Скандальные подробности премьеры картины «Оranglove»

29 марта 2007, 15:14

Наконец-то в Украине состоялась премьера фильма «Оranglove» режиссера Алана Бадоева, которая уже успела побывать и на «Берлинале», и на «Молодсти», и удостоиться приза за лучшую режиссуру на российском фестивале «Киношок».

Презентация картины перед прокатом по стране прошла в столичном кинотеатре «Украина». Первыми зрителями фильма стали украинские знаменитости, для встречи которых на входе постелили красную дорожку. Иномарок у входа скопилось столько, что паковщики при подъезде очередного гостя сразу сообщали, что машину ставить негде. Среди приглашенных – артисты, для которых Бадоев уже успел снять клипы, а также те, кто еще только планирует это делать, а также известные продюсеры и представители модельного бизнеса. Причем, как оказалось многие их них уже успели посмотреть картину. Кто в офисе у режиссера, кто на фестивале «Молодость». В этот вечер в «именинниках» ходили, принимая поздравления, художник по костюмам Ольга Навроцкая, а также музыканты группы «Estetic Education», исполнительница главной роли Ольга Макеева. Юрий Хусточка привез Алану Бадоеву из Лондона значок в виде символа фильма – оранжевого кленового листочка, и режиссер тут же нацепил его на лацкан пиджака. Такой же лист украшал плакаты, пригласительные и майки персонала кинотеатра. Суперпопулярный сейчас в России актер Алексей Чадов специально прилетел в Киев на премьеру, прихватив с собой свою новую пассию. Перед показом он в компании своей девушки и Бадоева с супругой коротали время в ресторане «Феллини». Два музыканта из группы «Авиатор» у входа в кинотеатр терпеливо дожидались третьего, поскольку пригласительные были именно у него. В это время в ожидании показа украинские звезды угощались яствами с фуршетных столов, потягивали из трубочек «Махито» и общались, общались, общались. Маша Ефросинина пришла на вечеринку с сестрой. Поговаривают, что телеведущая в последнее время пребывает в мрачном расположении духа, поскольку ее проект «Один в поле» не так давно прикрыли. Маша была замечена в компании Ледокола Максима Бахматова, с которым делилась последними перестановками на украинских каналах. Продюсер Дмитрий Климашенко вместе со своей подопечной Машей Фокиной вел светские беседы с сестрами Завальскими из дуэта «Алиби». Они уже успели посмотреть картину в кабинете у Алана, но решили освежить впечатления в условиях кинотеатра. Ани Лорак, вооружившаяся на входе в зрительный зал ведром попкорна, уселась вместе со своим женихом Муратом и в ожидании просмотра захрустела лакомством. Ее примеру последовал и Дмитрий Костюк. Пока он наслаждался попкорном его супруга Евгения Власова беседовала с композитором Русланом Квинтой. «Ждем папу», - указывая на свободное место, шутил Костюк, намекая на Поплавского. На самом деле оно предназначалось для брата Евгении. Одной из последних в зале появилась Тина Кароль, у которой журналисты сразу же попытались выведать, в каком она образе появится в ближайшем выпуске программы «Танцы со звездами-2». «К сожалению, не могу рассказать. Этого не знает даже моя мама. Она звонила сегодня, спрашивала. Но я пообещала, что никому не расскажу, даже родственникам. Должна же быть интрига, чтобы интереснее было смотреть?» - объяснила певица. Предваряя просмотр, Бадоев сообщил со сцены, что после достигнутой с Константином Эрнстом договоренности уже заключен договор с Первым российским каналом о трансляции «OrangLove» в России. Причем украинская речь в картине будет сохранена в оригинале. Ее только протитруют на русском. После просмотра Евгения Власова поделилась своими впечатлениями: «Мне очень понравился фильм. Я даже заплакала». Даже акулу шоу-бизнеса Дмитрия Костюка лента не оставила равнодушной. «Меня прошибло», - по-мужски лаконично выразился продюсер «ВИА Гры». А вот послов доброй воли ООН Ани Лорак и Тину Кароль больше впечатлили не чувства на экране, а социальная значимость «Оranglove» в плане борьбы со СПИДом. «Я как посол ООН доброй воли побывала во многих больницах и общалась с ВИЧ-инфицированными. – рассказала Ани Лорак. – Столкнулась с интересным случаем, перекликающимся с сюжетом кино. Но в моем случае девушка не только влюбилась, но и вышла замуж за ВИЧ-инфицированного парня». А Тина Кароль сообщила: «Я как раз на следующей неделе отправляюсь в Турцию, на конференцию с участием 7 стран, посвященную борьбе со СПИДом. Так что просмотр фильма натолкнул меня на определенные размышления». Она также рассказала, что во время просмотра мысленно представляла себя на месте актрисы, и как она сыграла бы ту или иную сцену. Певица не скрывает, что давно мечтает попробовать себя в кино.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
13:00
Начался чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
01:19
Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в "Мисс Украина Вселенная"
00:54
Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой
00:29
В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото Видео
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять