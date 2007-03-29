Евгений Кошевой: «Мама копит деньги на SMS-ки» (ФОТО)

Светлана Цыбанева, специально для STARSЕвгений Кошевой на паркете шоу «Танцы со звездами-2» - это два в одном. В новом сезоне популярного телепроекта «1+1» он заменил сразу двух героев прошлой программы: по прическе – Влада Яму, а по принадлежности к «95-му кварталу» – Владимира Зеленского.- Вова сказал - Вова сделает. Он главный.- Да, можно и так сказать. Но я согласился и потому, что мне самому было очень интересно. Конечно, я смотрел первую часть проекта «Танцы со звездами», смотрел, как танцевал Вовка. Мне понравилось. Захотелось чему-то научиться. Понравилось, как люди реагировали на шоу, как танцевали пары, как они научились танцевать за такое короткое время. Мне самому захотелось поучаствовать. Тем более с такой красивой партнершей.- Нет. Первый раз стал к станку.- Болят ноги, шея. Шея болит, потому что надо все время держать спину. А я склонен к сутулости, и Катя гоняет меня все время: «Ровняй спину». Ну, надо так надо - будем ровнять.- Я у него спрашивал только, как он чувствовал себя после квикстепа. Он сказал, что этот танец придумали уроды и мазохисты. В чем-то я с ним уже согласен.- К сожалению, приходится ее совмещать с танцами.- Я учился на актерском факультете. Там к комедийному жанру не относились, как к апогею актерского искусства. Больше все-таки присутствовал драматический акцент. Я надеюсь, что мне удастся лавировать и в других жанрах.- Да. Но будем надеяться… Зрителю надо дать привыкнуть к тому, что это все-таки другой проект, не комедийный, а более серьезный. Будем стараться не очень смеяться и выполнять танцы, как надо.- Когда-то очень давно я занимался кикбоксингом. Это все на данный момент. Еще сейчас дома моя девушка помогает делать растяжки.- Да. Она тоже танцует, занимается современными танцами.- Теперь уже три. Включаю Катю.- Я ученик и останусь учеником до конца проекта, пока мы не закончим репетировать.- Выучить десять танцев.- Пока больше, наверное, ча-ча-ча, потому что квикстеп – танец намного сложнее. В медленном фокстроте сложны все эти подъемы, каблучок, носочек, это все настолько трудно… Но придется запоминать.- Мама позвонила, сказала, что будет копить деньги на sms-ки.- Мне, в принципе, кроме как о работе думать-то не о чем. О личной жизни, естественно, тоже думаю, но работа - прежде всего. Не будет работы, не будет денег. Не будет денег – не будет личной жизни. А девушки сейчас привередливые. Так что долго я над вопросом об участии в проекте не раздумывал, зная, сколько сил будет на это уходить. Была, может быть, какая-то секундная пауза.