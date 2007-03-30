Новый партнер достался Билык по наследству от Оли Сумской (Эксклюзивные подробности)

А вот Вячеслав Легковенко из танцевального соревнования выбыл из-за старой травмы плеча. «Он нас перед проектом сразу честно предупредил об этом, - рассказал продюсера проекта Алексея Гончаренко. - Но мы его уговорили, думали, что как-то обойдется. После второй программы его травма обострилась и врачи категорически запретили ему участвовать в проекте. И мы вспомнили о Дима – чувствовали какую-то вину перед ним за прошлый проект. И он втянулся в эту авантюру! У нас реально были одни сутки на все про все». Дима действительно оказался очень профессиональным партнером и сумел привести в себя Иру, которая была в тяжелейшем моральном состоянии.

Ирина, как так получилось, что вам пришлось менять коней на переправе?

- В моей жизни это не первая ситуация, когда приходится принимать условия игры её величества жизни.

- Как вы пережили эту ситуацию? Не восприняли, как предательство?

- Слава очень много дал мне как человеку, который хочет научится танцевать. Каждое его слово осталось у меня в памяти и сердце. Я хочу, чтобы у него не болела рука и хочу, чтобы он всё время улыбался. Я постараюсь станцевать все последующие субботы так, чтобы ему было приятно за свою ученицу.

- Вы рассматривали вариант, что придется покинуть шоу?

- Когда я поняла, что остался всего лишь ночь и кусочек дня до эфира, то первой мыслей было: «попрощаться с программой». И только когда я увидела Диму - уверенного в себе танцора и мужчину у меня появилась надежда даже на победу.

- Какое было у вас первое впечатление от Димы Дикусара?

- Его внешность для меня показалась необычной. Обычно блондины мягкие и ранимые. А Дима – это супермен, который, как в одноимённом фильме влетел и одним движением плаща исправил всю ситуацию. Но, по-моему, он тоже нежный и ранимый.

- Вы знали, что Дима – первый партнер Ольги Сумской?

- Да, Полина мне рассказала, что Дима не новичок в проекте и что он тренировал Олю Сумскую и Виталия Козловского. Можно сказать, Дима остался мне от Олечки Сумской по наследству.

- Почему вы вызвали к себе на помощь именно Полину? Вы подруги?

- Мы подружились с ней, когда она стояла в паре с Пономарёвым ещё во время первого эфира. Она сразу понравилась всем моим друзьям – мужчинам. И все даже просили меня, познакомить их с ней.

- Вы довольные результатом последнего эфира и реакцией жюри?

- Я очень была рада, что мы остаёмся в проекте, что наш танец понравился, что зрители открыли меня с новой стороны, что жюри нас не критиковало. Это придаёт силы и дальше радовать. А ещё за нас болели все, кто делает эту программу и Юля, и Наташа, и Лёша.

- В танго ваши герои – встречаются, уходят, не дают друг другу уйти… В жизни вы такая же, как в этом танго?

- Да, я всегда борюсь за человека до последнего

- Вы можете сказать, что вы сейчас изменились в танце? В чем именно, как вам кажется?

- Я не скажу, что то, что я танцевала раньше мне не нравилось. Но в этот раз я не чувствовала под собой паркета и парила как лёгкий мотылёк и радовалась, что мой партнёр уверен во мне. Это настоящий тандем, настоящее танго.

