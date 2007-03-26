Тело «фабриканта» Ратмира Шишкова изуродавано до неузнаваемости (Шокирующие подробности трагедии)

26 марта 2007, 14:31

К приезду судмедэкспертов спасатели достали из искореженного «Мерседеса» тела погибших музыкантов, и уложили на обочине.

- Они все жутко обгорели, - рассказывают медики. - Только у двоих были травмы, причем лишь у одного из них травма могла привести к гибели. То есть ребята фактически сгорели заживо. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, измеривших тормозной путь, «Мерседес» проскочил на красный сигнал светофора со скоростью 220 - 250 километров в час. Несмотря на поздний час, очевидцев трагедии оказалось много. Некоторые уверяли, что за мчавшимся на всех парах «Мерседесом» гналась патрульная машина - водитель иномарки нарушал правила, и его пытались остановить. А уходя от погони, «Мерседес» и влетел в джип. По словам стражей порядка, по факту аварии будет проведена тщательная проверка. Возможно, дело будет закрыто, так как виновник ДТП и его пассажиры погибли. Если в деле не откроются другие факты. Как удалось выяснить «КП», жертвами аварии стали друзья-музыканты Сергей Зайковский по прозвищу Guru-Rabbit, 22-летний Тимур Байсаров, певец Альджемен Сисокка (Deema), 19-летний экс-«фабрикант» Ратмир Шишков и 23-летняя подруга Альджемена Кристина Устай. За рулем «Мерседеса» находился 22-летний Тимур Байсаров. Его опознали первым, и уже в пятницу родные увезли тело на родину - в Ингушетию. 26-летнего Альджемена Сисокку мама опознала только в субботу по цепочке и кулону с буквой D. На обгоревшем теле не осталось даже одежды. В субботу же опознали 19-летнего Ратмира Шишкова и 23-летнюю Кристину Устай. Огонь изуродовал тело Ратмира до неузнаваемости. Юного музыканта идентифицировали по чудом уцелевшему куску кроссовки (Ратмир носил яркую, запоминающуюся обувь) и носка, а также по «африканским» косичкам на голове. Опознавать Сергея Зайковского убитые горем родные и близкие приехали в воскресенье (его, как и Тимура с Кристиной, пришлось опознавать по зубам и росту). Матери Ратмира Шишкова Ляле Михайловне о трагедии сообщили друзья парня. Весть о гибели сына подкосила женщину. - Вы представляете, что такое для матери сына похоронить, по-моему, страшнее ничего не бывает, - еле сдерживает слезы двоюродная сестра Ратмира Алмаза. - Это такое горе, мы долго не могли поверить, не понимали, как такое могло произойти. Рано утром в субботу родные Шишкова поехали в морг. Лялю Михайловну поддерживали дядя Ратмира и другие родственники. После того как тело опознали, мама и друзья погибшего музыканта уехали покупать одежду, в которой похоронят Ратмира. Они вернулись через несколько часов, неся белоснежный костюм. На этот раз Ляля Михайловна осталась сидеть в машине - сил идти внутрь во второй раз уже не осталось. Около четырех часов дня тело Ратмира Шишкова увезли из морга домой. Похороны музыканта состоятся во вторник. Ратмира, как и его погибших друзей, похоронят в закрытых гробах. Подруга Ратмира Шишкова Соня Кузьмина (дочь известного музыканта Владимира Кузьмина) до сих пор не может прийти в себя от горя. - О трагедии я узнала от подруги, я в шоке, - поделилась Соня с корреспондентом «КП». - Сначала даже не поверила своим ушам. Позвонила Маше Вебер, Никите Малинину. Никита дружит с Домеником Джокером, он был уже в курсе. Очень жалко всех, Ратмира... Он был такой молодой. Мы с Ратмиром очень хорошо друг друга знали, это ведь я его на «Фабрику» привела. Познакомила с Линой Арифулиной. Ратмир ей сразу понравился, и его взяли. У него был шикарный голос. Мы, к сожалению, давно не виделись, но я собиралась с ним дуэт записать. Теперь вот не будет этого никогда... Каждый вечер со дня трагедии друзья погибших собираются в кафе Black October на Новом Арбате. Заведение принадлежит популярному певцу Тимати (он вместе с Ратмиром был участником «Фабрики звезд-4» и пел в коллективе «Банда»). Оно было излюбленным местом встреч молодых музыкантов. В пятницу вечером в кафе тоже было многолюдно. Заплаканные глаза, бледные от ужаса лица... За каждым столиком звучат поминальные тосты. - В тот день они были в студии, - делится с друзьями парень по имени Вахтанг. - Потом Тимур всех увез. Ну зачем я его отпустил тогда? В субботу друзья погибших поставили в храме Христа Спасителя свечи за упокой их душ. - Вечером накануне аварии мы с Кристиной в кафе сидели, - едва сдерживается подруга Кристины Устай Ксения. - Потом Тимур с Ратмиром приехали. Они собирались в студию на Сухаревской, там Deema ждал. Они с Кристиной встречались, но накануне поссорились (Альджемен недавно развелся с супругой, у него осталась маленькая дочка. - Ред.). Тимур с Ратмиром их помирить хотели. Уговаривали Кристину на студию поехать. Уговорили... Похоронят Кристину на родине в Казахстане. Подробности страшной аварии - здесь.

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