Шок! В Ирину Билык запустили яйцом. А в пастора Аделаджи - бананами

Поторговать лицом и засветиться перед общественностью на пресс-конференции, посвященной маршу, пришли друзья Валида Ирина Билык, Влада Литовченко, Андрэ Тан, Андрей Кравчук, Инна Цимбалюк, Юлия Мищенко, Александр Воевуцкий, Каролина Ашион и многие другие. Добрые сорок минут журналисты, на плечи которых организаторы возложили информирование граждан о предстоящем событии, дожидались приезда участников пресс-конференции: видимо, звезды никак не могли проснуться к назначенному времени (появившись в «Арене», звездам даже не пришло в голову извиниться за свое почти часовое опоздание). Когда же главные лица все-таки заняли места в президиуме, началось самое «интересное». Каждый из участников напоминал, как это недостойно стране, жаждущей стать частью Европы, закрывать глаза на ксенофобское и расистское поведение граждан. Переливали из пустого в порожнее битый час, растолковывая простые истины, а вот непосредственно к самой теме пресс-конференции так и не дошли. Сандей искал причины такого поведения украинцев, видя главное зло в нашем «общем советском прошлом», Арфуш винил во всем законодательную базу, в которой нет эффективного закона, который бы по заслугам наказывал «нетерпимых». (Чем, по словам Арфуша, отличается Франция от Украины, так это тем, что во Франции расист за проявление нетерпимости как минимум заплатить штраф в 45 тысяч евро, а в Украине на это закроют глаза). Чтобы исправить положение организаторы предложили нардепу Степану Гавришу разработать соответствующий проект закона, который участники марша собираются передать на рассмотрение Кабмину. В суть этого законопроекта никто не углублялся, и журналистам о нем не рассказали. Потом слово передали звездам. Ирина Билык вспомнила печальную историю о том, как во время ее всеукраинского тура в Тернополе в нее на сцене запустили яйцом за то, что песни она поет на русском языке, чем продемонстрировала свою неосведомленность в том, что расизм и национал-шовинизм все-таки разные понятия. Андрэ Тан тоже не преминул вспомнить прошлое, как ему в детстве рассказывали, что чернокожие – плохие, и дружить с ними не стоит. Влада Литовченко демонстрировала свою терпимость тем, что в ее модельном агентстве много девушек неславянской внешности, и особой популярностью пользуются темнокожие и азиатского происхождения красавицы. Когда пришло время отвечать на вопросы журналистов вдруг оказалось, что времени у участников пресс-конференции на это нет. Озвученные четыре вопроса заседающие в президиуме приняли в штыки, вместо ответов только усмехались и лили воду, не вдаваясь в суть ответов. Такое поведение организаторов было, по меньшей мере, странным, что вполне закономерно вызвало недоверие присутствующих к самой акции. Сложилось впечатление, что идея провести такую акцию возникла не от желания привлечь внимание общественности к такой серьезной проблеме, а просто от скуки и нехватки внимания все той же общественности к своим звездным персонам. Кто-кто, а вот пастырь Сандей Аделаджи в этот день купался в лучах камер и вспышек фотоаппаратов по полной программе. Сразу по окончанию пресс-конференции один из журналистов газеты «Персонал плюс» бросил в пастыря связку бананов. Аделаджи признался, что такое с ним случается впервые. И после того, как всем вокруг сообщил, кто именно это сделал, абсолютно по-христиански сказал: «Я его все равно люблю». «Марш против расизма» состоится в Киеве 6 апреля в 10:00. Участники акции пройдут по центральным столичным улицам от площади Дворца Спорта до улицы Грушевского, где передадут Народным депутатам Декларацию со своими требованиями и проект закона против расизма и дискриминации.