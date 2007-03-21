Пижамы от ТМ «95 квартал» актеры будут доставлять на дом (ФОТО)

К демонстрации одежды от ТМ «95 квартал», студия привлекла своих давних друзей Лилю Подкопаеву, Яну Клочкову, группу «СМС», дуэт «Алиби», Арктику и Светлану Лободу. А в самом конце все актеры устроили лежбище в фирменных пижамах на сцене. Участвовали в показе и дети – Владимир и Лена вышли на подиум вместе с очаровательными дочурками (между прочим, дочь Зеленского пошла в папу – прямо на сцене попыталась стянуть с отца пижамные штаны). Основной задачей модельера было создать не только красивую, но и смешную одежду. Юмора настоящим мужским вещам добавляли забавные надписи, текст которых придумывали авторы «Студии 95 квартал», а куда их разместить – непосредственно Кристина Бобкова. Оригинальные шарфы и шапки в виде носков – тоже фишка дизайнера. Кроме того, детали классического мужского костюма перекочевали на самые неожиданные места женского. Так, планка рубашки – в бант на шею, гульфик на грудь, воротник на талию… Зимой ребята вместе с Бобковой предлагают носить классические черный и белый, а также все вариации коричневого, терракотового, охры, оливкового. Ткани использовались исключительно натуральные: мех, замша, кожа, шерсть с шелком, трикотаж с котонном, гофре с мехом норки. На пресс-конференции после показала Кристина и «95 квартал» заявили о создании одноименный торговой марки. Пока все вещи можно будет заказывать исключительно на сайте студии. Цены на все модели будут демократичными. «Мы создали марку для нормальных простых людей, которым хочется красиво одеваться, и которые при этом обладают иронией и чувством юмора, - комментирует Зеленский. – Вещи будут таким же доступными, как и наш юмор». О конкретной стоимости одежды говорить еще рано. «Самое дорогое и красивое Женя Кошевой будет доставлять на дом», - пошутил Зеленский. «Стоимость пижамы так же будет зависеть от того, заказывается ли она отдельно, или в комплектации с ее владельцем из квартала». Кристина Бобкова – известный дизайнер, который одевает не только звезд «95 квартала», но и всех участников проекта «Танцы со звездами» (1 и 2). Кроме того, Кристина сотрудничает с программой «Шанс» и «Школой-студией Серебрянских».