Шок! Украинкам грозит голодная смерть!

По подиуму, не взирая на нависшую над украинскими девушками угрозу анорексии, по прежнему традиционно дефилировали ну очень худые модели, и, судя по всему, ориентируясь именно на них, дизайнеры творили. За исключением разве что Анны Бабенко – ее модели хоть немного напоминали нормальных украинских девушек. Как и в этом году, в следующем особенно модными будут зауженные к низу брюки на низкой посадке. Поэтому тем, у кого вываливаются бока, или же коротковатые ноги, оставаться модными и красивыми будет очень сложно. Грузинский дизайнер Автандил Цквитинидзе намекает, что незавидное положение может спасти высокий каблук (ну очень высокий), однако не каждая отважиться рассекать по городу на 12-сантиметровом каблуке, рискуя пусть и не очень длинными, но очень необходимыми ногами. Не спасут положение «коротконогих» и модные брюки с заниженной паховой линией и брюки-галифе, хотя тем, у кого на бедрах нависают ненавистные «ушки», такая модель штанов поможет их скрыть. Юбки. И снова с ними неприятность. На радость мужской половине населения, снова в моду возвращается мини. Хотя, классическую длину по колено никто еще не отменял, но чем ближе 2008 год, тем увереннее мини ее вытесняет. Актуальными осенью-зимой будут и мини платья (и ничего страшного, что сквозняк, зато модно, красиво, сексуально). Если обновка на вас торчит коробом, подол спереди длиннее подола сзади, и завистницы язвят, что платье вам не к лицу, можно смело всем сказать, что вы – гостья из прошлого, тусовщица «Фабрики» Энди Уорхола, а дедушка, по мнению Людмилы Седляр и Виктории Чикулай, из моды пока еще не выходил. Любительниц женственности и грации удовлетворят модели из новой коллекции Пустовит, Гресь, OZ: нежные платья-тюльпаны и юбки-колокольчики вернут романтику в ваши суровые зимние будни. С платьями особенно повезло тем барышням, которые не могут похвастаться осиной талией – у большинства из них талии как таковой нет, тонкая перетяжка под грудью, а дальше – свобода телу. Жакеты. И тут не все так просто. Самые модные жакеты в этом сезоне – укороченные, дизайнеры были в этом единодушны. Желающим быть модными так и придется пыхтеть в спортзале, ведь отсутствие талии в самом модном пиджаке будет ну очень сложно скрыть. Рукава – ¾, а чтобы остальная «четверть» не зябла модно прятать ее в высоких кожаных перчатках. Что касается обуви, тот тут все значительно проще. Кто приноровился и чувствует себя «слабым полом» исключительно на каблуках – чем выше, чем лучше. Над теме же, кто привык бегать на низком ходу, украинские дизайнеры сжалились, и еще, как минимум на год, продлили «модную» жизнь кедам. Если же вы все-таки приверженец женственной обуви, то зарубите себе на носу, что писком осенью-зимой будет лакированная кожа всевозможных цветов. Ткани в моде только натуральные. Заботиться стоит не только о своей красоте, но и о своем здоровье. Ваша кожа скажет вам «спасибо» за не выходящий из моды хлопок, лен, замшу, кожу, кашемир, шерсть и т.д. Цвета в моде будут в основном темные и мрачные: черный, серый, коричневый, все оттенки охры, зеленого. Разбавят это депрессивную гамму золотистый, зеленый, кремовый. Хотя любители цветов «вырви глаз» смело могут разбавлять этот мрак фиолетовым, синим, ну или цветочными паттернами в стиле 60-х. Позаботились дизайнеры в будущем сезоне и о нежных женских шеях. Модно будет хомутать эту часть тела бантами, галстуками, высокими закрытыми воротниками, различными шарфами. А вот глубокое декольте осенью-зимой 2008 года нельзя назвать актуальным. Среди аксессуаров особое внимание стоит уделить головным уборам (в частности котелкам или шапкам-носкам), подтяжкам – чем ярче, тем лучше, сумкам – вот тут уже фантазия модницы ничем не ограничена (можно, например, позаимствовать идею Александра Гапчука – запастись километрами разноцветной проволоки и собственными ручками сплести из нее оригинальную сумку). Если же у вас все-таки есть тяга к рукоделию в этот раз ее можно использовать по полной программе: расшивать наряды разноцветными пайетками, украшать нашивками, ремешочками, бантиками и пуговицами.