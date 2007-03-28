Последние слова Михаила Ульянова

28 марта 2007, 15:10

Последнее интервью великий артист дал газете «Жизнь». Журналисты встретились с ним незадолго до его кончины

Великий актер ушел так, как и жил, – достойно и мужественно. Даже умирая, Михаил Ульянов не замкнулся в своей беде и своей боли.

Наши корреспонденты встретились с ним незадолго до его кончины. Михаил Александрович говорил медленно, тщательно подбирая слова. Мы тогда не могли знать, что это интервью – последнее…

– Какую роль в кино Вы бы еще хотели сыграть?

– Я сейчас не снимаюсь. В последнее время мне не предлагали роли. Это связано с некоторыми проблемами в моей жизни. Я не востребован сейчас, хотя раньше много работал. Баталов не играет, Яковлев не играет – целое поколение актеров. Я думаю, что это нормально. Выросло новое поколение, которое тянет на себя репертуар.

Другой вопрос, какого качества эти работы. Я не говорю, что сейчас нет достойных актеров. Есть. Вот, например, Женя Миронов, Максим Суханов, Сергей Маковецкий, Маша Аронова. Сегодняшние актеры – роскошные, но живут в сложное время. Они живут вразнос. Их жизнь заставила: хочешь бежать – беги, не можешь, отстал – не задерживай движение. Скорее, скорее, скорее…

Это создает спешливость. А в искусстве все-таки нужно оглядеться. Найти какие-то вечные вещи в этом невечном мире.

 

Михаил Александрович словно прощался тогда со своим кабинетом в театре имени Вахтангова...

– Но так, как играете Вы, не может никто. В чем секрет Вашего потрясающего души мастерства?

– Актер должен попасть в тональность жизни. Последняя моя картина – «Ворошиловский стрелок». Как мне кажется, она очень попадает в нравственный нерв. Это история маленького человека, пенсионера. Он получает ничтожную пенсию, и ему доставляет радость, когда он может купить пачку пельменей. Вот такой уровень – пачка пельменей и игра в домино. Бесконечная игра в домино, бессмысленная. И вот живет себе этот человек тихо, никому не мешает. Но в это время изнасиловали его внучку. И он мстит. И эта месть становится доминантой в его жизни. Но разве этот пенсионер – герой нашего времени? Едва ли. Скорее – он нравственный герой.

А кто тогда герой нашего времени? Олигархи?

– Они слишком направлены на себя, деньги, на свой страх, что их могут убить. Герой – это ведь кто-то могучий, сильный, подающий пример. А сейчас непонятно, на что опираться, кому отдать сердце. Все поколения артистов, что живут и продолжают расти – они все, в конечном счете, отстают от жизни. Те редкие актеры, что не отстают от жизни, а идут за ней, а, возможно, в некоторых периодах даже идут вперед – это редкий талант. Таких на целое поколение – единицы. Однажды обо мне написали, что по ролям Ульянова можно рассказывать историю государства в данный период. Это самая высокая оценка. Удавалось мне иногда попадать в тональность жизни.

– Говорят, что гению дозволено все...

– Многое, но там, где талант, должна быть и совесть. Сейчас – везде вседозволенность и безнаказанность. Киркоров послал матом какую-то девицу, а ведь он публичный человек, артист. Печально.

А весь ужас в том, что при такой дозволенности каждый человек думает: «А вот он, на экране, так может себя вести, а я нет? Он что, лучше меня?» А он, артист, действительно лучше, потому что талант, а талант рождается редко, и в нем заложена особая сила. Богом данная. Кажется, «мы все можем». Да нет, не можем. Потому что таланты – исключительные люди.

В свое время министр культуры совершенно серьезно говорил, что пройдет немного времени и играть будут только непрофессионалы. То есть люди рабочие придут с работы, помоются – и идут играть спектакль. А ведь актерская работа – это бесконечный труд...


Ульянову в этом году исполнилось бы 80 лет - он не дожил до юбилея всего восемь месяцев

– Вы, наверное, находите покой в семье? Ваш рецепт семейного счастья?

– Что-то есть, конечно, не все так просто в отношениях. Но вообще никакого особого секрета нет. Наверное, есть умение уступать, в нужный момент уйти в сторону. У меня очень хорошая семья. Я люблю жену Аллу Петровну, дочку Лену, внучку Лизу. Так и должно быть. А если что случается, то ничего страшного. Люди могут и разойтись – мало ли какие необходимости за этим стоят, мало ли что происходит в жизни. У кого получилось – дай Бог, у кого нет – ну ничего, жизнь идет.

– Мы помним Вас как депутата. Вы бы не хотели вернуться в политику?

– Я в своей жизни много занимался общественной деятельностью, а сейчас не хочу. Ни в какую Общественную палату, никуда не хочу. Хватит. Устал…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
13:00
Начался чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
01:19
Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в "Мисс Украина Вселенная"
00:54
Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой
00:29
В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото Видео
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять