Шок! Юбилей «Студия 95-й квартал» отпраздновала без штанов (Откровенные ФОТО)

По этому поводу ребята показали самые лучшие свои номера за всю историю выхода программы, разбавив их выступлениями звезд. Поздравить кварталовцев пришли группа «СМС», «ВИА ГРА» (пока еще в полном составе), Сосо Павлиашвили, Тина Кароль, Ани Лорак, «Корни» и «Фабрика». И если переодевание ребят за кулисами стало привычным рабочим процессом, то наблюдать звезд в таком виде, да еще и на сцене, зрелище довольно таки необычное. Тина Кароль, исполняя свой первый хит «I feel good», стриптиз на этот раз не исполняла, чем разочаровала всю мужскую половину зрителей. А вот ее напарник Юрий Горбунов и Анатолий Борсюк заполнили пробел, допущенный певицей, и во время сценки играли на рояле в четыре руки без штанов.