Шок! На Верку Сердючку напала Конотопская ведьма. (Особенности национальной охоты)

Весь сыр-бор в прессе разгорелся из-за строчки песни Сердючки для «Евровидения» - «Russia, good-bye!». Андрей утверждает, что на самом деле там никакой «раши» нет, а есть хорошее монгольское выражение – «лаша тумбай», что означает в переводе «взбивай сливки». Но, видимо, основной массе народа все-таки медведь (русский) на ухо наступил – упорно не хотят признавать монгольского наречия. (Интересно, а если бы Андрей представлял на «Евровидении» Россию – реакция публики была бы такой же? Почему-то, кажется, что людей просто жаба давит. Хотя, вроде бы, это животное чисто украинское). Наверное, Данилко согласился на участие в программе Малахова только потому, что продюсеры шоу пообещали дать ему таким образом возможность реабилитироваться. Ну, а получилось, как Черномырдин говаривал… После эфира мы связались с Андреем, и артист пожаловался, что не все вошло в программу. Например, почему-то вырезали те куски, где зрители защищали Данилко. Потом, по его мнению, он очень удачно ответил экс-депутатке Верховной Рады Наталье Витренко, которая назвала песню Данилко для «Евровидения» «пронатовским гимном». Ну, не хватило времени в передаче, чтобы выслушать разносторонние мнения. Подумаешь! Говорят, даже в демократичной Америке со свободой слова напряженка. Ну, действительно, можно было пригласить к эфиру любую морду из Верховной Рады – там их аж 450 голов. Так, нет же, грамотные российские продюсеры приглашают именно антиукраински настроенную Конотопскую ведьму. Ибо знают заранее, что она скажет! Это же бальзам на душу всем антиукраински настроенным зрителям. (К слову, следует напомнить, что нельзя Наталью Витренко принимать как «выразителя народных чувств», хотя бы по той причине, что на последних выборах сия дама со товарищи по партии с треском провалилась). Вообще, такое впечатление, что вся эта история с травлей Сердючки на ОРТ имеет одну цель – на известном имени Верки пропиарить российскую группу «Серебро», которая будет представлять страну на «Евровидении». (Так программа больше зрителей собрала у экранов). Интересно, что эту группу протежирует продюсер ОРТ Константин Эрнст (в коллективе якобы поет пассия его сына). В эфире «Пусть говорят» главный оппонент Сердючки музыкальный критик газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян, воспевая осанну «Серебру», например, заметил, что в рейтинге на сайте «Евровидения» эта группа занимает пятое место. Но почему-то скромно умолчал, что на первом месте там – Верка Сердючка. Специально для программы Малахова на улицах Киева корреспонденты опросили украинских граждан о том, что они думают о кандидате от нашей державы на «Евровидение». Кто бы сомневался, что все старые перечницы и пердуны ответят дружно «Ганьба!» Меня ж с друзьями почему-то никто не спросил… А мы б сказали! Я, кстати, не являюсь поклонницей творчества Верки Сердючки. Но, во-первых: «Наших бьют!» А мне почему-то не хочется, по чисто национальной украинской традиции добивать своих же. Помните, старый анекдот на эту тему, когда в аду стоят два котла – один с евреями, хорошо охраняемый, а другой – с украинцами, совсем без охраны. Молодой черт спрашивает, почему так? Ему отвечают: «Если хоть один еврей выберется, вытащит всех остальных, а если хоть один украинец вылезет наверх – остальные его утопят!» А во-вторых, люблю Данилко за эти строки: «Если нам скажут: «Ваш поезд ушел», — мы ответим просто, что подождем другой!» Потому, что когда это слышишь, понимаешь: «Все будет хо-ро-шо!» Короче, народ, есть такое предложение: на время «Евровидения» организовать массовый выезд людей в сопредельные с Украиной государства, чтобы проголосовать за своего! Потому, что пора ломать эту народную традицию (см. выше).