бывшего пивзавода, в каких-то каменных катакомбах. На улице было лето, а внутри – страшный холод. Вся съемочная группа моментально заболела. Александр Панкратов-Черный, который сыграл в картине негодяя-напарника Мастакова, заявил, что он вручил бы Ирине Алферовой специальную медаль за мужество. Потому что она не просто терпела жуткий холод на площадке, но даже не отказалась от обнаженки в сцене с Александром Домогаровым. В одной из финальных сцен картины «Грех» Ирина Алферова, которая играет вдову полковника и возлюбленную Мастакова, увлекает героя Домогарова в одну из спаленок. Там Алферова и Домогаров раздеваются, и покрывают тела друг друга, как это принято писать в романах, «страстными поцелуями». Увы, но кроме поцелуев и страстных объятий актеров зритель не увидит ничего. Все натуралистические детали режиссером опущены. Зрителю остается только любоваться контурами обнаженного алферовского тела. Эротическую сцену флегматично смотрела скандальная подруга Александра Домогарова Марина Александрова. После многочисленных расставаний актеры снова вместе, и Марина даже пришла на премьеру вместе с любимым. Перед премьерой актеры, видимо поддавшись общему морализаторскому тону Горького, и строго отчитали папарацци, которые, как обычно, караулили влюбленных. - Вы считаете себя хорошим человеком? – строго спрашивала фотографов Марина. Тогда уходите из ваших желтых газет! И вообще, оставьте нас в покое, это наша личная жизнь! Поясняющие титры в кадре – одна из особенностей нового фильма Бланка: они написаны, видимо, для того, чтобы зритель не ошибся в своем мнении насчет героев. Героиня Алферовой характеризуется как «женщина в возрасте, умная и расчетливая». Герой Домогарова, как поясняется в картине – «человек хороший, но запивающий, и в запоях буйный». Но характеристику «пьющий» можно было бы дать всем без исключения героям «Греха». К концу фильма выясняется, что грешит с бутылкой водки или самогона не только герой Домогарова, но и все остальные персонажи тоже. Белесую жидкость, обозначающую в фильме самогон, появляется в кадре каждые пять минут. Ее пьют за любовь, от любви, за знакомство, за песней, сразу после пробуждения и перед сном, перед злодеянием и после него. Не говоря уже о традиционном для русского человека рюмки до, во время и после ужина. И даже Алферова, которая играет самую интеллигентную героиню в картине, не упускает случая как следует «тяпнуть». И финальный философский монолог старшего рабочего, которого сыграл Александр Половцев, про то, что «человека не жалеть, человека уважать надо», в итоге заканчивается застольным «Ты меня уважаешь?!» и опять-таки банальной пьянкой.