Новый партнер достался Билык по наследству от Оли Сумской (Эксклюзивные подробности)

Конечно, на проекте «1+1», шоу «Танцы со звездами» уже было все. Но вот смены партнера прямо в ходе программы – такое случилось впервые. Но Ирине Билык столь грандиозное ЧП пошло на пользу. Точнее – на баллы, на которые расщедрилось жюри после ее впечатляющего танго с новым партнером Димой Дикусаром.
А вот Вячеслав Легковенко из танцевального соревнования выбыл из-за старой травмы плеча. «Он нас перед проектом сразу честно предупредил об этом, - рассказал продюсера проекта Алексея Гончаренко. - Но мы его уговорили, думали, что как-то обойдется. После второй программы его травма обострилась и врачи категорически запретили ему участвовать в проекте. И мы вспомнили о Дима – чувствовали какую-то вину перед ним за прошлый проект. И он втянулся в эту авантюру! У нас реально были одни сутки на все про все». Дима действительно оказался очень профессиональным партнером и сумел привести в себя Иру, которая была в тяжелейшем моральном состоянии.
Ирина, как так получилось, что вам пришлось менять коней на переправе?
- В моей жизни это не первая ситуация, когда приходится принимать условия игры её величества жизни.
- Как вы пережили эту ситуацию? Не восприняли, как предательство?
- Слава очень много дал мне как человеку, который хочет научится танцевать. Каждое его слово осталось у меня в памяти и сердце. Я хочу, чтобы у него не болела рука и хочу, чтобы он всё время улыбался. Я постараюсь станцевать все последующие субботы так, чтобы ему было приятно за свою ученицу.
- Вы рассматривали вариант, что придется покинуть шоу?
- Когда я поняла, что остался всего лишь ночь и кусочек дня до эфира, то первой мыслей было: «попрощаться с программой». И только когда я увидела Диму - уверенного в себе танцора и мужчину у меня появилась надежда даже на победу.
- Какое было у вас первое впечатление от Димы Дикусара?
- Его внешность для меня показалась необычной. Обычно блондины мягкие и ранимые. А Дима – это супермен, который, как в одноимённом фильме влетел и одним движением плаща исправил всю ситуацию. Но, по-моему, он тоже нежный и ранимый.
- Вы знали, что Дима – первый партнер Ольги Сумской?
- Да, Полина мне рассказала, что Дима не новичок в проекте и что он тренировал Олю Сумскую и Виталия Козловского. Можно сказать, Дима остался мне от Олечки Сумской по наследству.
- Почему вы вызвали к себе на помощь именно Полину? Вы подруги?
- Мы подружились с ней, когда она стояла в паре с Пономарёвым ещё во время первого эфира. Она сразу понравилась всем моим друзьям – мужчинам. И все даже просили меня, познакомить их с ней.
- Вы довольные результатом последнего эфира и реакцией жюри?
- Я очень была рада, что мы остаёмся в проекте, что наш танец понравился, что зрители открыли меня с новой стороны, что жюри нас не критиковало. Это придаёт силы и дальше радовать. А ещё за нас болели все, кто делает эту программу и Юля, и Наташа, и Лёша.
- В танго ваши герои – встречаются, уходят, не дают друг другу уйти… В жизни вы такая же, как в этом танго?
- Да, я всегда борюсь за человека до последнего
- Вы можете сказать, что вы сейчас изменились в танце? В чем именно, как вам кажется?
- Я не скажу, что то, что я танцевала раньше мне не нравилось. Но в этот раз я не чувствовала под собой паркета и парила как лёгкий мотылёк и радовалась, что мой партнёр уверен во мне. Это настоящий тандем, настоящее танго.