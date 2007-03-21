Создатель «Такси» отказал в сексе Нелли Уваровой (ФОТО)

Этому проекту режиссер придает особое значение. Ведь он не только вложил в него значительные финансовые средства (по официальным данным, Бессон потратил на проект около ста миллионов долларов), но и творческие. Во время предыдущих приездов в Москву режиссер не раз рассказывал, что отождествляет себя с главным героем Артуром. И ему очень жаль, что он не может быть таким маленьким, путешествовать незаметно по саду и спать в цветке. Пребывание в Москве совпало с днем рождения Люка Бессона. Однако мэтр провел этот день, как и 365 остальных в году. Он остался в гостинице, гулять никуда не выходил. - Бессон не любит отмечать свой день рождения! – пояснили в окружении режиссера. – Он никогда не празднует этот день и не любит получать подарки и выслушивать поздравления. Именины Бессон все-таки отметил, но символично: он провел этот день в кинотеатре «Октябрь» на премьере «Артура». Чаще всего зрители спрашивали режиссера: почему он вдруг переквалифицировался в детского режиссера? - Когда я снимал кино для взрослых, мне почему-то этот вопрос никогда не задавали! – смеялся в ответ Бессон. - А как только стал снимать для детей, вопросы появились. По-моему, дети заслуживают не меньше внимания, чем взрослые. С ними еще можно разговаривать, и они тебя послушают. Взрослые же, в большинстве случаев, слышать тебя просто не хотят. - Кино – это аспирин! – смеялся Бессон. – Сходил в кино, и вот, уже два часа голова не болит от нашей жизни. Думаю, что фильмы должны лечить те болезни, то зло, которые происходят в обществе. А "Артур" - это фильм-лекарство, прежде всего, от цинизма. В фильме «Артур и минипуты», который рассчитан на детей до семи лет, порой мелькают не совсем детские сцены. По ходу фильма Артур пытается раздеть свою возлюбленную принцессу, а в финале сливается с ней страстным поцелуем. - А мне кажется, что Артур в свои 10 лет даже опоздал влюбиться! – рассмеялся Бессон в ответ на вопрос о том, не рано ли режиссер рассказывает детям о взаимоотношениях полов. – Вот я, например, первый раз влюбился в пять лет! А Артуру уже 10! И его поцелуй символизировал любовь, но никак не сексуальность. По-моему, любовь - это самое важное и прекрасное, что есть на свете. Никогда не слишком рано рассказывать о ней детям. По крайней мере, это лучше, чем рассказывать об убийствах и создавать игры, в которых одним щелчком можно убивать по 500 человек… Тут рассуждения Бессонна прервала актриса Нелли Уварова, которая озвучила в мультфильме Принцессу. - Ох, это моя самая любимая принцесса! – воскликнул Бессон, увидев актрису. – Она такая скромная, даже скромнее моей мультипликационной героини. Знаете, когда я услышал ваш голос, я сразу понял: принцесса – это вы! Ваш голос идеально подходил под мою героиню! - Что странно! – рассказала Нели Уварова. – Когда меня утвердили на роль, то сказали: «При озвучении применяйте меньше задора, но больше секса». А потом, когда вы прослушали первую версию, то попросили обратного: «Меньше секса, больше задора!». - Но в результате вы стали самой лучшей принцессой в мире! – галантно произнес Бессон и поцеловал руку актрисе. Уварова в ответ смущенно зарделась…