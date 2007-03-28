Яма изменил Могилевской с Шоптенко! (Эксклюзивные ФОТО)

Но, кстати, когда возник вопрос, кто же будет партнершей Ямы в новом мюзикле «Па», режисер-постановшик и балетмейстер балета «FreeДом» Елена Коляденко крепко задумалась. Танцовщица должна быть очень сильной – под стать Владу. Наташа, конечно, супер, но ведь у нее есть своя работа... Выход нашел сам танцор – предложил Алену Шоптенко. (Интересно, что по этому поводу думает сейчас постоянный партнер Алены, с которым они выступают на международных соревнованиях?). Мюзикл поставили в рекордные сроки – всего за два месяца. А на премьеру в концерт-холл «FreeДом» пригласили друзей. Среди них оказалось много поклонников как телепроекта «Танцы со звездами», так и балета Елены Коляденко. Лиля Подкопаева пришла посмотреть, к чему ей еще стремится в своих тренировках. Продюсер «Танцев» Алексей Гончаренко принес с собой охапку желто-голубых цветов для Лены (прорвался на сцену к ней первым). Влада Литовченко «засветила» в свете своего нового кавалера. Пришли также Илья Ноябрев, Остап Ступка, группа «Алиби», Асия Ахат, светская львица Светлана Вольнова, Андрей Кравчук, Алина Гросу, Инна Цимбалюк. Равнодушных в конце мюзикла не сталось.