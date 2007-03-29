Тимати: «Любить или ненавидеть!»

29 марта 2007, 11:38

Нефтяной ребенок и enfant terrible русской эстрады, Тимати времени даром не теряет. Он делает деньги, fun, музыку и живет в свое удовольствие. А как иначе, когда ты молод, красив, талантлив и богат?

- Какое место в твоей жизни занимают деньги? - Деньги мне нужны для двух вещей: чтобы не думать о них и чтобы делать деньги. У меня же свои направления в бизнесе – это и fashion, и ресторанная линия, и музыка… А эта фраза из песни просто больше для испытания для девушек. Типа, что им важнее – любовь или деньги. - Твое сотрудничество с "uma2rman", Фриске, Собчак – это попытки привлечь новую аудиторию или развлечение? - Ни то, ни другое (улыбается). Мне интересно пробовать себя в разных стилях, поработать с разными личностями – и мужского, и женского пола. С каждым из перечисленных получился очень индивидуальный номер, дуэт. В моем альбоме «Black Star By Timati» их немало. Возьми диск - послушай! Рекомендую (смеется)! - Твоя музыка вроде как позитивная, о деньгах, девочках, тусовке. Говоришь, что не хочешь нести негатив в массы и учить жизни. Думаешь это хороший пример для подрастающего поколения? - Чем же он плох? Что, по-твоему, нужно нести с помощью песен? Рассказывать об обычной жизни – школьной, институтской – не вижу смысла. Люди для того и идут на концерты, на тусовки, чтобы отвлечься от обыденности. И если об этих тусовках и вечеринках поют в песнях, - это двойной эффект. Уж поверь – нам столько отзывов приходит, писем, sms-ок! - По слухам, в целях безопасности, ты передвигаешься исключительно на личном авто, и даже оружие у тебя есть. Уже воспользовался им? - Многие артисты передвигаются на личном авто, это в порядке вещей. И в России, и за ее пределами. И довольно немало тех, - артистов, неартистов - кто имеет оружие. Вернее, не только оружие, но и разрешение на него. Я предпочитаю решать все вопросы цивилизованным путем. Зачем человеку оружие, если он может решить все вопросы с помощью переговоров? - В одном интервью ты сказал, что когда ты - публичный человек, все личное становится рейтингом. И как с этим жить? - Вполне обычно. Если ты умеешь разграничивать интимное и личное, то все будет хорошо. Все хотят знать об интимном, но ты допускаешь только в личное (улыбается). Эта тонкая грань и позволяет не сойти с ума! - Из слов твоей песни ясно, что те, кто тебя не любят, просто тебе завидуют. Ты уверен, что это так? Может, им просто все равно? - Может, и все равно. Но я предпочитаю таких людей, которым не все равно. Ты или любишь, или ненавидишь – но ты определившийся! Не аморфная масса. Чего я всем очень и очень желаю! А вообще это - прикол. Относитесь к жизни легче! Тот, кто не понимает незамысловатой шутки (улыбается), тот … невезучий человек! - Расскажи про съемки в "Жаре". Это же твое первое большое кино, до этого только эпизоды были. Понравилось? - Очень понравилось. Поскольку с большинством из тех, кто делал фильм и снимался в нем, я давно дружу, это был незабываемый творческий процесс! Мы же понимаем друг друга с полуслова! - Что осталось за кадром? - Как всегда – нецензурные выражения (смеется), внезапные истерики – как актеров-мужчин, так и актеров-женщин, бессонные дни и ночи… но и преданность друг другу в работе тоже! - Как твои отношения с Алексой? То вы сходитесь, то расходитесь. Где правда? - Правда в том, что каждый сам себе хозяин. И никто никого не держит. Я не ревнивый, меня почти невозможно вывести из себя. А Саша… Сейчас она дома, в Донецке, отдыхает после гастролей. - Скоро первое апреля. Можешь вспомнить самый крутой розыгрыш? - Это довольно занудно – все эти розыгрыши. Лучше просто веселиться с друзьями. Слушать музыку, читать книги, любить друг друга и не устраивать войн! - Можешь назвать три самых главных достоинства и три недостатка современных девушек? - Они очень самостоятельные, эффектные, умные, решительные, самодостаточные, рисковые. Что из этого считать достоинством, а что - недостатком? - Хоть ты это и отрицаешь, но в массах у тебя амплуа плейбоя. И поклонницы жаждут плоти. Приходилось вступать в сомнительные контакты с жаждущими фанатками? - А вот это уже из области интимного! Не скажу. Пусть это останется на моей совести.
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