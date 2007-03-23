К чему приводит недосып украинских дизайнеров (ФОТО)

Дело в том, что несколько месяцев назад Оксана родила ребенка. Но пеленки-распашонки не помешали ей подготовить к очередной Неделе Украинской Моды сразу две коллекции одежды – «Oksana Karavanska осень-зима- 2007-2008» и «ОК' by oksanakaravanska осень-зима-2007-2008». И обе они посвящены двум мечтам модельерши – выспаться и отдохнуть. (Официальным партнером показа коллекций стала торговая марка CITROЁN). Лейтмотивом первой коллекции стала колыбельная. Во-первых, сама дизайнер сейчас ее напевает своему ребенку, а во-вторых ее вдохновил клип Олега Скрипки на песню «Колискова». Кстати, и на самом показе звучали колыбельные в фольклорной обработке группы «Зелений». Работая над второй коллекцией, Караванская думала не только о детях, но и о мужчинах. А что у нее из этого получилась на подиуме продемонстрировали звездные мэны - Остап Ступка, диджей Паша, Анатолій Борсюк, Александр Соколовский, Валид Арфуш, а также звездные чада – Влад Шовсковский, Маргарита Литовченко, Иван Дюденко, Устина Ступка, Эмили Арфуш. Кстати, вскоре Оксана Караванская собирается реализовать еще один проект вместе с компанией Citroen. На сей раз от украинского дизайнера достанется именно автомобилям!