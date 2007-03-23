Шок! Зірки гинуть від голоду (Шокуючи подробиці про анорексію відомих моделей)

І мала рацію, тому що втиснутися в сукню 36-го розміру, яку шили на модель, навряд чи зможе українська жінка, хіба якщо вона не страждає від модної нині на заході хвороби анорексії.



Диктатура худих



{1-}Найбільш трагічні випадки, пов’язані з культом фізичного виснаження, сталися в Південній Америці. 2006 року від анорексії загинули дві латиноамериканські моделі. Бразилійка Анна Кароліна Рестон померла в листопаді 2006 року. Близькі люди після її смерті зізналися, що дівчина кілька років харчувалася лише помідорами та яблуками. А якщо з’їдала щось інше – штучно викликала блювоту, тобто страждала від булімії. У 21 рік вона важила лише 40 кг.

Півроку тому померла від виснаження уругвайка Луїсель Рамос, чий щоденний раціон складався з листя салату та дієтичної коли. І от 13 лютого чергова смерть. Цього разу жертвою анорексії стала молодша сестра Луїсель і її колега по подіуму Еліана Рамос. Дівчині лиш нещодавно виповнилося 18. Обидві сестри працювали в аргентинській агенції Dotto modelling agency. Власник агенції заперечував диктат нездорового способу харчування серед своїх підопічних, але ЗМІ все одно дізналися правду.

Російська супермодель Наталія Водянова зізналася, що після того, як вона потрапила на подіум, на неї сильно тиснули, змушуючи худнути. За її словами, всі хотіли, щоб вона булла дуже худою, тому їй доводилося «вбивати» себе. Схоже, з подібною ситуацією зіштовхнулася наша Наталя Гоций. Після перемоги на конкурсі Ford Models Supermodel of the World у Нью-Йорку дівчина стала учасницею найпрестижніших європейських і американських показів. Минуло кілька років – і в Інтернеті з’явилися фото Наталки, на яких важко впізнати українську красуню. На світлинах – надзвичайно виснажена манекенниця, у якої – синці під очима і просвічуються ребра. Бажаючи працювати на подіумі, Наталя змушена перетворювати себе на скелет.

На жаль, сучасні модельні параметри значно відрізняються від медичних норм. Знаменита формула 90-60-90 залишилася далеко в 90-х. Новий ідеал краси, якого вимагають найбільші модельні агенції, не даремно називають «нульовим розміром». Згідно з ним, параметри моделі повинні відповідати 80-58-86. Між іншим, середній об’єм талії восьмирічної англійської дівчинки становить 56 сантиметрів! Останні десять років на подіумах панує образ Твіґґі (знаменита фотомодель 60-х, про яку британські жінки казали: «Твіґґі вбиває наших дітей») – крихітної дівчинки-підлітка з ключицями, що випирають, і худесенькими ніжками. От тільки зріст при цьому вимагається аж ніяк не крихітний.

{-2}«Невже модельєри не бачать, кого вони випускають на подіум?» – дивуються глядачки Fashion TV. Насправді дизайнери все чудово бачать. І саме вони вимагають від дівчат подібності до вішалок. На худих моделях одяг виглядає краще. До того ж, за малими лекалами простіше його шити. Так у Європі пояснюють експансію худорлявок на світові подіуми. Однак найвідоміша українська леді модельного бізнесу Влада Литовченко інакше пояснює гегемонію «80-58-86».

«Річ у тім, що у світі моди правлять чоловіки-гомосексуалісти, – коментує президент модельної агенції Karin MMG Влада Литовченко. – Вони зневажливо ставляться до жіночого тіла, і саме вони запровадили моду на худих як тріска моделей. У мене негативне ставлення до критеріїв «нульового розміру», які диктують модельєри У своєму агентстві я не вимагаю від моделей такого стандарту. Тому в нас дівчата не страждають від анорексії».

За словами Влади Литовченко, коли в Україну приїжджають зі своїми колекціями західні дизайнери, їм потрібні дуже худорляві моделі. Серед українок доволі складно знайти потрібних дівчат. Одного разу до Karin MMG поступило замовлення на дівчат зростом не менше 180 см і вагою не більше 50 кг! До речі, за лаштунками українських показів мод постійно пліткують про те, що наші моделі «не влізають» в одяг закордонних кутюр’є. Причому, пліткарі звинувачують у цьому моделей. Насправді ж наші дівчата мають нормальну здорову зовнішність і варто радіти, що хоча б вітчизняні дизайнери не потворять юну красу.



Війна із «зомбі»

А от світовій громадськості доводиться боротися за право жінок виглядати здорово. Цікаво, що одними з перших виступили проти тенденції нав’язати суспільству нові стандарти, у яких ідеальними формами вважаються такі, які раніше лікарі констатували як наслідки тривалого виснаження, іспанські спеціалісти. Так, міністр охорони здоров’я Іспанії зібрала керівників найбільших домів модного одягу й пояснила їм, що розміри одягу слід привести у відповідність до реальних розмірів іспанських жінок. «Нормальні іспанки не носять 36-й і навіть 38-й розміри (європейський 36-й розмір одягу відповідає українському 42-му – прим. ред.), якщо тільки вони не тяжко хворі», – заявила пані міністр.

Тривогу іспанського кабміну викликали покази мод, у яких брали участь дівчата-зомбі, володарки 34-го розміру. Півроку тому в Іспанії заборонили участь надмірно худих моделей у показах. Нова ініціатива іспанського уряду може означати кінець жаху – диктатури гардеробу «міньйон» і використання слова «маленький», яким стилісти, журнали мод і продавці зловживають як синонімом красивого, спокусливого й елегантного. Нав’язувані суспільству стандарти краси є причиною розладів харчування й різноманітних проблем у багатьох молодих жінок. За даними лікарів, 1-2% населення земної кулі хворіє на анорексію. Крім того, невідповідність модним стандартам посилює почуття невпевненості в собі, породжує депресії.

В Аргентині спробою протистояти поширенню анорексії стало прийняття закону, що зобов’язує швейні підприємства, які спеціалізуються на підлітковому одязі, випускати його до 42-го (нашого 48-го) розміру. У Бразилії в рамках боротьби за здоров’я нації на законодавчому рівні заборонили виставляти у вітринах магазинів одяг маленьких розмірів. А манекенниці, які беруть участь у бразильських показах, зобов’язані надавати сертифікати, що підтверджують гарний стан їхнього здоров’я. Але чомусь такі міри не зупинили серію смертей південноамериканських моделей..

{4-}Кілька років тому скандальна ситуація склалася й на британських подіумах. Популярність супермоделі Кейт Мосс викликала справжній бум схуднення серед підлітків. Батьки юних дівчаток, які категорично відмовлялися їсти, щоб схуднути, підняли галас. Юні англійки повально хворіли на анорексію та булімію. Британська громадськість жваво обговорювала заборону участі нездорових манекенниць у дефіле. Однак Британська рада високої моди (British Fashion Council) відмовилася від заборон, лише порадивши використовувати в показах здорових дівчат. Кейт Мосс, до речі, змушена була публічно виправдовуватися, що вона дуже худа від природи, і не потрібно решті молоді намагатися стати такими ж, як вона. Згодом стало відомо, що свою «скелетоподібність» Кейт Мосс посилювала кокаїном. Знавці стверджують, що від «білого порошку» людина швидко худне. Тому моделей часто-густо навмисно підсаджують на наркотик.

З різкою критикою надмірної худини виступив 19 лютого на прес-показі своєї нової колекції в Мілані Джорджіо Армані. «Адекватний світ моди не потребує моделей, які страждають від анорексії. Занадто худі манекенниці неприйнятні, у них відсутній блиск в очах», – заявив дизайнер. У грудні 2006 року в Римі Італійська палата моди (Camera Nazionale della Moda Italiana) й асоціація кутюр’є «Альта Рома» навіть підписали угоду, зобов’язавшися залучати на подіуми лише тих дівчат, які нададуть медичну довідку про пропорційне співвідношення росту й ваги. Угода передбачає також, що модельєри включатимуть у колекції речі 40-го і 42-го євророзмірів, просуваючи середньоземноморський тип краси.

Чи є потреба вводити обмеження у вітчизняній індустрії моди? На щастя, серед наших моделей поки що немає «зомбі». Однак правом української жінки на гарну сукню її розміру в нас нехтують. Модний одяг 48-50-го розмірів – у дефіциті. За костюмом 52-го розміру і вище вас зневажливо відішлють у магазин "Богатир", що закрився ще в радянські часи, або порадять схуднути. Навіть манекени піддалися змінам моди. На місці традиційних з’явилися пластикові силуети завширшки кілька міліметрів. Вони нагадують паперові ляльки, з якими колись гралися дівчатка. Але хіба справжні жінки виглядають саме так?

