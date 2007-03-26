Лена Перова: «Сердце тянется к самодостаточным, отважным и смешным»

26 марта 2007, 11:04

Она ни под кого не подстраивается, не прячется под чужой маской — ей это не нужно. Она такая, какая есть. За это ее и любят. Музыкант? Актриса? Телеведущая? И то, и другое, и третье.

— Лена, ты романтик?
— Безусловно, я могу причислить себя к этой категории людей.
— А в чем это проявляется?
— Прежде всего, во внутреннем состоянии... состоянии подъёма, предвкушения чего-то незабываемого... в сеюсекундности момента и кайфа от того, что это происходит здесь и сейчас. И тогда всё внутри ликует. А произойти это может от чего угодно. Да хоть от хорошей погоды или радостной встречи. И тогда окружающие обстоятельства приобретают некий романтический налёт. Разумеется, это малая толика того, что можно назвать романтикой в моём понимании.
Мне часто приходится встречать людей, преимущественно женщин, которые часами проводят время в бутиках, выискивая там наряды, как из последних номеров модных журналов. Ты обращаешь внимание на модные тенденции?
— Модные тенденции — это удел светских персонажей. А я себя такой не считаю. Им по статусу положено быть «в теме». Конечно, я слежу за собой, ищу свой образ. Для меня важнее стиль, нежели слепое поклонение трендам.
— Красота — понятие субъективное, кому-то образ может нравится, а кому-то нет. Достаточно банальный вопрос, но все же: кто для тебя является эталоном женской красоты?
— Если честно, я не люблю подобных вопросов, потому как красота — понятие безмерное, не имеющее критериев и определений. Таким образом, выделив красоту внешнюю, окажется, что красота внутренняя не столь важна. Могу лишь сказать, что год от года я восхищаюсь и Моникой Белуччи, и Алисой Фрейндлих, и Инной Чуриковой. И я могу продолжать этот блистательный список. Из более юных выбрать проще: им сопутствует молодость, а это не синоним красоты.
— А что касается мужчин… кто предпочтительней — брутальный мачо или глянцевый метросексуал?
Ну как так можно подразделять? Мужчина хорош чувством юмора, ироничным отношением к себе и безмерной внутренней силой, зачастую скрытой за шутовством или, наоборот, чрезмерным спокойствием, граничащим с равнодушием...
— А за личиной мачо может прятаться трус и пройдоха. Внешний образ для меня имеет меньше значения, чем то, что скрывается внутри человека.
— Кто способен покорить твое сердце? Вернее, поставим вопрос иначе… Какими качествами должен обладать человек, претендующий на твою руку и сердце?
— Ну, как мне кажется, я уже частично ответила на этот вопрос чуть ранее. Моё сердце тянется к людям самодостаточным, не ровно дышащим, отважным и смешным.
— А твое сердце сейчас для кого-нибудь открыто?
— К сожалению занято (улыбается).
— И, если не секрет, кто этот человек?
— Представьте себе, это секрет.
— Тебя многие помнят по музыкальному коллективу «Лицей», ты была в составе популярной когда-то группы «А-мега». Как сейчас обстоят дела с музыкальной деятельностью?
— Я, конечно, не бросаю музыку и с огромным удовольствием продолжаю это своё дело. Пять лет назад мы с четырьмя челябинскими музыкантами из группы Incash основали группу «Перья», где я автор и солистка. За это время мы выпустили две пластинки «Теперь я» и «Даты» и не собираемся останавливаться. Песня «В небо» с альбома «Даты» побывала в хит-парадах «Нашего» и «Русского радио». Даже клип сняли на эту песню. В нем снялись мои друзья-актеры Костя Хабенский, Алиса Богардт и Дима Ермилов. Клип, к сожалению, не ротируется по телевидению, но его, кстати, можно посмотреть в интернете на сайте www.online-tv.ru, а также на сайте режиссёра клипа Миши Соловьёва.
—То есть получается так, что ты находишься в Москве, а ребята в Челябинске…
— Но я время от времени наведываюсь к ним… Играем, репетируем, советуемся. Не совсем удобно, но что поделаешь.
— В телепроекте «Жизнь прекрасна» ты ведешь передачу с Михаилом Швыдким. С кем проще работается: с молодыми или с людьми, умудренными опытом?
— Михаил Ефимович человек наиинтереснейший. Рядом с которым и работать, и просто находиться рядом — одно удовольствие. К тому же он — человек-энциклопедия, кладезь знаний и историй. Я думаю, что ответила на ваш вопрос.
— Ты снимаешься в кино, появляешься на экранах телевидения в качестве ведущего, при этом не оставляешь музыку. Есть область искусств, в которой бы тебе хотелось еще себя попробовать?
— Да, вообще, хотела бы пойти ещё научиться чему-нибудь более фундаментальному. Так что планов у меня громадьё. Хотя, как любой, наверное, человек и полениться люблю (смеется).
— И все же, кем ты себя больше считаешь: музыкантом, актером или телеведущим?
В душе я, наверное, больше музыкант… Хотя я себя в подобные рамки не заключаю. Я открыта для разных сфер деятельности.
— На одном из сайтов в интернете, посвященному известному и любимому многими фильму «Гостья из будущего», находится информация о том, что ты сыграла роль маленькой девочки, которая превратилась в Крыса. Надо полагать, что это была твоя первая роль в кино?
— Самое смешное, что я не снималась в фильме «Гостья из будущего» (смеется). Это чистое совпадение. Там действительно в титрах есть мои имя и фамилия, но это, правда, не я.
— Так получается, что роль в фильме «В движении» — это твой кинодебют?
— Да, действительно, это мой первый опыт работы в кинематографе.
—В картине ты снималась в паре с Константином Хабенским. Что он за человек?
— Костя стал мне другом. Он очень крепкий внутренне человек, надёжный товарищ и просто настоящий мужчина. Мы хоть и редко, в силу обоюдной занятости, но общаемся… вот уже 6 лет. И знаете, как это бывает… вот есть у тебя друг, он живёт в другом городе, например, а ты о нём помнишь, любишь его и всегда рад встрече.
— А были ли еще предложения сняться в кино?
— Предложения были, но от одних отказывалась я, другие слетали по каким-то другим причинам, характерным для кинематографа.
— Съемки в этом фильме стали для тебя полезными?
— Я считаю, всё, что бы со мной ни происходило, полезным для себя опытом. Для меня ничего не проходит зря.
— Участие в проектах «Последний герой-3» и «Форт Байярд» повышало количество адреналина в крови или это все-таки было просто шоу без страхов и нервов?
— От участия в просто шоу тоже можно получать адреналин. Когда Паша Филиппенко шёл по канату над пропастью Форта, что он мог еще ощущать. Я не думаю, что для него это была просто прогулка.
Родители довольны тем, что из меня вышло.
 — Ты оправдала надежды, возложенные на тебя в детстве родителями?
Мне кажется, они довольны тем, что из меня вышло. Другое дело, нет предела совершенству. Да и я понимаю, что над собой нужно работать… всегда и везде. Правда, и отдыхать внутренне тоже необходимо. Но и это нужно уметь.
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