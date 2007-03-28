Шок! Во время съемок клипа Lilu нашли человеческий труп! (Эксклюзивные фото)

Пришлось звании экспертов и обследовать удивительную находку. По мнению специалистов, найденные останки, скорее всего, относятся к периоду сталинских репрессий. Ведь в те временно в этом здании находился временный штаб НКВД. Съемочная группа посчитала, что соседство с человеческими останками – не самое приятное. И решили передислоцироваться. В результате, съемки прошли в соседних казематах. Не смотря на печальную находку, съемки прошли в веселой и даже комичной рабочей обстановке. (Можно сказать, истиричной). Над клипом на песню Lilu «Тыц-тыц» работали режиссер Александр Филатович и оператор, известный фэшн-фотограф, Дмитрий Перетрутов. В клипе, вместе с Lilu еще снялись балет My Way и известный украинский шоумен Андрей Джеджула в роли главного героя.