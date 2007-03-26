СРОЧНО! «Новая волна» ищет таланты на Украине! (Эксклюзивные подробности)

Теперь отбор украинских претендентов на награды престижного конкурса проводится в Киеве, а не в Москве, как раньше. Почетную обязанность проводить украинский отборочный тур оргкомитет конкурса возложил на продюсерский центр Дмитрия Климашенко «DK Music production». Конкурс «Новая волна» - яркое культурное событие не только в России и Латвии, но и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Резонанс в СМИ, глубокий интерес миллионов телезрителей, наблюдающих за выступлениями конкурсантов и «звездных» гостей свидетельствуют о том, что «Новая волна» стала долгожданной доброй традицией лета. Идея организовать новый конкурс, ни на что не похожий из ранее проводимых на территории России и стран СНГ, у композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса возникла в начале 2002 года. С тех пор прошло 5 лет. Каждый конкурс был богат новыми открытиями. Лауреаты «Новой волны» ныне – известные артисты: «Smash!!», Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Тина Кароль, группа “Cosmos” и многие другие, доказавшие еще раз необходимость проведения такого конкурса. «Мы проводим отборочный конкурс в Украине для того, чтобы дать возможность всем талантливым молодым людям проявить себя, - сказал Дмитрий Климашенко, - конкурс в Юрмале – это едва ли не единственная в данным момент возможность для талантливой молодежи попасть на сцену. Не секрет, что шоу-бизнес в Украине приобрел «олигархический оттенок». Все решают деньги, а не способности артиста. Поэтому мы и сталкиваемся с ситуациями, подобными той, что сложилась на детском конкурсе «Хочу бути зіркою», когда для дуэта с детьми-лауреатами не нашлось достойной «взрослой» звезды, дети пели намного лучше. Задача «Новой волны» - внести новую кровь в украинскую эстраду, сформировать генофонд украинского шоу-бизнеса. Мне кажется, что авторитетное и профессиональное жюри станет залогом того, что отбор будет вестись честно и победит самый талантливый». С момента объявления о начале этапа прослушивания прошел месяц, а телефоны в «DK Music» разрываются от звонков желающих стать настоящими звездами, и, возможно даже получить вознаграждение за свой талант. Ведь призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов за первое место. Кроме этого, финалистов ожидает возможность получить специальный приз от Аллы Пугачевой в размере 50 000 долларов. У претендентов, произведения которых уже прослушали, много интересного материала. Как говорит продюсер Дмитрий Климашенко, даже если эти молодые артисты не пройдут в финал, на их способности обратят внимание, а может быть, это откроет им дорогу в мир профессиональных артистов. К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, выступающие в разных музыкальных жанрах и составах. Для участия в отборочном конкурсе, артисты должны предоставить в оргкомитет короткие сведения о себе, фотографии либо видеоматериалы, и 2 музыкальных произведения (с голосом). Прием заявок будет продолжаться до 5 апреля 2007г. Затем наступит следующий этап отборочного тура. 14 -16 апреля в развлекательном центре «Арена Entertainment» состоится конкурс претендентов, прошедших первую стадию конкурса – прослушивание. Жюри в составе генерального директора холдинга «Арс» Александра Румянцева, режиссера конкурса Александра Ревзина, музыкального продюсера конкурса Евгения Орлова, продюсера Дмитрия Климашенко и других отберет участников второго тура, который пройдет в московском развлекательном центре «Метелица» 22-23 мая. После него один представитель от каждой страны-участницы отправится на финал конкурса в Юрмалу. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 02091, Киев, Харьковское шоссе, 58а, оф.170