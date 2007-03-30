Шути, Бахматов – ведь не даром…

30 марта 2007, 18:04

Не ходите, дети, в Comedy Club UA. Там вам плохому научат. И о физиологических различиях между мужчиной и женщиной вы будете знать раньше, чем нагрянет ваш препубертатный возраст. Впрочем, говорят, что детей и «заметно беременных женщин» в клуб не пускают. Зато для особей в стадии полового расцвета (да и заката) на «комеди»-вечеринках общаются на понятном им языке, шутят на темы, которые в компаниях больше двух человек обычно предпочитают обходить стороной, и вообще проходятся по всем половым аспектам без цензуры.

Да, не интеллигентно. Но многим миллионам нравится. Даже гостям-звездам, которые становятся главными объектами метания далеко не амурных стрел, нравится. Может, потому что за целый день устают вежливо раскланиваться с малоприятными людьми и сдерживать идущие от сердца туристические фразы. И к пятничному вечеру эти настроения достигают такого пика, что самое время включать «1+1» и хулиганить вместе с Comedy Club UA, который теперь надолго (то есть на два года) поселился на канале. «На «1+1» Comedy Club UA будет выходить раньше, чем он выходил до того на канале наших коллег, - говорит гендиректор канала Юрий Морозов. - Думаю, что мы предложим зрителям целый ряд разных совместных телевизионных проектов. А первого апреля в эфире еще и будет спецвыпуск, специально посвященный Дню смеха». В связи с эфирной миграцией, проект ждут некоторые значительные изменения. Одно из них – снижение агрессии в юморе. Кроме того, увеличивается длительность программы, теперь она будет идти 52 минуты. Еще в формате будут участвовать резиденты региональных украинских команд, чего ранее тоже не было - Днепропетровска, Запорожья и Одессы. Другая новинка нового цикла состоит в том, что на сцене, помимо самих членов клуба, будут выступать и звезды шоу-бизнеса в качестве одноразовых резидентов. Записи самой программы в клубе «Арена», которая потом выруливает в эфир – это вавилонская башня из резидентов команды, съемочной группы телевизионщиков, приглашенных на растерзание «ледоколу Бахматову» звезд, толпы людей за столиками, огромной массы радующихся жизни людей, симпатичных официанток в красно-черной одежде, которых видимо, отбирают по фигуркам и би-джеек на спец-подиуме. Недалеко от сцены, кстати, сидела девочка лет 10 - видимо, кто-то из «заботливых» родителей взял дочь с собой. Не долго она там находилась – минут 15 с начала записи. И пару секунд с выхода на сцену Максима Бахматова. Потому что человек к позолоченной битой тут же сцепился с Потапом и Настей Каменски, потребовав натуралистической демонстрации их порноклипа. Потап был парубком моторным, поэтому рассказал все на словах, а вот Настя показать свою грудь обществу, не смотря на требования Бахматова, отказалась. Бывает. Он в ответ тоже ничего не показал, аргументируя тем, что у него все некрасивое, настоящее… Кого генпродюсер и «ледокол» не стал «наказывать», или просто не решился, так это Анатолия Борсюка. То ли потому что тот был с дочерью, то ли действительно не поднялся язык на создателя фильма «Ника Турбина. Прерванный полет». Да и сам Анатолий Давыдович во внеэкранной реальности выступает в супер-юмористической категории, так что ответить может. Ведущего «1+1» и экс-«танцора» Бахматов нарек «Карлсоном» нашего телевидения за то, что он может все и в любом формате. Так как изначально вся программа предлагала сказочные мотивы, следующим персонажем стала «говорящая коза» - певица Марта. Что делать, если первое, что подумал «ледокол», увидев в списке гостей Марту и всю свою жизнь встречавший это имя исключительно в связи с козьей породе – это, что к ним ведут козу. Девушка доставалось как-то особенно изощренно – Катю Осадчую похвалили за то, что она решила заняться своим карьерным ростом и перешла с «Тониса» на УТ-1 в программу «Сельскохозяйственный альманах», где у тех же коров и быков интересуется количеством надоев. В истории с Comedy Club UA она стала первой, кого пустили в клуб в резиновых сапогах. Марию Бурмаку назвали Катей Бужинской, а имя певицы Наташи Бучинской честно попытались выучить прямо на сцене. Зато имя еще одного сказочного персонажа – «честного политика» - Андрея Шевченко было на слуху. Правда, президентство решили возложить на плече другого – футболиста. Впрочем, даже те, кто не находился в зале, не застрахованы от упоминаний. Так как «Танцы со звездами» остаются самым популярным проектом страны, а «комедийщики» ходят грязными сапогами только по свежему белью, досталось и Наталье Могилевской и Наде Мейхер. Последней – совсем уж ни за что: за то, что ее грудь видна и со спины. По-моему, это достоинство. А вообще с Comedy Club UA никогда нельзя сказать – издеваются они или делают комплемент.

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