Заворотнюк встречается с врагом своего бойфренда

Удивительно, что Заворотнюк и Соколов так сильно сблизились, ведь с нынешним официальным Настиным кавалером Сергеем Жигуновым у Андрея отношения далеко не идеальные. Конфликт между ними разгорелся два года назад из-за поста президента Гильдии актеров России. Как известно, Соколов неожиданно сменил на этой должности Жигунова. - Сергей ушел внезапно, - рассказывает нынешний глава гильдии Борис Галкин, - подал заявление и сказал, что с завтрашнего дня снимает с себя все полномочия. Коллегам Жигунов рассказывал, что он устал и страдает от недостатка времени, чтобы заниматься творчеством. К тому же, сколько можно тратить собственные деньги на социальные программы гильдии, когда поддержки чиновников от культуры не дождешься! Однако некоторые актеры были уверены в ином. Мол, Жигунов нагрел руки на этом посту и, чтобы не доводить дело до крайностей, по-быстрому покинул насиженное кресло. Одним из ярых оппонентов «гардемарина» был благородный Соколов, который сменил коллегу. Ходили слухи, что в критический момент «смены караула» дело едва не дошло до драки. Сам Соколов в должности президента Гильдии актеров пробыл чуть больше месяца. Якобы ему надоело подчищать хвосты за предшественником и он взял самоотвод, дабы вплотную заняться своими театральными проектами. Больше, чем любовь Теперь со спектаклями «Койка» и «За закрытой дверью» Соколов колесит не только по России, но и за рубежом. Недавно появилась информация, что в свою очередную постановку Андрей собирается пригласить и Заворотнюк. Возможно, столь частые встречи Андрея и Анастасии связаны еще с одним общим делом: грядущими съемками в грандиозном фильме Юнгвальда-Хилькевича с рабочим названием «Новые мушкетеры». Тем более, бюджет картины очень солидный - целых $ 5 миллионов. Соколов сыграет виконта де Бражелона, а Заворотнюк - повзрослевшую дочку д’Артаньяна - Жаклин. Подобные творческие союзы очень часто рождаются в актерской среде. Ведь, чтобы вжиться в роли и органично выглядеть на экране, необходимо нечто большее, чем банальные репетиции. Необходима и духовная близость. Уже сейчас заметно, что Заворотнюк и Соколов понимают друг друга с полуслова и даже с полувзгляда. Гармония звездного дуэта на сцене благотворительного аукциона принесла ни много ни мало - 150 тысяч рублей. Вырученные деньги были направлены несчастным подмосковным сиротам. Покидая мероприятие, Анастасия уважительно шепнула Андрею: «Ну, ты, Соколов, - молодец!» По фамилии дамы нередко обращаются лишь к собственным мужьям или очень близким людям…