Ужасающие подробности проекта «Танцы со звездами-2»

Женя Кошевой так долго во всеуслышание говорил о том, какая у него красивая партнерша, что это дало свои плоды. После того, как он станцевал змея-искусителя для своей «Госпожи Учительницы» Екатерины Тришиной, стало понятно, что плоды эти эквивалентны райским. Во всяком случае, свадьбу, намеченную Евгением на март, участник шоу отложил… Временно или нет – будет видно. Рекордсменом по количеству часов, проведенных в репетиционном зале стал ведущий лотереи «Кто там?» и экс-КВН-щик Максим Нелипа. На его счету 200 тренировочных часов. Вместе со своей партнершей Максим занимался по 8-10 часов в день, а иногда даже по 12. Кстати, специально для своего первого номера Максим приобретал права на право показа фокуса с кроликом. Кролик не пострадал. Зато перед вторым эфиром прямо во время генеральной репетиции пострадала партнерша Максима Анна Пилипенко. Репетируя квикстеп, пара поскользнулась, и Аня упала. Тут же была вызвана «Скорая помощь» и врач, который в прошлый раз срочно лечил спину Владимира Зеленского. Сперва девушке хотели наложить шину, затем рентген показал, что переломов нет, но есть разрыв связок. Ане вкололи обезболивающее, от которого она просто не чувствовала свою ногу, но станцевала «солнечный» танец так, как будто ничего не случилось. Сейчас танцовщица все-таки продолжает репетиции, хотя, конечно, от болей часто спасается замораживающими средствами А Григорий Чапкис уже прочувствовал на себе новую волну внимания. После первого эфира программы судья нашел на стоянке киностудии Довженко свою машину с проколотыми шинами. Злоумышленники остались неизвестны – то ли поклонники хотели обратить на себя внимание, то ли недовольные его судейскими комментариями и оценками высказали свое отношение таким образом. Самой капризной звездой среди всего списка оказался… «ВВ»шник Олег Скрипка. Он замучил оркестр постоянными требованиями, забраковал пять корон для своего первого номера, а их ему накупили на тысячу долларов. В итоге не надел ни одну. И перемерял 200 пар обуви, которая тоже его всячески не устраивала. Зато его полностью устраивает его партнерша Лиза. Согласно психологическим тестам, которые проходят все участники перед проектом, у Олега и Елизаветы Леонидовны – самое лучшая совместимость.