CРОЧНО! Ирина Билык лишилась партнера по «Танцам со звездами» (Эксклюзивные подробности)

От отчаяния артистка разрыдалась прямо в камеру. Ире сообщили, что у ее партнера Вячеслава Легковенко травма ноги, поэтому он не появился в репетиционном зале. Совместными усилиями Ира и Слава готовили к эфиру танго. А этот танец танцевать невозможно. Кто теперь будет танцевать с Билык остается загадкой. На выручку певице ночью в репетиционный зал приехала Полина Комысова - партнерша выбывавшего из проекта в прошлой программе Александра Пономарева. Но не исключено, что сегодня Билык вообще откажется выходить на танцпол. STARS удалось взять по телефону комментарии у певицы: - Я не знаю, что произошло со Славой. Мне сказали, что у него травма. Я волнуюсь. У нас был поставлен номер – танго. Мы репетировали и я очень хотела его станцевать. В прошлый раз мы выступили не очень удачно. Я возлагала большие надежды именно на этот танец. Что теперь делать я, честно говоря, не знаю. Я в растерянности. Если мы ничего не придумаем до эфира, я даже готова уйти с проекта.