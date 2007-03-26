На «Танцах со звездами-2» травмы косят участников

Все случилось буквально перед прямым эфиром второй программы во время генерального прогона танцевальной программы в павильоне киностудии Довженко. Репетируя заводной квикстеп (а этот танец весь состоит из прыжков) Максим Нелипа поскользнулся, нечаянно подбил свою партнершу Аню, и танцовщица упала на свою ногу. «В этой ситуации мы упали не по нашей вине, - считает Аня. – Когда организаторы потом просмотрели запись, то сказали, что мы поскользнулись на скотче, который на паркете обозначал, где какая пара должна находиться перед началом программы».



То, что травма у Ани серьезная, стало понятно сразу же. Тут же вызвали «Скорую помощь». Приехавшие врачи, осмотрев ногу танцовщицы, решили накладывать шину для того, чтобы спокойно, без каких-либо смешений отвезти пострадавшую в приемный покой. Помимо «Скорой» на площадку еще вызвали частного доктора, который в прошлый раз «поднимал» перед эфиром Владимира Зеленского. Аню отправили на рентген, а вместе с ней поехал и Максим Нелипа. По словам членов группы, все были как на иголках, потому что была вполне реальная угроза, что девушке запретят танцевать. В результате выяснилось, что, слава Богу, все обошлось без переломов. Врачи определили разрыв связок, что тоже непростая травма. Но танцовщица сказала: «Никогда в жизни не пожертвую танцем» и приняла решение выйти на паркет. Учитывая живой характер квикстепа, который показала пара на эфире, это было действительно героическое решение.



Аню вкололи во все возможные места обезболивающие, и она так легко станцевала с Максимом, что никто и не понял о то, что есть какие-то проблемы. «Я как будто на костяной ноге танцевала, - рассказывает Аня. - Ничего не чувствовала».



На следующий день, в воскресенье, когда наркоз отошел, у девушки начались сильные боли. Она осталась дома у Максима Нелипы и его жены Томы, которые забрали Аню к себе. Тем не менее, танцовщица заявила, что она ни в коем случае не собирается жертвовать тренировками. А ведь впереди у них еще более сложный танец, чем квикстеп – джайв. Сейчас Пилипенко «гоняет» свое партнера, периодически замораживая себе ногу, накладывает эластичный бинт и массажирует.



Перед одной из тренировок мы встретились с Аней:



- Аня, а танцоры часто травмируются?



- В обычной конкурсной программе таких травм меньше. Максимум – синяк или ушиб. Часто танцоры поскальзываются. У меня, когда я танцевала с моим бывшим партнером, был надрыв связок в джайве.



- То есть, от травм не застрахованы…



- Травмы есть везде абсолютно, от них нет лекарств. Даже у компьютерщиков и людей, не имеющих отношения к спорту. Танцую я всю жизнь, и эти травмы растянулись на все это время, стали не так заметны. А сейчас мы занимаемся два месяца с Максимом очень плотно и все краски сгущены. Просто у конкурсных танцоров – специальный паркет. У нас на туфлях специальная подошва, чтобы было сцепление с паркетом. Туфли трут щеточкой и смачивают либо водой либо касторкой, тогда не скользишь. И нельзя ходить по паркету в нечистой обуви.



- Что посоветуете делать в такой ситуации, как ваша?



- Мой совет в подобных ситуациях – не обращать внимание. Я сейчас вся в джайве, вся в костюмах, декорациях, постановке. Стараюсь себя отвлечь и не думать о ноге. Жалко, что именно нога, потому что ноги - хлеб танцора. Я, конечно, танцую, но потом сижу и терплю».



Кстати, на следующем эфире на паркете подвернула ногу танцовщица из детского балета, а после танца в программе с такой же проблемой оказалась Светлана Лобода. У Снежаны Егоровой вообще хроническая травма колена и она часто не очень хорошо себя чувствовала после нагрузок в репетиционном зале. Так что очень вовремя после ЧП с партнершей Максима Нелипы Аней Пилипенко, организаторы проекта решили, что на площадке должен постоянно дежурить врач.

