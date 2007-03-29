Скандальные подробности премьеры картины «Оranglove»

Презентация картины перед прокатом по стране прошла в столичном кинотеатре «Украина». Первыми зрителями фильма стали украинские знаменитости, для встречи которых на входе постелили красную дорожку. Иномарок у входа скопилось столько, что паковщики при подъезде очередного гостя сразу сообщали, что машину ставить негде. Среди приглашенных – артисты, для которых Бадоев уже успел снять клипы, а также те, кто еще только планирует это делать, а также известные продюсеры и представители модельного бизнеса. Причем, как оказалось многие их них уже успели посмотреть картину. Кто в офисе у режиссера, кто на фестивале «Молодость». В этот вечер в «именинниках» ходили, принимая поздравления, художник по костюмам Ольга Навроцкая, а также музыканты группы «Estetic Education», исполнительница главной роли Ольга Макеева. Юрий Хусточка привез Алану Бадоеву из Лондона значок в виде символа фильма – оранжевого кленового листочка, и режиссер тут же нацепил его на лацкан пиджака. Такой же лист украшал плакаты, пригласительные и майки персонала кинотеатра. Суперпопулярный сейчас в России актер Алексей Чадов специально прилетел в Киев на премьеру, прихватив с собой свою новую пассию. Перед показом он в компании своей девушки и Бадоева с супругой коротали время в ресторане «Феллини». Два музыканта из группы «Авиатор» у входа в кинотеатр терпеливо дожидались третьего, поскольку пригласительные были именно у него. В это время в ожидании показа украинские звезды угощались яствами с фуршетных столов, потягивали из трубочек «Махито» и общались, общались, общались. Маша Ефросинина пришла на вечеринку с сестрой. Поговаривают, что телеведущая в последнее время пребывает в мрачном расположении духа, поскольку ее проект «Один в поле» не так давно прикрыли. Маша была замечена в компании Ледокола Максима Бахматова, с которым делилась последними перестановками на украинских каналах. Продюсер Дмитрий Климашенко вместе со своей подопечной Машей Фокиной вел светские беседы с сестрами Завальскими из дуэта «Алиби». Они уже успели посмотреть картину в кабинете у Алана, но решили освежить впечатления в условиях кинотеатра. Ани Лорак, вооружившаяся на входе в зрительный зал ведром попкорна, уселась вместе со своим женихом Муратом и в ожидании просмотра захрустела лакомством. Ее примеру последовал и Дмитрий Костюк. Пока он наслаждался попкорном его супруга Евгения Власова беседовала с композитором Русланом Квинтой. «Ждем папу», - указывая на свободное место, шутил Костюк, намекая на Поплавского. На самом деле оно предназначалось для брата Евгении. Одной из последних в зале появилась Тина Кароль, у которой журналисты сразу же попытались выведать, в каком она образе появится в ближайшем выпуске программы «Танцы со звездами-2». «К сожалению, не могу рассказать. Этого не знает даже моя мама. Она звонила сегодня, спрашивала. Но я пообещала, что никому не расскажу, даже родственникам. Должна же быть интрига, чтобы интереснее было смотреть?» - объяснила певица. Предваряя просмотр, Бадоев сообщил со сцены, что после достигнутой с Константином Эрнстом договоренности уже заключен договор с Первым российским каналом о трансляции «OrangLove» в России. Причем украинская речь в картине будет сохранена в оригинале. Ее только протитруют на русском. После просмотра Евгения Власова поделилась своими впечатлениями: «Мне очень понравился фильм. Я даже заплакала». Даже акулу шоу-бизнеса Дмитрия Костюка лента не оставила равнодушной. «Меня прошибло», - по-мужски лаконично выразился продюсер «ВИА Гры». А вот послов доброй воли ООН Ани Лорак и Тину Кароль больше впечатлили не чувства на экране, а социальная значимость «Оranglove» в плане борьбы со СПИДом. «Я как посол ООН доброй воли побывала во многих больницах и общалась с ВИЧ-инфицированными. – рассказала Ани Лорак. – Столкнулась с интересным случаем, перекликающимся с сюжетом кино. Но в моем случае девушка не только влюбилась, но и вышла замуж за ВИЧ-инфицированного парня». А Тина Кароль сообщила: «Я как раз на следующей неделе отправляюсь в Турцию, на конференцию с участием 7 стран, посвященную борьбе со СПИДом. Так что просмотр фильма натолкнул меня на определенные размышления». Она также рассказала, что во время просмотра мысленно представляла себя на месте актрисы, и как она сыграла бы ту или иную сцену. Певица не скрывает, что давно мечтает попробовать себя в кино.