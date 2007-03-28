От Версаче до леди Ди: любимые женщины гея Элтона Джона

Как это часто бывает у геев, несмотря на любовь к мужчинам (а в случае Элтона Джона это его законный муж Дэвид Фернищ), лучшими друзьями музыканта являются женщины. Донателла Версаче - после смерти принцессы Дианы известный модельер, вне всякого сомнения, находится на первом месте в списке подруг Элтона Джона. Дружба Элтона с Донателлой пришла через брата Джанни, который для Джона являлся практически членом семьи. Они проводили каникулы вчетвером: Версаче со своим другом Антонио Д' Амико, Элтон с Фернишем. Потом появилась Донателла. Певец признается, что любит ее "как сестру", к тому же Донателла олицетворяет страсть певца к гиперболам: она яркая блондинка, странная, белокожая. Сэр Элтон находился рядом с ней даже в самые тяжелые моменты, когда она боролась с пристрастием к наркотикам, он вынудил ее два года назад завязать с кокаином. Однажды он просто запретил ей в очередной раз нюхать кокаин и сказал, что ее ждет самолет, который отвезет ее в знаменитую наркоклинику в Аризоне, где, кстати, лечилась Кейт Мосс и многие другие звезды. Афеф Тронкетти Провера - это новая пассия Элтона Джона. Когда он два года назад на ужине познакомился с Афеф, то наблюдал за ней два часа и потом сказал ей: "Gorgeous" – "Великолепная". С тех пор они не расстаются. Лиз Херли - она тоже относится к клану женщин при дворе сэра Элтона. Недавно он даже вместо отца подвел ее к алтарю, когда она выходила замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара на закрытой гражданской церемонии в Великобритании. Рената Блюэль - как известно, Элтон Джон уже два года счастливо женат на своем партнере Дэвиде Фернише. Первая гей-свадьба в Соединенном Королевстве стала манифестом всему миру, который все еще обсуждает законы об однополых браках, пишет Inopressa.ru. Однако первое "согласен" Элтон произнес с женщиной. Рената Блюэль, инженер и звукотехник, находилась рядом с ним с 1984-го всего четыре года, несмотря на благие намерения накануне свадьбы. "Я понял, что я бисексуал, и подумал, что моя жизнь могла бы измениться, – сказал спустя много лет Элтон Джон. – Но если ты накачался наркотиками, не будет никаких счастливых отношений, а я пребывал в таком состоянии 20 лет, и Рената единственная, у кого я не просил прощения, как учат поступать "Анонимные алкоголики". Развод, о котором было объявлено в день 40-летия принца Чарльза, обошелся ему в несколько миллионов фунтов стерлингов, но это не разрушило отношений с Ренатой, которая до сих пор остается одной из лучших подруг. Принцесса Диана - леди Ди не может сравниться ни с какими другими подругами по степени обожания ее певцом. Дню ее похорон 6 сентября 1997 года Элтон Джон посвятил песню, написанную им для Мэрилин Монро, другой своей любимой блондинки: "Прощай, Роза Англии; Ты можешь всегда расти в наших сердцах. Ты была милостью, которая появлялась там, где уничтожались жизни, ты говорила громко с нашей страной, но разговаривала тихим шепотом с теми, кто страдал. Теперь ты принадлежишь раю, и звезды повторяют твое имя". Эта песня стала самым продаваемым в истории музыки синглом. "Свеча на ветру" откроет концерт, который сыновья Дианы, принцы Гарри и Уильям, организуют 1 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, в день, когда их маме исполнилось бы 46 лет. Принцы попросили Элтона Джона собрать всех звезд мировой музыки. Известно, что в концерте примут участие Duran Duran, Фаррелл Уильямс, Брайан Ферри. Многие певцы тоже просили дать возможность спеть на этом концерте, билеты на который стоимостью по 60 тысяч фунтов стерлингов ушли за полчаса. Речь идет о Мадонне, Кайли Миноуг, бывших участницах группы Spice Girls.