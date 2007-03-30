Колдун разорил Киркорова

“Профессионально, грамотно, — не мог нахвалиться Киркоров, — и настроены они в этом году очень серьезно, так что с ними можно работать”. Теперь Филя рвет и мечет. Боевого запала белорусам как раз и хватило на отборочный тур. Запрягли-то быстро, а вот поехали через пень-колоду… Когда Дима Колдун, всеми брошенный и забытый после своей победы на “Фабрике звезд–6”, надумал попытать счастья на конкурсе “Евровидение–2007” в Хельсинки от своей родной Белоруссии, он по доброй памяти спросил совета у Киркорова, пишет "МК". На “Фабрике” Фил выделял из всех именно Колдуна и оказывал ему тогда всяческие знаки внимания — советами, подарками, дуэтами, похвалой. Говорил, что у него “глаз алмаз”, и предсказывал Колдуну победу задолго до финала. Как в воду глядел. Поэтому, когда Колдун намылился на “Евросонг”, у Филиппа взыграли эмоции: “у меня есть песня, у парня — талант и фактура, почему бы не дерзнуть!” Однако, перфекционист в любом своем начинании, ФК настаивал на том, что на “Евровидение” надо ехать не абы как, а громко, красиво, в лучших, так сказать, традициях Греции и Швеции. “В Греции в бюджете министерства культуры и туризма каждый год выделяются сотни тысяч евро на участие страны в “Евровидении”, — учил он белорусов. — В эту историю помимо хорошей песни и достойного артиста надо вкладывать достойные средства, чтобы добиться достойных результатов”. “Съемки, клип, мерчендайзинг, пиар, промотур, ротации по всей Европе”, — загибал пальчики Киркоров. Девственные белорусы, раскрыв рты, жадно слушали, конспектируя лекцию гранда шоу-бизнеса. Президент национального конкурса “Еврофест” музыкант Александр Тиханович отрапортовал, что на самом, мол, верху принято решение сделать все для того, чтобы Беларусь на “Евровидении” в этом году выступила достойно. Вдохновленный “полной поддержкой наверху” Филипп, засучив рукава, принялся ваять. “Снимаем клип”, — бросил клич. “Легко!” — обрадовались в государственной Белтелерадиокомпании и “отслюнявили”, учитывая “полную поддержку наверху”, целых 30 тысяч зеленых. Филиппа аж перекосило от неслыханной “щедрости”, а белорусы обиженно запыхтели: в прошлый раз, мол, на промоклип Полины Смоловой выделялось только 9 тысяч, и все были довольны. Филипп быстро, жестами показал, где в итоге оказалась прапорщица Смолова из ансамбля военной песни и пляски со своим промоклипом, и белорусы обмякли. Сказали: “Надо тогда согласовать”. “Пока будете согласовывать, поезд тю-тю”, — раздражался Филипп. “Ладно, начинайте работу, — махнули рукой белорусы, — а дальше сочтемся, ведь у вас поддержка на самом верху”. И доверчивый Фил полез в личные закрома — тратить нажитое непосильным трудом, уверенный, что “сочтутся”. Клипмейкер Олег Гусев “превзошел себя”, но это обошлось в 190 тысяч USD. Зато у MTV на этом клипе теперь резко поднимаются рейтинги. На запись самой песни и фотосессию Фил повез Колдуна в Грецию, где все есть, в том числе — качественные студии, грамотные звукоинженеры и креативные имиджмейкеры. Улетел еще полтинник. На богатый и яркий мерчендайзинг — с промопакетами, синглами, плакатами, открытками, которые всегда разлетаются на ура, — угрохал еще 50 тысяч. Промотуры в Испанию, Ирландию, Кипр облегчили киркоровский кошелек на $30 тысяч. Тут, правда, “проснулись” белорусы и оплатили “командировочные” Колдуну. Одному! “Но если бы он поехал один, лучше бы тогда вообще не ехал”, — кипятится теперь Киркоров, поясняя, что были еще и танцовщицы, “чтобы грамотно показать номер”. Но танцовщиц как “продюсерский каприз” прижимистые белорусы не оплатили. Постановка номера и гонорар модного заграничного режиссера, который ставит “фишку”, чтобы сразить “Евровидение” наповал так, как сразило всех в прошлом году пианино с привидением, лишат Филиппа еще 100 тысяч долларов. И обязательно — “национальная” вечеринка в Хельсинки, на которую Белоруссия наскребла 5 тысяч у.е. “Это даже на канапе из сухарей с тухлой селедкой не хватит”, — нервничает Филипп, напоминая, что party Билана, например, стоило 60 тысяч — в хорошем зале, с икрой, “Вдовой Клико”, устрицами и мегашоу, — и об этой вечеринке потом говорили в Афинах на всех углах и телеканалах. Сложив “первоначальные” расходы и удивившись знаменателю, перевалившему через отметку 400.000, Филипп завопил: “Я — не банк и не ломбард!” — и начал, как фриц, “бомбить” Минск. Ему сказали: “Приезжайте” — и даже пообещали встречу с самим Батькой, который неоднократно выказывал расположение артисту. Филипп в означенный день (на прошлой неделе) прибыл в Минск с бумажечками, расходными ордерами, чеками и табличками с аккуратными столбиками цифр. Позвонил в администрацию президента, а там неожиданно ответили, что Александр Григорьевич уехали во Вьетнам. “Сбежал от меня! В джунгли сбежал!” — догадался Филя. Обычные же чиновники об обещании “сочтемся” даже не вспоминали. Только пугливо вздрагивали, как черти от ладана. Назначенный в правительстве “ответственным” за “Евровидение” г-н Косинец на стоны Киркорова о том, что “парня надо еще и прилично одевать”, предложил пошить для Колдуна костюмчики в… “нашем замечательном Белорусском доме моды”, а номер — поставить “своими силами”. Зачем, мол, сорить деньгами на заграничные наряды и режиссеров? Да и ехать в Хельсинки такой оравой (по регламенту конкурса — 25 человек) незачем. Раз выступает один Колдун, пусть один и едет. Поэтому заказывать и проплачивать гостиницы никто не собирается. Вот так Белоруссия готовится “достойно” показать себя на “Евровидении”… — Бедный Тиханович (президент национального “Еврофеста”) мечется по Минску, что-то пытается пробить, но его никто не слушает, — печалится Киркоров. — Я уже от безысходки позвонил Пал Палычу Бородину, отвечающему за “союзное государство”, он меня принял, выслушал, сочувствовал, обещал помочь… А что дальше — не знаю. Помимо уже потраченных денег надо еще как минимум тысяч 200, чтобы все получилось как надо, но в перспективе, боюсь, и это может лечь на мои плечи… Колдун тем временем с пышным и помпезным номером Work Your Magic стабильно входит в тройку лидеров всех европейских пре-чартов, “евросонговых” прогнозов и букмекерских ставок. Это убеждает продюсера в правильности его интуиции, стратегии и трудов. Но вряд ли теперь справедливо говорить, что Колдун выступает от Белоруссии. Он выступает скорее “от Киркорова”. В случае провала именно Киркорова потопчут все кому не лень. Зато в случае успеха за лаврами выстроится очередь “причастных”, как за колбасой в советском гастрономе, — причем не только в Минске, но и в Москве. Так что Филе пора разрисовывать собственный государственный флаг и объявлять о суверенитете…