Последние слова Михаила Ульянова

Великий актер ушел так, как и жил, – достойно и мужественно. Даже умирая, Михаил Ульянов не замкнулся в своей беде и своей боли.



Наши корреспонденты встретились с ним незадолго до его кончины. Михаил Александрович говорил медленно, тщательно подбирая слова. Мы тогда не могли знать, что это интервью – последнее…



– Какую роль в кино Вы бы еще хотели сыграть?



– Я сейчас не снимаюсь. В последнее время мне не предлагали роли. Это связано с некоторыми проблемами в моей жизни. Я не востребован сейчас, хотя раньше много работал. Баталов не играет, Яковлев не играет – целое поколение актеров. Я думаю, что это нормально. Выросло новое поколение, которое тянет на себя репертуар.



Другой вопрос, какого качества эти работы. Я не говорю, что сейчас нет достойных актеров. Есть. Вот, например, Женя Миронов, Максим Суханов, Сергей Маковецкий, Маша Аронова. Сегодняшние актеры – роскошные, но живут в сложное время. Они живут вразнос. Их жизнь заставила: хочешь бежать – беги, не можешь, отстал – не задерживай движение. Скорее, скорее, скорее…



Это создает спешливость. А в искусстве все-таки нужно оглядеться. Найти какие-то вечные вещи в этом невечном мире.







Михаил Александрович словно прощался тогда со своим кабинетом в театре имени Вахтангова...



– Но так, как играете Вы, не может никто. В чем секрет Вашего потрясающего души мастерства?



– Актер должен попасть в тональность жизни. Последняя моя картина – «Ворошиловский стрелок». Как мне кажется, она очень попадает в нравственный нерв. Это история маленького человека, пенсионера. Он получает ничтожную пенсию, и ему доставляет радость, когда он может купить пачку пельменей. Вот такой уровень – пачка пельменей и игра в домино. Бесконечная игра в домино, бессмысленная. И вот живет себе этот человек тихо, никому не мешает. Но в это время изнасиловали его внучку. И он мстит. И эта месть становится доминантой в его жизни. Но разве этот пенсионер – герой нашего времени? Едва ли. Скорее – он нравственный герой.



А кто тогда герой нашего времени? Олигархи?



– Они слишком направлены на себя, деньги, на свой страх, что их могут убить. Герой – это ведь кто-то могучий, сильный, подающий пример. А сейчас непонятно, на что опираться, кому отдать сердце. Все поколения артистов, что живут и продолжают расти – они все, в конечном счете, отстают от жизни. Те редкие актеры, что не отстают от жизни, а идут за ней, а, возможно, в некоторых периодах даже идут вперед – это редкий талант. Таких на целое поколение – единицы. Однажды обо мне написали, что по ролям Ульянова можно рассказывать историю государства в данный период. Это самая высокая оценка. Удавалось мне иногда попадать в тональность жизни.



– Говорят, что гению дозволено все...



– Многое, но там, где талант, должна быть и совесть. Сейчас – везде вседозволенность и безнаказанность. Киркоров послал матом какую-то девицу, а ведь он публичный человек, артист. Печально.



А весь ужас в том, что при такой дозволенности каждый человек думает: «А вот он, на экране, так может себя вести, а я нет? Он что, лучше меня?» А он, артист, действительно лучше, потому что талант, а талант рождается редко, и в нем заложена особая сила. Богом данная. Кажется, «мы все можем». Да нет, не можем. Потому что таланты – исключительные люди.



В свое время министр культуры совершенно серьезно говорил, что пройдет немного времени и играть будут только непрофессионалы. То есть люди рабочие придут с работы, помоются – и идут играть спектакль. А ведь актерская работа – это бесконечный труд...





Ульянову в этом году исполнилось бы 80 лет - он не дожил до юбилея всего восемь месяцев



– Вы, наверное, находите покой в семье? Ваш рецепт семейного счастья?



– Что-то есть, конечно, не все так просто в отношениях. Но вообще никакого особого секрета нет. Наверное, есть умение уступать, в нужный момент уйти в сторону. У меня очень хорошая семья. Я люблю жену Аллу Петровну, дочку Лену, внучку Лизу. Так и должно быть. А если что случается, то ничего страшного. Люди могут и разойтись – мало ли какие необходимости за этим стоят, мало ли что происходит в жизни. У кого получилось – дай Бог, у кого нет – ну ничего, жизнь идет.



– Мы помним Вас как депутата. Вы бы не хотели вернуться в политику?



– Я в своей жизни много занимался общественной деятельностью, а сейчас не хочу. Ни в какую Общественную палату, никуда не хочу. Хватит. Устал…

