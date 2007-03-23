Андрей Кравчук: «Моя ниша на эстраде до сих пор не занята»

Вместе они строили планы, как будут покорять украинский шоу-бизнес. Много воды утекло с тех пор... Нынешний год знаменателен для El Кравчука тем, что должен ознаменовать его «второе пришествие» в украинский шоу- бизнес, которому он три года «изменял» с театром. И, как оказалось, в шоу-бизнесе Андрея не забыли, а именитые продюсеры отметили, что ниша его до сих пор вакантна. — Я знаю, теперь тобой будет заниматься бывший продюсер Тины Кароль Олег Черный. Это так?



— Мы еще не подписали контракт, но его команда уже помогает мне. С Олегом мы самым тщательным образом оговариваем каждый пункт, поскольку у меня уже был негативным опыт, связанный с контрактом. И я хочу в этот раз все сделать максимально правильно. Поскольку неправильно составленный договор развивает как в артисте, так и в его продюсере негативные черты. Например, эгоцентризм и лень.

Думаю, что это будет один из самых выгодных контрактов в истории украинского шоу-бизнеса. А то многие артисты боятся подписания бумаг, думают, что все изначально будет против них. Своим примером я хочу показать: открывайте двери и входите в коридор под названием «закон», в котором нужно хорошо ориентироваться не только бизнесменам, но и артистам.



— Ну, ты не девушка, в декрет не уйдешь, поэтому тебе легче… В этом смысле продюсер может не беспокоиться. А «негативный опыт» – это твоя работа с Женей Рыбчинским?



— Да, конечно. Это мой первый контракт. Потому, что после Жени Рыбчинского я работал в основном с менеджерами, в частности, с Константином Мишуковым, а продюсированием занимался сам. Потом была работа в театре с режиссером Андреем Жолдаком, когда я вообще музыкой не занимался.



— Поэтому у тебя случился репертуарный вакуум?



— Три года я совершенно не записывал музыку. Вообще! Зато сыграл восемьдесят пять «Гамлетов», и это поглотило меня без остатка. Оказалось, заниматься такой тонкой материей как искусство - достаточно кропотливый труд. Потому, что «Гамлет» и работа с Жолдаком - в первую очередь, искусство, ведь это не коммерческий театр, не масс-культура, не поп-музыка, а узкий круг очень капризных зрителей. Приходится отдаваться этой работе полностью как визуально (у меня же были длиннющие волосы ниже плеч), так и физически, и морально. Потому что сыграть Гамлета один раз - хорошо, а восемьдесят пять раз… Просто начинаешь уставать. Так о какой музыке могла тогда идти речь? Надеюсь, с помощью новых песен, которые сейчас записываю, заполнить этот вакуум в репертуаре.



— Это будет нечто неординарное?



— Это будет поп-музыка. Но, на мой взгляд, сейчас наступает эра артистов. Не клонов, когда один коллектив похож на другой, это не система «Шанса» или «Фабрики звезд». Мне кажется, публика соскучилась за личностями на эстраде. Людям, которые ходят на концерты и покупают диски интереснее человек с историей, а не пустышка. И такой же личностной, на мой взгляд, должна быть и поп-музыка. Кстати, многие известные продюсеры говорили, что моя ниша на эстраде до сих пор не занята.



— Помнится, с помощью Гадюкиных ты пытался уйти в такое более жесткое направление…



— Не прижилось. Нужно следовать своей природе! Мне более свойственны романтизм, песни о любви. Я не могу просто так выступать, мне всегда нужен определенный перформенс, а для этого надо кропотливо работать с хореографами, с художниками по костюмам.



— Когда ты шел к Жолдаку, понимал, что выпадешь из шоу-бизнеса?



— Я это понял, работая с ним. Поначалу, у нас была договоренность сыграть всего лишь три спектакля. Мы отрепетировали, я сыграл эти три спектакля, и отзывы о них были такие невероятные… Первый спектакль мы сыграли в румынском городе Сибио, столице Трансильвании, на крупном международном фестивале work-shop. Это такое место, где продаются спектакли для гастролей по всему миру. И, как ни странно, мы набрали за этот один work-shop порядка двадцати контрактов. Причем мы покупали спектакли с конкретными актерами - с участием Андрея Кравчука и Виктории Спесивцевой в роли Гамлета и Офелии. Поэтому Жолдак поставил вопрос таким образом: либо я остаюсь с коллективом, в котором больше ста пятидесяти человек, техников, актеров, костюмеров, декораторов, либо я действительно отношусь к этому как эксперименту - играю три спектакля и бросаю это все. Меня поставили перед нелегким выбором. Все-таки огромное количество людей приложило силы к этому спектаклю, там великолепный перевод Шекспира Андруховичем, который так до сих пор нигде не напечатан… И я решил остаться. Ведь почему я пошел в театр? Я хотел научиться чему-то новому, понял, что ехать на «природе» все время просто невозможно. Ведь с 19 лет у меня все слишком хорошо в жизни складывалось, поэтому чувства притупились, а чтобы получить толчок к чему-то новому, я должен был попасть в какую-то экстремальную ситуацию. Мне нужна была встряска, такой электрошок. И работа с Андреем Жолдаком и стала электрошоком, школой моей жизни. Поверь, было очень непросто!



— А я думала, что твой уход был связан с тем, что в шоу-бизнесе перекрыли кислород. Говорят, что после концерта, на котором присутствовал Кучма ты попал в немилость.



— Такая история про меня существует. Это связано с песней «Украина рок-н-ролл», которую когда-то исполняла сестричка Вика, Вика Врадий. Я записал ее еще с Евгением Рыбчинским , но она долго лежала, ждала своего часа, и я вот начал ее потихонечку петь. Летом того года я получал на «Таврийских играх» «Жар-птицу» и за шоу «Солдат кохання» и подготовил программу «Украина рок-н-ролл». Эту песню я достаточно успешно исполнял на разных концертных площадках, но однажды, видимо, совершил глупость, когда спел эту песню на концерте ко Дню милиции (это было, кажется в 2001-м году). Там присутствовало все руководство страны того времени, а песня так двусмысленно прозвучала! Там такой припев: «Моя Україна з горя почорніла, тихо заробляє, але ще співає». У меня после ее исполнения были неприятности и меня перестали брать в правительственные концерты и избегать. И собственно моя концертная деятельность ограничивалась в основном гастролями, связанными с сольными концертами, с выступлениями на днях городов, за исключением Киева.



— Говорят, Леонид Данилович лично распорядился по поводу тебя?



— До меня совершенно разные слухи доходили по этому поводу.



— Это была твоя «лебединая песня»…



— Да, это была моя «лебединая песня»,



— Поэтому ты в первые же дни, когда ситуация еще была неопределенной, выступил в 2004 году на Майдане?



— Честно говоря, политическими процессами я не интересовался. Я был как раз в это время в Барселоне, где у нас заканчивались очередные гастроли с «Гамлетом». Мне начали звонить друзья, что нужно срочно приехать в Киев и проголосовать на втором туре выборов. В первом туре мне проголосовать не удалось, поскольку в посольстве были дикие толпы народа, а стоять в очереди целый день я просто не имел времени. А к второму туру меня просто в настойчивой форме приглашали приехать и проголосовать, потому что у нас такое в стране такое творится! Я приехал в Киев субботу, накануне выборов, которые должны были произойти в воскресенье, а в понедельник я уже вышел на сцену. Хотелось поддержать людей, которые стояли на Майдане, потому что тогда я не разделял еще на «помаранчевых», «непомаранчевых», «бело-голубых». До этого я петл и в Донецке, и в Днепропетровске, меня любили и во Львове. А на Майдан я вышел петь для любимых киевлян, в огромных количествах собравшихся у сцены. На тот момент люди из других городов в Киев еще не приехали. Там много моих знакомых, знакомых моих друзей-рестораторов, которые приходили туда с едой и кормили людей. Это был совершенно искренний порыв. Я в целях безопасности этих людей вышел петь. А перед выходом на сцену меня предупредили, что на крышах есть снайперы, и что нужно по сцене стараться вообще не перемещаться, стоять на одном месте.



— Не было страшно?



— Ну, было страшновато, но я видел такое количество людей моего города! После я уже не приходил на Майдан, когда там начались политические игры, и на сцену стало непросто попасть, она была узурпирована определенными артистами. А актеры из театра имени Франко туда попасть не могли, туда не пробились даже девчонки из «Виагры». Они привезли целый грузовик валенок и дарили их прямо на улице. А мне повезло, что я попал на эту сцену в первый день, когда никто не хотел на нее выходить - когда все боялись.



— Ты видел «ВИА Гру» на Майдане?



— Я с ними не встречался, но я видел их фотографии в Интернете, когда они там были. Ты знаешь, я всегда был настолько аполитичным человеком, старался занимать позицию наблюдателя, а в песнях отображать время вне политических событий, какие-то национальные черты. Например то, что украинцы умеют радоваться, быть не только пессимистами, но и оптимистами. То есть я старался всегда своими песнями призывать людей к празднику, а политика для меня всегда была чем-то, мешающим мне в моей работе. Я всегда относился к политике как какой-то преграде, препятствию, потому люди, приходящие на концерт, должны расслабиться, получить удовольствие. Для этого я выхожу на сцену.



— Тем не менее, тебе это не помешало довольно часто появляться в свете в компании Евгении Тимошенко…



— Это не имеет к политике никакого отношения, это сугубо дружба. Когда познакомились с Женей, я не знал, что она дочь Юлии Владимировны.



— Разве об этом можно было не знать?



— Легко. Она никогда об этом сама не говорила, вела себя крайне демократично, сразу мене понравилась. К тому же она была в компании моего хорошего друга. Познакомились мы на каком-то показе мод в Киеве. Это был один из ее первых приездов из Англии, где она училась. Мы подружились. Встречались на днях рождения друзей, и только на одном из них, через год знакомства, я увидел ее папу.



— И ты не знал ее фамилию?



— Нет.



— То есть просто Женя…



— Да, просто Женя, подруга моих друзей. Дело в том, что у нас достаточно большая компания, я дружу не только с Женей, я дружу и с Шоном, и с другими людьми, у нас большая компания. Иногда мы можем вместе пойти в ночной клуб, иногда мы вместе можем пойти на какой-то ужин в ресторан или поиграть в футбол, или искупаться летом в Днепре. Но всегда это носило характер совместного волейбола, нежели каких-то обсуждений политики.



— Неужели ты не выступал у них дома на частых концертах, например, на день рождения Юлии Владимировны или Жени?



— Нет, ни разу. Мы пели вместе с Женей на каких-то совместных праздниках, но это носило характер, скорее, развлечения… Плюс на одном из дней рождения Жени нам составила компанию и Ира Билык.



— А если бы тебя пригласили на тот же «голубой» майдан спеть там, где Галлина на вокзале пела для шахтеров, ты тоже бы пошел?



— Но меня не приглашали.



— То есть ты мог бы и там, и там спеть?



— Легко. Но меня никто не звал. И у меня не было такого варианта, чтобы думать. Я – космополит, человек европейски ориентированный. И мои взгляды всегда связаны со свободой самовыражения. Для артиста это очень важно, и я пришел в то место, где, на мой взгляд, свобода самовыражения присутствовала. Это был Майдан Незалежности в Киеве, там были киевляне, я не знал о том, что есть еще какой-то другой майдан. Я об этом вообще никакого понятия не имел.



— То есть телевизор ты не смотрел?



— Нет, не то, чтобы не смотрел… А что можно было тогда увидеть по телевизору? К сожалению огромному, мой образ жизни таков, что у меня нет телевизора.



— Вообще нет?



— Вообще нет. У меня есть несколько каналов, которые очень неважно показывают, потому что я живу в частном секторе, у меня нет антенны. Поэтому я смотрю или DVD, или читаю в Интернете новости. И за революцией я следил, в основном, по Интернету. А вообще у меня такой образ жизни, что на просмотр телевизора особо нет времени. Кстати, родители с детства ограничивали в просмотре телевидения, наставиали, чтобы я больше читал.



— А где находится твой частный дом?



— На Печерске. Там очень тихо, и для меня это идеальное место для того, чтобы сочинять музыку. Я живу там уже очень давно. В Киеве только в последнее время цены стали такими умопомрачительными, а на заре моей карьеры можно было позволить себе купить гораздо больше за те деньги, нежели сейчас.





— Вот ты в шоу-бизнесе привык неплохо зарабатывать.



— Работая в театре, я забыл, что такое деньги, как они выглядят. Потому что театр, это - некоммерческое искусство. Гонорары актеров театра, например, и музыкантов, работающих в поп-музыке, это небо и земля.



— И ты сознательно пошел на такую жертву?



— Ну, во-первых, у меня были деньги, которые я заработал в шоу-бизнесе, был определенный запас. Я прекрасно понимал, что гастроли за границей мне дадут возможность выходить в ноль, а именно - жить там, но не накапливать деньги и не покупать себе какие-то сумасшедшие шмотки, которые, может быть, мне в тот период и не нужны были. Я нашел для себя даже какой-то такой новый стиль - ходил в джинсах, перестал носить костюмы. И собственно говоря тех денег, которые я зарабатывал в театре, мне хватало только для подобного образа жизни. А о любви к путешествиям или к дорогим чемоданам пришлось забыть…



— То есть на какое-то время ты стал аскетом?



— Можно сказать, да. И мне это было необходимо. И я совершенно этого не стесняюсь, потому что сегодня есть деньги, завтра нет денег. Это нормальное явление в жизни любого человека. Для меня отсутствие денег зачастую составляет мотивацию для толчка вперед. Хотя не деньги являются мотивацией моего возвращения в шоу-бизнес, о них я думаю в самую последнюю очередь.



— А что же?



— Возможность выразить себя. Я достаточно молчал, а теперь мне есть что сказать миру. Пускай на моем примере другие люди увидят, как можно быть очень высоко наверху, как можно быть очень низко внизу, как можно быть где-то посередине, и как можно, несмотря ни на что, верить в свой успех, верить в свою звезду. Бороться с собой, с внутренним желанием саморазрушения, потому что во многом мой приход в театр — это было саморазрушение поп-символа как такого. Вот был L-Кравчук и вдруг Гамлет, совершенно иные аудитории. Но главное не бояться этого, и возможно, на моем примере люди будут понимать, что нужно быть честным со своим зрителем. У меня не деньги нарисованы в глазах, когда я пою, а нарисовано желание понравиться, желание подарить, желание поделиться, желание исповедаться отчасти этим людям, которые приходят на концерт. Я им отдаю себя без остатка. И вот это для меня самая главная мотивация, я от этого удовольствие получаю. Мне нравятся женщины, которые приходят на концерт. Мне это физически нравится.



— Тем не менее, рядом с тобой нет дамы сердца?



— Ты знаешь, рядом со мной есть разные дамы. Я их иногда тщательно скрываю, потому что у меня есть такая тенденция — скрывать свою личную жизнь. Я не знаю, почему она у меня есть, возможно, это какой-то пережиток всех моих старых историй, связанных с Рыбчинским. Не знаю. Но мне всегда казалось, что моя личная жизнь должна быть под семью замками, ни с кем я не поделюсь этим, что-то должно быть свое. Почему я не люблю съемки дома, в квартире, в доме в частности? Я не люблю приход на мою территорию посторонних людей, я с огромным нежеланием ем с незнакомыми людьми.



— Перед тем как обратиться к Олегу Черному, ты вел переговоры со многими известными продюсерами?



— Ну, скажем, я вел определенные консультации. В подписании контракта я ближе всего был к Никитину. Он уже фактически был у меня в руках, но, к сожалению, условия, которые предложил Юра Никитин, меня не устроили. Не устроила, может быть, и его моя реакция на них. Кстати мои интересы лоббировали мои друзья-артисты, в частности Андрей Данилко. Велись переговоры и с другими большими финансовыми структурами. Потому что мною всегда интересуются люди из шоу-бизнеса. Поэтому, выбирая из всех предложений, я остановился на переговорах с Олегом Черным, контракт с ним мне показался взаимовыгодным.

