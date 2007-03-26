10 лучших эротических сцен мирового кино: американская версия (Откровенные ФОТО)

Уже не в первый раз различные СМИ проводят опрос читателей, чтобы выявить лучшие эротические сцены в кино. На этот раз новую версию решил опубликовать сайт JoBlo.com. В опросе приняли участие около 5 тысяч человек, пишет NEWSru.co.il. Лучшей эротической сценой продолжает оставаться допрос героини Шерон Стоун из триллера "Основной инстинкт" Пола Верховена. К сожалению, в 2006 году была сделана попытка повторить успех того фильма. Картиной "Основной инстинкт 2" остались недовольны даже стойкие поклонники Шерон Стоун. На втором месте блокбастер Сэма Мендеса "Красота по-американски" (1999), с Миной Сувари, одетой только в лепестки из роз. На третьем месте Сальма Хайек и новая картина "Спроси у пыли" (2006). На четвертой позиции картина "Эммануэль" с Сильвией Кристель и интересной формулировкой "в целом". На пятом месте довольно неожиданно оказалась комедия "Частные уроки" (1981) с той же Сильвией Кристель. Респонденты отметили сцену, где няня соблазняет своего подопечного. На шестом месте Элизабет Шу и еще одна комедия "Коктейль" (1988) – одна из ранних работ Тома Круза, еще не ставшего суперзвездой. На 7-й позиции оказался совсем не эротичный боевик "Обитель зла" (2002) Пола Андерсона. Американцы посчитали, что героиня Милы Йовович очень эротично истребляет монстров. Сцена в лаборатории, несмотря на обнаженность главной героини, вряд ли войдет в историю эротического кино. Восьмую строчку занимает картина Кевина Смита "Тусовщики из супермаркета" (1995) с переодевающейся героиней Джои Адамс. И уж совсем неожиданно на девятом месте оказался мистический триллер Алана Паркера "Сердце Ангела" (1987). Эротической признана сцена со жрицей вуду в исполнении Лизы Боне. И замыкает десятку вампирша в исполнении Сюзан Сарандон из фильма ужасов Тони Скотта "Голод" (1983). Признаны эротичными сцены лесбийского секса с героиней Катрин Денев.