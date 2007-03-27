Что коллекционируют звезды (Эксклюзивные подробности)

Чтобы собрать необычную коллекцию, полковнику понадобилось 15 лет. Среди экспонатов есть, фуражка из Монако, где всего 200 полисменов, головные уборы французских жандармов. Собирать милицейские фуражки, страж порядка начал случайно и признается, что дело это не из легких, ведь в некоторых странах милицейская форма не продается: поэтому получить заветную фуражку не всегда просто. Звездам, как известно, ничто человеческое не чуждо. Вот STARS попытался выяснить, что собирают знаменитости. Оказалось чего, только не коллекционируют звезды. Так, например, 18-летняя голливудская звезда Лили Собицки собрала коллекцию волос с голов знаменитостей. В коллекции юной актрисы есть клочки шевелюр Стэнли Кубрика («С широко закрытыми глазами»), Дрю Бэрримор, многих других ее знаменитых коллег по фабрике грез. "Это эксклюзивные экспонаты, ведь ДНК не подделаешь!" – гордо заявляет Лили. Вот правда единственный, кто отказался дать ей прядку своих волос - это Том Круз, даже несмотря на то, что парочка сдружилась во время совместных съемок в кино. Известный модельер Джанни Версаче коллекционировал так много всего, что, говорят, семье и сейчас негде все это хранить. Элвис Пресли собирал Кадиллаки, для чего ему пришлось строить специальный гараж. Катрин Денев коллекционирует губные помады. Деми Мур собирает кукол. Не так оригинально, но зато красиво: сейчас в коллекции Деми больше тысячи разных кукол. А вот сэр Элтон Джон собирает все, от очков и шляп до автомобилей. Не так давно с аукциона было продано 20 машин из его коллекции, общая стоимость которых перевалила за полтора миллиона долларов. Кстати, гараж в поместье Элтона Джона состоит из двух блоков, в которых размещается в общей сложности 26 автомобилей. Что касается очков, то их в коллекции музыканта более двух с половиной тысяч, так что даже если звезда будет менять их каждый день - хватит на семь лет!!! Говорят, знаменитый 61-летний голливудский режиссер Дэвид Линч («Твин Пикс») собирает куриные косточки и дохлых мух. Зачем Линчу куриные кости - неизвестно, но, это достойная конкуренция коллекции Уинстона Черчилля. Он тоже собирал мух и стрекоз, отрывал им ноги и крылья в минуты сильного душевного волнения. Наши знаменитости тоже не отстают от голливудских. Игрушки коллекционирует Татьяна Овсиенко. Она начала с резиновых немецких пупсиков и маленьких мягких игрушек. Сейчас их так много, что она не решается привезти коллекцию домой и держит ее на даче. Леонид Агутин собирает коробки из-под дорогого коньяка. Когда-то он с друзьями организовал даже клуб любителей коньяка, но сейчас осталась только коллекция - довольно внушительная, все это Агутин держит дома. Шоумен Дмитрий Дибров коллекционирует гитары. Писательница Александра Маринина - раритетные рождественские колокольчики - глиняные, хрустальные, фарфоровые, металлические. Слабость телеведущего Валдиса Пельша - военные каски. Кинжалы, сабли, кортики и шашки собирают Олег Газманов, Александр Розенбаум и Валерий Меладзе. Актриса Вера Глаголева много лет собирает кружки, а знаменитая поэтесса Лариса Рубальская, чьи песни распевает половина российской эстрады – чайники, котороые бережно растсавлены на кухне по полочкам. Этим же "женским" увлечением (страсть к чайникам) страдает и Игорь Верник. "Тащу их домой на себе со всех уголков земного шара" – признается STARS популярный актер. Любимый миллионами Лев Дуров собирает необычные вещи. В его коллекции есть настоящий автограф Адольфа Гитлера и лоскут от платья его любовницы Евы Браун. Согласитесь, оригинально! Марина Хлебникова собирает карнавальные наряды – всего их в гардеробе певицы больше двух десятков. Чаще о своей коллекции Марина вспоминает в канун нового года. Новогодняя коллекция и у нашей Ольги Крюковой. Певица давно собирает новогодние украшения. Самые ценные экспонаты в ее коллекции - шишка и Дед Мороз из папье-маше, сделанные в 1885 году! Есть у Крюковой также игрушки, привезенные из Египта и Ливана. Певица Галлина собирает рыб. Всего у нее их больше трех сотен. Все началось с того, что Галя подарила своему бывшему мужу Василию Горбалю на день рождения (по гороскопу он Рыба) красивую керамическую рыбину. Так и стали появляться в доме звезды фигурки из стекла, метала, керамики. Теперь, муж из семьи ушел, зато коллекция так трепетно собираемая почти 10 лет – осталась. Юное дарование Алина Гросу в шесть лет впервые вышла на сцену. На главной елке страны во Дворце "Украина" юной артистке досталась роль, о которой мечтают, наверное, все девочки: она играла королеву кукол Барби. Именно после этого Алина стала коллекционировать кукол. Сейчас у нее их больше трехсот! Причем не дешевые китайские подделки, а настоящие фирменные, стоимостью от 100 долларов. Но, пожалуй, самая необычная коллекция у дочери известной модели и безнес-леди Влады Литовченко Маргариты Кердиной. 16-летняя красотка собирает… свадебные платья. Правда, в ее коллекции их пока всего 2! И это при том, что девушка ни разу не была замужем. В свадебные платья Рите приходилось облачаться дважды. Первый раз, когда она отправилась на великосветский прием в Киевской Национальной опере, роскошный наряд из креолина и перьев заказала у известных украинских дизайнеров. Во втором платье - красотка щеголяла в феврале на Венском балу, что проходил в Австрии. Дело в том, что требования организаторов бала к платьям участниц были весьма строги: четко выраженная линия декольте, обязательно корсет, не очень пышная юбка, цвет – обязательно белоснежный. Вот и пришлось Рите заказать наряд от итальянских кутюрье в одном из модных столичных свадебных бутиков. Свадебные платья Кердиной расшиты камнями сваровски и стоят по несколько тысяч долларов! (Кстати, гардероб Маргаритиной звездной мамы Влады Литовченко насчитывающий больше пол сотни роскошных эксклюзивных платьев запросто мог бы претендовать на место в книге рекордов Гиннеса!) Кстати на Венском балу не обошлось без забавной истории. Облачившись в платье, за пару часов до церемонии открытия бала Маргарита отправилась прогуляться по городу, как говориться при полном параде. "Народ принимал меня за сбежавшую из-под венца невесту" – смеется красотка. А когда Рита зашла в «Макдональдс», один мальчик лет 10 сперва долго разглядывал ее а затем, набравшись смелости подошел и спросил: "Ты принцесса?" - "Да!" - не растерявшись от скромности ответила девушка. Мальчик попросил автограф, после чего на Риту просто накинулась толпа местной детворы, и пол часа ей пришлось раздавать автографы и позировать перед фотоаппаратами. Как призналась Рита, было очень приятно: "В тот момент я действительно почувствовала себя настоящей принцессой". Свои свадебные платья Маргарита бережно хранит в шкафу в специальных чехлах, изредка доставая полюбоваться. Девушка не собирается останавливаться, но и сильно расширять свою коллекцию свадебных платьев не хочет. "Максимум еще одно платье и в ЗАГС!" – смеется она. Женихов у одной из самых завидных невест страны пока нет. "На них попросту нет времени" – откровенничает Кердина. Девушка учится на первом курсе КИМО, и буквально на днях устроилась на работу…