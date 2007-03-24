ШОК! Фабрикант Ратмир Шишков и лауреат Новой Волны Deema сгорели заживо (Ужасающие подробности)

24 марта 2007, 15:19

В пятницу вечером стало известно, что в крупной автоаварии разбился выпускник четвертой "Фабрики звезд" Ратмир Шишков и рэпер Deema, участник проекта VIP77 и телешоу "Яппи на пикапе". Около часа-двух ночи машина, в которой находились Ратмир Шишков, Deema и ещё 3 человека врезались в Фольтсваген и разбились насмерть.

Около двух часов ночи со среды на четверг на Садовой-Спасской улице напротив 20-го дома лоб в лоб столкнулись джип «Фольксваген Туарег» и «Мерседес-Бенц 350». 32-летний водитель джипа «Фольксваген», уроженец Украины, ехал в направлении Мясницкой улицы. Дождавшись зеленого сигнала светофора, выехал из Орликова переулка на Садово-Спасскую улицу. В этот момент «мерседес» проскочил перекресток на красный свет и столкнулся с внедорожником. «Мерседес» от столкновения закрутило, он ударился о бордюрный камень, в бензобаке авто детонировал бензин, после чего произошел взрыв и машина загорелась. Водитель и четыре пассажира не смогли выбраться из искореженного автомобиля и сгорели. Почти двое суток спустя выяснилось, что в машине находились Ратмир Шишков и его девушка, участник группы VIP 77 Deema, Сергей Зайковский (талантливый электронный музыкант) и водитель. По некоторым сведениям, тела жертв дорожно-транспортного происшествия настолько обожжены, что пока опознать их затруднительно. Сгоревший «мерседес» принадлежал уроженцу Чечни Тимуру Байсарову. Напомним, после окончания телепроекта Ратмир в числе других участников "Фабрики Звезд 4" Насти Кочетковой, Доминика Джокера и Тимати вошел в состав коллектива "Банда". Последние два дня превратились для родных и друзей 19-летнего талантливого рэппера в настоящий ад. Каждый час набирая номер мобильного Ратмира в надежде услышать знакомый жизнерадостный голос, родители и близкие люди слышали лишь равнодушное: «Аппарат абонента временно недоступен». Они до последнего отказывались верить в то, что в том «мерседесе», который взорвался и сгорел в центре Москвы, находился их любимый сын, друг, брат. Ратмир проводил свой последний вечер с друзьями. Он и еще четверо молодых людей ехали по Садовому кольцу и не заметили, как «фольксваген» оказался перед их «мерседесом». В результате столкновения машина взорвалась и загорелась. Как сказали потом оперативники, у них не было шансов спастись... Близкие Ратмира, которые и на следующий день, и через день не могли до него дозвониться, убеждали себя, что это все жестокое совпадение, что Ратмир вот-вот найдется и сам им позвонит. Но время шло, а вестей от мальчика не было никаких. Вчера днем друг и коллега Ратмира Пашу приехал в морг, но опознать тело не удалось. Не хотел верить в страшное и Тимати, который считал Ратмира младшим братом. Он узнал о случившемся на гастролях в Иркутске. - Я в таком шоке, что трудно передать словами, - рассказал «Твоему ДНЮ» рэппер. - Ратмир всегда есть и будет в моем сердце. Друзья никак не найдут в себе сил, чтобы рассказать все, как есть, родителям, у которых Ратмир - единственный сын. Близкие до сих пор не могут поверить, что Ратмира больше нет. Кто знал, что слова песни, написанной Тимати, окажутся пророческими для его лучшего друга: «Плачут небеса о тебе, о тебе...» Deema занял третье место в конкурсе «Новая волна». Deema входил в состав VIP 77, а всего неделю назад представил свой новый проект UpSweat на дне рождения радио NEXT, сорвав овации своим блистательным выступлением. Ужасная трагедия перечеркнула все это. Биографическая справка Ратмир ШИШКОВ, 24 апреля 1988 года в городе Москва на свет появилась будущая звезда Ратмир Шишков. Как и всем Тельцам, Ратмиру присуще: целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие. Ратмир всегда мечтал попасть на «Фабрику звёзд», в итоге он смог осуществить своё желание. По национальности Ратма - цыган, что обосновывает его огромный талант. Любовь к музыке передалась ему ещё в детстве от матери, впервые Ратмир вышел на сцену именно с ней. Но Ратма - не единственный одарённый ребёнок в семье. У него есть брат, один из солистов группы экс-«Премьер - Министр» Жан Мелимеров, который пришёл поддержать Ратмира на первой номинации. В нашем любимом человечке сочетаются два главных качества, которыми должен обладать артист: умение хорошо двигаться и прекрасный голос. DEEMA, 3 января 1980 года рождения, «козерог» по гороскопу, живет в Берлине. У него есть три брата и сестра. Свободное время отдает музыке, спорту, с 11 лет занимается теннисом. Любит отдыхать на Индийском океане. Любимое животное - пантера, любимая мягкая игрушка - девушка. Первый указ президента Deema был бы о запрещении всех видов оружия. Заветная мечта артиста - чтобы люди во всем мире слушали его песни, его музыку. А еще Deema хочет быть звездой. Трижды участвовал в конкурсе «Berlin Battle», одним из призов было первое место. Уже удалось поработать на разогреве у рэппера Puff Daddy. Если бы R-Kelly или Sting согласились спеть вместе с Deema, он был бы счастлив и горд. Но пока он очень горд тем, что стал отцом! В людях не любит тупости, в женщинах - доступности, в мужчинах - женственности. Ценить честность и принципиальность. Один из веселых случаев в жизни - когда впервые попробовал покурить! Не курит, иногда может позволить себе коктейль. В школе учился хорошо, - но только тогда, когда попадал на уроки! Любимый предмет - литература, нелюбимый - химия. На завтрак артист есть фрукты и блины. Очень хорошо готовит - с радостью угостит гостей суши, пловом, пастой собственного приготовления. Однажды было очень стыдно за то, что на сцене, во время исполнения песни, случайно запутал в микрофонном кабеле всю группу. Любит дождь в «разумных количествах» - это успокаивает и дает вдохновение. Любит читать, среди почитаемых им писателей - А.Пушкин, О`Генри, А.Дюма. Нравится разная музыка - в исполнении всех тех, кто умеет это делать профессионально. Новый год Deema любит отмечать в России. Любимый праздник - день рождения: артисту не стоит дарить плюшевых медведей, а лучше всего подарить машину любимой марки. Это «Lamborgini» черного цвета. На необитаемый остров в пятиминутных сборах успел взять с собой мобильный телефон, тапочки, плавки, и на всякий случай - карточку American Express. Самое необычное место, которое он посетил - Мальдивы. Deema закончил гимназию и колледж в Германии по классу музыки. Говорит: "Хип-хоп - это для меня все! Это моя жизнь! Я живу хип-хопом, я должен это слышать! Это тоже самое, если у цветка забрать воздух… Для меня хип-хоп - это как вода, воздух!

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