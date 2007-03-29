Евгений Кошевой: «Мама копит деньги на SMS-ки» (ФОТО)

29 марта 2007, 13:28

Евгений Кошевой на паркете шоу «Танцы со звездами-2» - это два в одном. В новом сезоне популярного телепроекта «1+1» он заменил сразу двух героев прошлой программы: по прическе – Влада Яму, а по принадлежности к «95-му кварталу» – Владимира Зеленского.

Евгений Кошевой: «Мама копит деньги на SMS-ки»

Светлана Цыбанева, специально для STARS

Евгений Кошевой на паркете шоу «Танцы со звездами-2» - это два в одном. В новом сезоне популярного телепроекта «1+1» он заменил сразу двух героев прошлой программы: по прическе – Влада Яму, а по принадлежности к «95-му кварталу» – Владимира Зеленского.

- Евгений, говорят,  принять участие в этом проекте вас  надоумил именно Зеленский. Сказал: «Я смог, значит, ты тоже сможешь!».

-  Вова сказал - Вова сделает. Он главный.

- То есть вас выдвинули от всего коллектива «95 квартала»?

- Да, можно и так сказать. Но я согласился и потому, что мне самому было очень интересно. Конечно, я смотрел первую часть проекта «Танцы со звездами», смотрел, как танцевал Вовка. Мне понравилось. Захотелось чему-то научиться. Понравилось, как люди реагировали на шоу, как танцевали пары, как они научились танцевать за такое короткое время.  Мне самому захотелось поучаствовать. Тем более с такой красивой партнершей.

- Вы раньше танцевали?

- Нет. Первый раз стал к станку.

- Какие ощущения?

- Болят ноги, шея. Шея болит, потому что надо все время держать спину. А я склонен к сутулости, и Катя гоняет меня все время: «Ровняй спину». Ну, надо так надо - будем ровнять.

- Зеленский дает советы какие-нибудь?

- Я у него спрашивал только, как он чувствовал себя после квикстепа. Он сказал, что этот танец придумали уроды и мазохисты. В чем-то я с ним уже согласен.

- На основную работу у вас остается еще время после репетиций?

- К сожалению, приходится ее совмещать  с танцами.

- Не мешает ли комедийное амплуа актера «95-го квартала»?

- Я учился на актерском факультете. Там к комедийному жанру не относились, как к апогею актерского искусства. Больше все-таки присутствовал драматический акцент. Я надеюсь, что мне удастся лавировать и в других жанрах.
- Просто зритель привык воспринимать вас только в комедийных образах...

- Да. Но будем надеяться… Зрителю надо дать привыкнуть к тому, что это все-таки другой проект, не комедийный, а более серьезный. Будем стараться не очень смеяться и выполнять танцы, как надо.

- Хоть  маломальская физическая подготовка у вас есть?

- Когда-то очень давно я занимался кикбоксингом. Это все на данный момент. Еще сейчас дома моя девушка помогает делать растяжки.

- А она умеет?

- Да. Она тоже танцует, занимается современными танцами.

- То есть у Вас два консультанта – Зеленский и ваша девушка.

- Теперь уже три. Включаю Катю.

- Вы с вашей партнершей находите общий язык?

- Я ученик и останусь учеником до конца проекта, пока мы не закончим репетировать.

- Ваша личная цель в этом проекте?

- Выучить десять танцев.

- Какие из танцев нравятся больше нравится, какие - меньше?

- Пока больше, наверное, ча-ча-ча, потому что квикстеп – танец намного сложнее. В медленном фокстроте сложны все эти  подъемы, каблучок, носочек, это все настолько трудно… Но придется запоминать.

- Как ваши близкие отнеслись к вашему участию в проекте?

- Мама позвонила, сказала, что будет копить деньги на sms-ки.  

-Тренировки отнимают много времени. На личную жизнь еще сил хватает?

- Мне, в принципе, кроме как о работе думать-то не о чем. О личной жизни, естественно, тоже думаю, но работа - прежде всего. Не будет работы, не будет денег. Не будет денег – не будет личной жизни. А девушки сейчас привередливые. Так что долго я над вопросом об участии в проекте не раздумывал, зная, сколько сил будет на это уходить. Была, может быть, какая-то секундная пауза.
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