Елена Ковригина: «По-человечески я Билана понимаю, но в суде эмоции не принимаются»

«Я никогда не была замужем за Юрием Айзеншписом. Мы прожили с ним несколько лет в гражданском браке, и у нас есть общий сын Миша. История нашего с Юрием знакомства и отношений подробно описана в книге самого Юрия Шмильевича «Зажигающий звезды», и мне добавить к этому нечего. Именно поэтому история моего замужества никакого отношения к его смерти не имеет. Мой муж был хорошо знаком с Айзеншписом, они часто пересекались по рабочим вопросам. В прессе давно муссируется тема, будто вдова Айзеншписа пытается обобрать и всячески поработить несчастного начинающего певца Диму Билана. Хочу напомнить, что Виктор Николаевич Белан появился на российской сцене под псевдонимом Дима Билан как подопечный Юрия Айзеншписа в продюсерском центре Star Production, совладельцем которого я являюсь. А мой четырнадцатилетний сын Михаил Юрьевич Айзеншпис, сын того самого продюсера, является единственным прямым наследником Юрия Шмильевича. Поскольку Миша еще несовершеннолетний, я являюсь его законным опекуном. По контрактам Дима Билан и его творчество первых двух альбомов при отсутствии завещания по закону переходит к прямым наследникам умершего. То есть к моему сыну Мише. А то, чем сейчас занимается сторона, оспаривающая права на Билана, рассчитано в первую очередь на эмоции аудитории. Это подмена понятий юридически оформленных отношений. По закону если у тебя есть контракт с продюсерской компанией - работай с ней, независимо от того, кто стоит у ее руля. Не хочешь с ней работать - приходи, будем вместе рассматривать наш контракт с учетом того, сколько компания вложила в твою раскрутку и какую получила выгоду. Это бизнес, друзья. Бизнес, и ничего более! Если бы мы договорились и ударили по рукам - работай дальше, с кем хочешь! Единственное, чего никто не имеет права, это просто сказать: «Я не хочу с вами работать». Повернуться и уйти. Потому что это не по закону. По-человечески я Диму понимаю. Но в суде эмоции не принимаются. Даже если учесть то, что потеря любимого продюсера выбила Билана из колеи. Но ведь можно все решить по-человечески, как любит говорить сам Дима Билан в своих интервью. Люди, команда во многом от него зависят, а он просто исчез. Я призывала к этому Диму, но он просто перестал брать трубку. Были запланированы его концерты, но я не могла его найти. Дима же все эти дни занимался организацией своего светлого будущего с новыми покровителями. Когда я попросила ребят из офиса найти его любыми путями, им все-таки удалось привезти его ко мне на разговор. На мой вопрос, будет ли он продолжать работать с компанией Star Pro, он ответил: «У них (имея в виду Яну Рудковскую и ее супруга Виктора Батурина - прим. toppop.ru) миллионы. А вы что можете?» Я эти его слова всю жизнь помнить буду! Одним из условий его новых владельцев был срыв концертов по обязательствам Star Production, о которых еще Юрий Шмильевич договаривался, что мне, вообще, непонятно. Выражаясь языком начала 90-х, Дима просто кинул нашу команду, а его новые покровители настолько хорошо решили прибрать артиста к себе, что отодвинули его законного наследника Мишу, делая вид, что о законах ничего не знали. А сын для Юрия Шмильевича очень много значил, и я думаю, что он не простил бы Диму за это. Я официально заявляю, что никакой компенсации мы с Мишей так и не получили, а переговорный процесс сошел на нет. Нас кормили обещаниями на протяжении нескольких месяцев, что вопрос решится. Все это очень похоже на незаконный отъем бизнеса. Еще раз напомню, что Дима не просто певец, петь можно и в лесу у костра. Он профессионал, причем хороший, находится в системе шоу-бизнеса, где действуют такие же законы, как и везде. Когда-то я обещала, что не буду давать интервью и раздувать скандал. Я его сдержала - это первое интервью после смерти Айзеншписа. Хотя предложений была масса. А мое имя полоскалось при любом случае. Те господа решили просто так взять раскрученного не ими артиста и начать стричь с него купоны. А Дима, клявшийся во всех интервью, что не оставит в трудную минуту сына Юрия Шмильевича, после победы на RMA (Russian Music Awards) пришел к нам домой с баночкой колы и пакетиком чипсов. Это была последняя встреча моего сына с воспитанником его отца, больше на контакт с нами он ни разу не выходил. После смерти Юрия Шмильевича нам многие сильно помогли. Владимир Матецкий, ребята из группы «Динамит» и даже Игорь Крутой, несмотря на то, что в последнее время у него с Айзеншписом были не очень хорошие отношения. Но ни от Димы, ни от его нынешних покровителей нам никакой помощи предложено не было. Зато эти люди унаследовали самый удачный проект Юрия Шмильевича. Если их послушать, получается, что у Билана перед Айзеншписом вообще никаких юридических обязательств не было, а те несколько миллионов долларов Юрий Шмильевич вложил в Диму просто так, из-за любви к нему. Интересно, кто верит в эти сказки? Бизнеса без двусторонних обязательств не бывает, хочу это подчеркнуть. Единственное, что меня интересует в этой ситуации, это мой сын Миша. Да, Юра был не из тех отцов, которым интересно возиться с малышами. Но в последнее время они были очень дружны. И Юрий Шмильевич всегда решал проблемы своего ребенка, в том числе и материальные. Миша растет, сейчас ему 14 лет. Через несколько лет ему надо будет поступать в институт. Образование сейчас стоит дорого. Только отца, который ему поможет, рядом уже нет. Я лично ничего не имею против певца Димы Билана. Все, что я хотела бы получить - то, что должно принадлежать моему сыну по закону. И я не вижу в этом ничего предосудительного. Любая нормальная мать поступила бы также. Дать Мише хорошее образование позаботиться о его образовании - это моя главная задача. Но к сожалению тем, что должно принадлежать моему сыну пользуются люди, не имеющие никакого отношения к нашей семье. И дело даже не в материальных благах. Вся эта история очень повлияла на эмоциональное состояние моего сына, который потерял отца в 12 лет. Но также ему пришлось столкнуться с предательством близких людей. И ни за какие деньги я не верну этого своему сыну и не уберу боль из его сердца. Ни я, ни мой сын, не собираемся заниматься шоу-бизнесом. Поэтому мы приняли решение все права на компанию Stars Production за символические деньги передать продюсерской компании «Союз-концерт». Поэтому меня нельзя упрекнуть в том, что я хотела нажиться». Отвечая на мой вопрос по поводу отобранной у Билана машины BMW, которую Айзеншпис (и это он мне говорил лично) подарил Билану, Елена Ковригина ответила следующее: «Нельзя отобрать у человека то, что ему не принадлежит. При оформлении наследства, было учтено все имущество Юрия Шмильевича, в том числе и этот автомобиль. По документам он записан именно на Айзеншписа. Дима не сам платил за эту машину. Ее купил Айзеншпис, когда Дима был еще не так раскручен и не мог себе этого позвонить. Я знаю это, наверняка. Автомобиль тоже отошел по наследству Мише». Мной был задан еще один вопрос г-же Ковригиной. Если бы нынешний продюсер Билана Яна Рудковская и ее супруг Виктор Батурин заплатили вам 2 млн. долларов (ведь именно эту сумму вы у них просили изначально в качестве отступных), то никакой компании «Союзконцерт» вообще бы не возникло? «Конечно, если бы они заплатили 2 млн. долларов, не возникло бы никакой компании «Союзконцерт». Когда Дима ушел от нас, все развалилось, как карточный домик. Но он ушел именно таким образом. Думаю, если бы мы договорились, все было бы по-другому. Был бы приглашен продюсер со стороны, так как я этим не занимаюсь. Комментарий адвоката г-жи Ковригиной Павла Астахова: «Сумма в 2 млн. долларов обозначалась с учетом стоимости музыкальной студии и всех прав. Вообще, контрактов, подписанных Юрием Шмильевичем и Димой Биланом, оказалось целых двадцать два. Мы дали в течение полугода дали Диме Билану возможность определиться: с кем же он будет продолжать работать - с компанией Стар Про или с другими? Мальчик Витя Белан из города Майский Кабардино-Балкарии был когда-то рад, что на него обратил внимание такой маститый продюсер, как Айзеншпис. А теперь платит лютой неблагодарностью его ребенку. У нас есть справка из паспортного стола, которая подтверждает, что до сих пор Дима Билан по паспорту является Виктором Николаевичем Беланом. Более того, до сих пор знаменитый артист прописан в квартире на Соколе, которая принадлежит Елене Львовне Ковригиной. От новых покровителей Билана на переговоры с нами приходил всего один человек, который принес доверенность от Виктора Батурина, Яны Рудковской и самого Димы Билана. Шесть месяцев длились совершенно пустые переговоры. Одновременно с переговорами у противоположной сторону начались свои проблемы. Был убит адвокат Виктора Батурина Штейнберг, которого я знал лично. И ряд других неприятностей (Астахов имеет ввиду суд Елены Батуриной и Виктора Батурина за права на компанию «Интеко» - прим. toppop.ru). В конце концов, Лена просто не выдержала, и процесс остановился. Изначально обсуждалась сумма в $2 000 000 за Дмитрия Билана. Но до оформления документов мы так и не дошли. Тогда мы пошли законным путем. А законы в нашей стране говорят: «Авторское право наследуется, а также передается по договору». Это статья 29 Закона об авторских и смежный правах РФ. Есть пункт №2 закона, где говорится, что авторское право передается по договору. Авторское право - это не крепостное право. Но это обязательство, которое принимает на себя тот, кто передает все права. Разговоры о том, что умер человек и кончился договор - тоже не принимаются. Умер человек - вступает другая отрасль права - наследственная. Весь этот год мы занимались оформлением наследства. 14 февраля было получено первое право на наследство, по которому все активы компании «Star Pro» переходят к Михаилу. Его опекун - Елена Львовна Ковригина. И второе свидетельство о праве наследства по закону на все авторские права - было выдано 27 февраля. При этом была произведена государственная регистрация прав. Более того, сам Виктор Николаевич Белан признает, что его псевдоним придуман Юрием Айзеншписом, ему на него принадлежат исключительные права, которые по закону передаются по наследству. Под этим лично подписался Дима Билан на каждой странице 22 контрактов. Состоялось совещание Правительства Москвы, и выдано Распоряжение о том, что авторское право в виде 22 договоров по Билану переданы по наследству Михаилу Айзеншпису. В свою очередь, между опекуном Миши Еленой Ковригиной и продюсерской компанией «Союз-концерт» заключен договор о передаче прав. Айзеншписом в договор включен даже такой пункт, что в случае прекращения действия договора по независящим от сторон причинам, Дима Билан не имеет права 10 лет пользоваться этим авторским правом, сценическим именем и произведениями, подпадающими под действие этого договора. Все это до сих пор принадлежит наследнику Айзеншписом. Таким образом, все попытки тайком зарегистрировать на себя брэнд «Дима Билан» юридически ничтожны. Роспатент уже уведомлен о вступлении в право наследования Михаилом Айзеншписом и о передаче всех прав компании «Союзконцерт» - сегодня эта компания является владельцем сценического имиджа, псевдонима и т.д. Права на нашей стороне, мы их подтвердили. Договор Димы действует до сентября 2009 года. Если сейчас в Америке (где находился Билан на момент пресс-конференции) выяснится, что у Димы поддельные авторские права - то это будет позор на весь мир. Сменить имидж, имя, исполнять другие произведения Виктор Белан может. Но связанные с проектом Дима Билан товары и т.д. не могут быть использованы». А вот что по этому поводу говорить противоположная сторона - нынешний продюсер Билана Яна Рудковская и ее адвокат Евгений Пармут: Евгений Пармут: «На днях госпожой Еленой Ковригиной и ее представителями уже была анонсирована пресс-конференция, где они якобы собирались предъявить некие документы на Билана. Согласно этим бумагам, которых нам никто пока не предъявлял, «авторские права на Диму Билана» (именно в такой формулировке я прочитал это где-то в Интернете) якобы принадлежат наследнику г-на Айзеншписа, его 15-летнему сыну Михаилу. Но пресс-конференцию резко отменили из-за болезни г-жи Ковригиной. Даже если и предположить, что между Биланом и Айзеншписом существовал договор, то наследник продюсера никакого отношения к правам на Билана не имеет. А почему - я сейчас подробно объяснять не хочу, так как возможно предстоит судебный процесс. Более того публичные высказывания представителя г-жи Ковригиной относительно притязаний на права артиста кажутся просто беспочвенными и абсурдными. Могу вас заверить, что закон на стороне Димы и его продюсера - Яны Рудковской. Дима Билан - это не вещь, а живой человек, популярный артист, заставить его работать на кого-то, в принципе, невозможно. Если существуют какие-то подписанные контракты, о которых везде говорит противоположная сторона, то пусть нам их предъявят. Давайте посмотрим эти документы и оценим претензии Ковригиной с точки зрения законности и обоснованности». Яна Рудковская: «Действия Елены Ковригиной - это чистой воды вымогательство и шантаж. Сразу же после смерти Айзешписа г-жа Ковригина, которая к тому времени уже много лет не жила с продюсером и не имела никакого отношения к его бизнесу, стала просить у нас огромные деньги за Билана. Когда ей мягко отказали, она сначала вроде бы успокоилась, но сейчас опять чего-то хочет. Видимо, ей не дают покоя успехи Билана, к которым она тоже не имеет никакого отношения. И она решила тоже что-то с этого поиметь. Или она хочет, чтобы ее 15-летний сын Михаил стал продюсером Димы? Но дураку ясно, что это бред сивой кобылы. Дима уже не раз заявлял, что ни с ней, ни тем более, с Мишей никогда не будет работать. И юридических оснований для этого никаких нет. Как вы себе представляете - передать человека по наследству? Он же не кошка и не собака. Все авторские права на новые песни Билана принадлежат моей компании. Правами на старые песни, насколько мне известно, владеет компания «Гала рекордс». Права на торговую марку «Дима Билан» (на русском и английском языке) тоже принадлежат нам. Г-жа Ковригина отняла у Димы машину, фактически подаренную Айзеншписом. Дима ушел от нее без денег. После смерти Айзеншписа Билан оказался гол как сокол. Слава Богу, что квартиру Диме еще при жизни Юрия Шмильевича подарил артисту мой супруг Виктор Батурин. Ее уже у Димы никто не отберет. Мой супруг до такого не опустится. Это я могу сказать точно. Меня удивляет, что интересы г-жи Ковригиной отстаивает адвокат Павел Астахов. Полгода назад он брался за это дело, но потом оставил его, видимо, поняв, что оно бесперспективное. Честно говоря, я просто в недоумении».