Галерея столичных халявщиков

Несколько раз «Шоу-бизнес.Ру» и сам становился их жертвами. Например, недавно на пять светских мероприятий, проходящих в столице в один день, аккредитовалось пять разных якобы корреспондентов «Шоу-бизнес.Ру». Признаться, о таком количестве собственных корреспондентов мы и не мечтали. Обычно халявщики ходят только на те мероприятия, где прессу бесплатно кормят и поят. Говорят, одни и те же халявщики ходят по тусовкам десятилетиями. Быть халявщиком - неплохой выбор карьеры. Бесплатная и вкусная еда, дорогие подарки и простенькие сувениры на все случаи жизни, возможность пообщаться с V. I. P. почти на любую тему - вот лишь немногие преимущества, которые гарантированы халявщику. Конечно, при том условии, что он - мастер своего дела. Конкуренция на рынке халявы высока, а простора для работы становится все меньше и меньше. Специалистов по добыче халявы зажимают со всех сторон: представишься, например, журналистом, придешь на фуршет так обязательно поинтересуются "Из какого вы издания? Какую рубрику там ведете? Что собираетесь написать по итогам?" или того хуже - потребуют корочку с аккредитацией. Придумаешь издание - так обязательно проверят, существует ли оно. Назовешь реально существующее - так позвонят туда и узнают, работаешь ты там или нет. Можно, конечно, попытаться прикрыться властной неприкосновенностью. Прозрачно намекнуть на свою близость к администрации президента и широкие связи наверху, или выдать себя за помощника депутата. Только не так это просто, как кажется: авторитет власти сейчас столь низок, что и настоящему сотруднику АП могут дать от ворот поворот. Одним словом, тяжело быть халявщиком. Не многим легче, чем разведчиком. Тут нужно и обаяние - чтобы личность твоя ни у кого подозрений не вызвала, и фантазия - придумывать кто ты, и откуда, зачем пришел, и ловкость рук, и искусство растворяться в толпе. А сколько всего нужно знать, чтобы вовремя успевать на все перспективные мероприятия! Каким объемом информации владеть! Уж как минимум истинный халявщик должен ежедневно читать ленты новостей с анонсами пресс-конференций и деловых встреч, быть подписанным на "КоммерсантЪ" и еще два-три издания, публикующих деловые календари, на тематические информационные рассылки. Ежедневно прочитывать и переваривать море информации, заранее узнавать, где что дают, и составлять план действий на несколько дней, а иногда - успевать в несколько мест сразу. Короче говоря, очевидно, что халявщики заслуживают исключительно уважения, а не пренебрежительного отношения, с которым в обществе о них принято говорить. Халява - это не ремесло, это искусство, в котором есть свои мастера. Халявщики с большой буквы, которые заслуживают всяческого уважения и признания. Страна должна знать своих истинных героев! Подарить виртуозам халявы давно заслуженную ими славу оказалось довольно трудно. Люди эти предельно скромные и не любят хвастаться своими достижениями. Тем не менее, сайту «Pronline» удалось собрать галерею портретов мастеров, которую мы вам 1 апреля и представляем. Алексей Бобровский Один из наиболее видных персонажей московской, а, может быть, даже и российской Халявы. Бобровский – это настоящий символ профессии. Одним своим присутствием Алексей может придать «особый» статус любому мероприятию. Кредо Алексея – брать от жизни все. Этого галантного джентльмена редко встретишь в одиночестве: он как истинный профессионал почти всегда появляется в обществе спутника или (еще чаще) спутницы. Алексей Бобровский – настоящий универсал, специалист широкого профиля. Тематика мероприятия не играет для него никакой роли. IT, спорт, гламурные модные показы – этот «свободный художник» везде чувствует себя как рыба в воде, совершенно не смущаясь ни телекамер, ни своей славы. Впрочем, как и любая творческая натура, Алексей раним и даже обидчив. Любит и, главное, умеет задавать каверзные вопросы – особенно в тех случаях, когда организаторы мероприятия предусмотрели горячительный аперитив. Послужной список Алексея богат. Его восхождение началось в «Московской немецкой газете», затем журнал «Рекламный мир». Последний раз он представляется уже сотрудником журнала «Дом и Интерьер». Справедливости ради, скажем: за всю свою карьеру он создал пару журналистских произведений, которые даже были опубликованы в некоторых изданиях. И все же столь одаренная личность стала жертвой собственной популярности. Сегодня этот виртуоз потерял умение быть незаметным, за что и страдает. Цыбин (Зыбин) Владимир Человек-легенда. Халявщик с большой буквы «Х». Директор множества художественных салонов, арт-директор почти всех российских знаменитостей, сотрудник всевозможных властных структур от аппарата Президента до правительства Москвы, представитель крупнейших медиа-холдингов – все это он, Владимир то ли Цыбин, то ли Зыбин. Можно не знать его фамилии, но нельзя не знать его в лицо. Он никогда не опускается до мелочности обычных халявщиков, не собирает ни подарков, ни продуктов, ни бутылок. Владимира привлекают только нематериальные халявные блага: возможность на равных пообщаться с представителями бомонда. По зову души он приходит на светские и арт-мероприятия, где с жадностью впитывает высокие культурные ценности. Владимир Филиппов Начинающий, но очень перспективный халявщик. Пока список заслуг Владимира выглядит относительно скромно, но нет сомнений в том, что он добьется на выбранном им поприще значительных успехов. Менеджерам Владимир представляется как корреспондент газеты "Век Спорта", выход которой временно приостановлен. Беспроигрышная тактика! В случае, если кто-то усомнится в необходимости его присутствия на мероприятии, он всегда может сказать, что газета готовится возобновить выход в свет. В соответствии со своей рабочей легендой Владимир предпочитает посещать мероприятия, тематика которых так или иначе связана со спортом. Он всегда умело поддерживает видимость журналисткой активности, и мало кто способен догадаться, что истиной его целью является не написание материала, а посещение фуршетов и получение подарков. Виктор Ганчук Халявщик с большим стажем. В передовики производства пока не выбился, но делает значительные успехи. Виктор предпочитает использовать простые, но проверенные временем и эффективными приемами. Чаще всего он представляется фотокорреспондентом газеты "Трамплин" и благополучно проходит аккредитацию. И лишь внимательный наблюдатель уже на самом мероприятии может заметить, что фотоаппарата у фотокорреспондента либо нет, либо он его старательно прячет. Петр Верник Опытный специалист, халявщик высокого профессионального уровня. Его основное кредо - непосредственность. В работе предпочитает классические методы. Представляясь внештатным сотрудником известной радиостанции "Голос России", имеет возможность не стеснять себя в выборе тематики и направленности мероприятий. Поэтому Петра смело можно назвать специалистом широкого профиля. Высокий уровень работы этого специалиста можно оценить, наблюдая за его непринужденными манерами, за тем, как искренне он выказывает заинтересованность. Именно мастерство маскировки позволяет ему не вызвать никаких подозрений и свободно чувствовать себя на фуршетах и во время вручения подарков. Валерий Красников Виртуоз своей профессии. Халявщик с огромным опытом работы, талантливый мистификатор. Благодаря способности тонко чувствовать обстоятельства и моментально принимать решения, смог добиться серьезных профессиональных успехов. Секрет его успеха - в индивидуальном подходе к каждой задаче. Он с легкостью меняет маски и образы, и всегда попадает в цель. Обладая незаурядной фантазией, изобретает названия изданий, которые точно соответствуют теме мероприятия, и достигает необходимо результата. Особо удаются ему образы журналистов из спортивных, медицинских и общественно-политических изданий, однако, как истинный профессионал, в любой роли он чувствует себя уверенно. Валерий сумел достичь высочайшего уровня в своей профессии и, безусловно, находится на пике карьеры. Неизвестный №001 Халявщик, в полной мере владеющий искусством конспирации. Профессиональная осторожность не позволяет ему часто появляться на мероприятиях, однако подбирает он их с тщательностью и вкусом. Сторонник дипломатических методов работы. На мероприятиях много и охотно общается с менеджерами, активно используя личный фактор для воздействия на них. Необычный, но, бесспорно, интересный подход, требующий высокого профессионализма. При этом, однако, никогда не называет ни имени, ни координат, а журналистским корочкам предпочитает ни к чему не обязывающие удостоверения чиновников, что позволяет ему всегда сохранять анонимность и незаметно исчезать, не вызывая подозрений и ненужных вопросов. Лисков М.О. Молодой, начинающий специалист, который только-только делает свои первые шаги на профессиональном поприще халявы. Вполне возможно, что именно из-за недостатка опыта он представляется не журналистом, а сотрудником рекламного агентства "Грэйтис", за счет чего каждый раз одаривается пристальным вниманием со стороны сотрудников PR служб. На мероприятиях предпочитает держаться в тени, сторонится общения с организаторами и гостями. Провокационных вопросов не задает и не стремится продемонстрировать свою значимость. Как правило, занимает наблюдательную позицию недалеко от фуршетного стола и внимательно следит за действиями своих коллег по цеху, видимо, запоминая наиболее интересные приемы и набираясь опыта на чужих ошибках. Владимир Загидулин Представляет собой классический образ истинного профессионала своего дела. Он знает в лицо каждого столичного чиновника и бурно приветствует своих знакомых, наглядно демонстрируя свою важность. Более того, работает он под стандартным прикрытием халявщиков старой закалки - изданиями "Российская Федерация" и "Парламентская Газета". Вот у кого молодежь должна учиться и с кого брать пример. Он настолько уверенно чувствует себя в роли журналиста, что обычно старается задавать вопросы участникам мероприятия. Как правило, сфера его интересов касается взаимоотношений компании с властями. Если же формат мероприятия позволяет принять определенную долю горячительных напитков до того, как журналистам предложат задавать вопросы, есть риск, что наш герой будет буйно допытываться до цифр и фактов, а то и заклеймит компанию в буржуазных наклонностях. В последний раз был замечен на закладке камня нового офиса Siemens в России, где не без гордости согласился позировать для нашего издания. Надежда Лисовская Она всегда готова принимать участие как в пресс-мероприятиях, так и просто в светских событиях. Главное, чтобы уровень был на высоте, знаменитостей набиралось побольше и готовились ценные подарки для всех гостей. Особое мастерство Надежда проявляет при общении с промо-персоналом и охранными службами. Если надменный взгляд и горделивая осанка не помогают присоединиться к кругу избранных, она пускает в ход всю силу своего обаяния и голоса. Для разогрева она проведет яркую, запоминающуюся словесную перепалку, которая непременно привлечет внимание случайных прохожих. В продолжение благодарных зрителей ожидает сцена надменного презрения и жестоких угроз в адрес организаторов. Не исключено, что при определенных обстоятельствах великолепный мастерский спектакль завершится эффектным монологом и попыткой стремительного прорыва сквозь ряды охранников. Каждое ее появление в свете – это всегда фурор и бурные овации. Если Вы стремитесь сделать вечеринку с легким, изящным оттенком ажиотажа и скандальности, Надежда обязательно оправдает Ваши ожидания. Неизвестный №002 Импозантная солидная внешность, щегольской платок, эффектно выглядывающий из кармана пиджака – кто посмеет сказать, что он не светский герой? Отличительная особенность этого персонажа – явное пристрастие к арт-мероприятиям. Ни одна выставка, вернисаж, биеннале не проходят без его благородного присутствия. Представляется он всегда от разных изданий и творческий полет фантазии в этом направлении не ограничен. Его замечали в качестве представителя журнала «Искусство и жизнь», «Художественное обозрение» и, чаще всего, как корреспондента газеты «Культура». Такая страсть к искусству, и всему, что с ним связано, привила ему изящность манер и тягу к прекрасному. Это – один из самых приятных профессионалов дела «халявы». Иван Денисов Уникальный представитель "профессии". Представляющийся Андреем Денисовым персонаж, как комментируют очевидцы, чудом проникает на пресс-мероприятия. В его арсенале - удостоверения таких изданий, как "Деловая Москва", "Деловая неделя", "Деловые известия", "Бизнес и торговля", которые он подкрепляет множеством бэйджей с других мероприятий. Андрей Денисов умудряется миновать даже охрану, "вооруженную" его фотопортретом. Возможно причина в его, мягко говоря, специфическом внешнем виде и манерах: не очень опрятно одетый "журналист" избегает прямых взглядов, ответов на конкретные вопросы, а иногда проявляет и агрессию. При таких, выбивающихся из "журналистского" кодекса характеристиках, он производит общее впечатление "прозрачного", незаметного человека. Возможно, именно к нему стоит обращаться за "профессиональным" инструментом "ноу-хау" вроде шапки-невидимки, хотя искусство халявщика в этом случае рискует превратиться в рутинное и скучное дело. Вахтанг Лемонджава Специалист «узкопрофильной» халявы. Его можно встретить на мероприятиях деловой тематики для крупных бизнес- и госструктур. Форумы нефтяной отрасли, обсуждения законопроектов, связанных с бюджетом, мероприятия для специалистов по маркетингу – характерная область обитания этой деловой «акулы», охотящейся по принципу «редко, но метко». Вариации названий СМИ, должностей, а равно и «опечатки» в именах, фамилиях и отчествах деловых журналистов – фирменный стиль Вахтанга Алексеевича (иногда - Александровича). Представительный седовласый «заместитель главного редактора» появляется там, где «пахнет деньгами», в компании коллеги – Александра Петькуна (иногда - Педькуна), который за отчетный халявный период вырос из обозревателя газеты «Международная экономическая палата Америка Азия Европа» в главного редактора «Международной газеты «Америка-Азия-Европа». Первоклассно усвоенная манера поведения «делового журналиста» не может не ввести в заблуждение: наш герой приходит к середине мероприятия, покидает его до окончания, кратко благодарит устроителей словами, вроде «Вся нужная информация получена, будем переваривать». Одним словом, опыт г-на Лемонджавы – может служить примером для всех начинающих Халявщиков. Кудряшов Александр Александрович Халявщик во втором поколении, сын Гаврилыча – Кудряшова-старшего. Кандидат в мастера халявы. Профиль: светские и вечерние мероприятия. Легенда: представляется сотрудником какого-либо издательского дома, имеет поддельные журналистские удостоверения. Неоднократно бывал вычислен спецслужбами организаторов и выдворен с мероприятий, однако халяву не оставил. В случае успешного внедрения на мероприятие предпочитает держаться в тени. Гаврилыч Кудряшов Александр Гаврилович, он же Гаврилыч. Пенсионер, заслуженный мастер халявы. Он всегда там, где раздают подарки: на презентациях бутиков, показах мод, пресс-конференциях и даже на приемах в посольствах. Если Гаврилыча нет, имеет смысл задуматься: возможно, с подарками что-то не так. Любит теплый прием, поэтому работает под маской представителя солидного издания, предпочтение отдает «Коммерсанту» и «Эксперту». Тактика халявного внедрения на мероприятие «по-кудряшовски» не меняется годами, однако до сих пор остается одной из наиболее эффективных. Гаврилыч заранее звонит организаторам. Представившись именем реально существующего журналиста или фотокорреспондента, собирает информацию о подарках, аккредитуется. Обычно ему удается не менее виртуозно зарегистрироваться и на входе. В противном случае пускает в ход обезоруживающую любезность и убийственное обаяние. Вооружен вместительным портфелем. Имеет совершеннолетнего сына-халявщика Кудряшова Александра Александровича. Игорь Солонцов Колоритный представитель консервативной школы халявы, Игорь Солонцов приносит пиарщикам счастье в виде внимания к событию "почти правительственного" издания - экономического журнала "Forum International". Впрочем, он более чем достойно поддерживает репутацию СМИ, где он отвечает за "внешнеэкономические связи". Наш герой и сам действует как опытный знаток, в первую очередь, в PR-технологий: гипнотизирует менеджеров по аккредитации беглым упоминанием словосочетания "Совет Федерации" и одновременной демонстрацией номера "Forum International", почему-то годичной давности, с подчеркнутой фамилией гостя в выходных данных. Впрочем, его не стоит упрекать в небрежном отношении к трудам устроителей - Игорь Солонцов серьезно вникает в тему события, активно задает вопросы и делится вдумчивыми замечаниями, которые нередко можно найти в отчетах других СМИ о мероприятии. Во время неофициальной части мероприятия Игорь Солонцов легко переходит "на короткую ногу" со спикерами. Словом, при встрече с такими Х-профи душа радуется, ведь когда остальные присутствующие с суровыми лицами задают провокационные вопросы или строчат заметки в свои блокноты, наш герой являет собой средоточие активной заинтересованности и лояльности к организаторам события, и уже за одно это следует немедленно внести его во все списки. Борис Леонидович Духан Если у халявщиков существует конвенция, наподобие легендарного соглашения «детей лейтенанта Шмидта», нашему герою явно не повезло с «участком». Его профиль – скромного формата мероприятия, где к гостям класса «Х» относятся без особых почестей. Активного участия в общении с организаторами Духан мастерски избегает, сосредоточившись на изучении пресс-кита и фуршетного ассортимента. Впрочем, он хорошо знаком с журналистами своей тематики – представляется он сотрудником столичных спортивных клубов, от «Торпедо» до «Спартака», очевидно, на месте оценивая болельщицкие пристрастия менеджеров на аккредитации. Вопросы задает им же – в основном, интересуясь другими нишевыми мероприятиями. Борис Леонидович – обычный рядовой халявщик, звезд с неба не хватает, но, как мы знаем, именно такие кадры не дают профессии умереть и разведывают пути для мастеров Халявы. Владимир Герой по имени Владимир не только мастер Халявы. Свой образ, кроме названий изданий, давно истлевших в архивах, он подкрепляет манерами неунывающего "серцееда во френче". «Его можно встретить на открытии выставок, ресторанов, автосалонов и спортивных соревнованиях. Не проходит мимо спонсорских подарков журналистам и обычно, когда организаторы отвлекутся, хватает по 4-5 пакетов. К концу мероприятия обычно сильно напивается и пристает к девушкам. Его дресс-код: очки и всегда поношенный пиджак или френч» - так описывают Владимира те, кто стал свидетелем его похождений на ниве Халявы. Вячеслав (Владислав) Даже если Вячеслав (иногда - Владислав) знаком с самыми «ювелирными» тонкостями профессии, он это скрывает и берет напором, наглостью и самоуверенностью. По сообщениям знакомых с ним PR-специалистов, Вячеслав представляется корреспондентом различных журналов и Интернет-порталов. «Одет обычно в черное, но летом его можно встретить в белом пиджаке и брюках. Его можно увидеть везде, где есть фуршеты для прессы и гостей. Длинные сальные волосы, перехваченные на затылке резинкой и вместительная сумка – его неизменные аксессуары Никогда не напивается, зорко следит за сумками и портфелями гостей и журналистов». Александр Попович Помимо примечательной внешности, этот любитель халявы отличается редкой пронырливостью. На мероприятия чаще всего проникает представляясь сотрудником журнала "Не спать!". По словам знакомых с ним PR-специалистов, этот "халявщик" был замечен в склонности к скандалу и непристойному поведению, за что его нередко выдворяли организаторы. Предпочитает посещать мероприятия в области моды и luxury, но этим сфера его интересов не ограничивается. Орид Кацов Обожает посещать все значимые мероприятия в мире моды, не пропуская при этом и остальных. На поприще халявы выделяется особой изобретательностью. Чтобы пробраться на мероприятие, часто может представиться "подругой мамы владельца". При этом она проявляет порой чудеса осведомленности и действительно знает настоящее имя своей "подруги", чем обескураживает охрану и они ее пропускают. Если же такой метод не помогает, может представиться сотрудником израильского "информагентства". Ротарь Марина Серафимовна Профессиональная халявщица, халявит с 1996 года. Профиль: мероприятия с подарками и фуршетом (кино-, художественные, театральные премьеры, концерты, светские приемы и т.д.). На дело обычно выходит вечером, после 18 часов. Чем занимается в светлое время суток, неизвестно. Легенда: работает под маской журналиста какого-либо издательского дома, использует поддельные документы. Проникнув на мероприятие, осуществляет сбор и вынос как можно большего количества подарков, а также еды и напитков с фуршетных столов. Кожин Дмитрий Начинающий малоперспективный халявщик. Стеснителен, пуглив. Собственной тактики внедрения на мероприятие, по-видимому, не имеет. Чтобы исключить появление на мероприятии Кожина Д., достаточно нейтрализовать его напарницу Ротарь М.С. Обычно пара действует по одной и той же схеме: Ротарь проникает на мероприятие первой, добывает пропуск и проводит Кожина. Неверов Сергей Мастер халявы международного класса. Обладатель одного из самых эффективных методов втирания и внедрения. Профиль: крупные конференции, саммиты, конгрессы, в особенности те, которые проходят за границей. Легенда: обозреватель какого-либо издания. Тактичен, обходителен, изобретателен – настолько, что в заграничные поездки ездит только за счет организаторов. Внедрившись на мероприятие, старается завести знакомство с людьми делового мира и шоу-бизнеса, осуществляет сбор и вынос подарков. Способен принять участие в дискуссии, сразу приняв беспроигрышную позицию интересующегося дилетанта. Выносом еды и напитков с фуршетов пренебрегает, по-видимому, из соображений конспирации. Молчанов Юрий Агент Молчанов – динамический элемент халявоматрицы. Вездесущ. Неутомим. Возможно, способен тиражироваться. Постоянно присутствует на мероприятиях самого разнообразного формата, может одновременно находиться, например, в каком-нибудь выставочном комплексе и в Доме кинематографистов. Из-за постоянной перемены мест иногда дает сбои. Регистрируясь на мероприятие в качестве журналиста, может по ошибке предъявить поддельный документ Донского казачьего полка. Общая черта всех экземпляров данного халявщика – жор: агент Молчанов всегда выносит бутылки и еду с фуршетов. Румянцева Галина Михайловна Пенсионерка, в строю халявного десанта 8 лет. Непревзойденный мастер диверсий. На территорию мероприятия высаживается, искусно прикрываясь ничего не подозревающим легальным посетителем солидного вида или старой, 90-х годов прошлого века аккредитацией на какой-то кинофестиваль. Предпочитает десантироваться вечером. Объекты ее интересов – премьеры, концерты, приемы и т.д. Освоившись, принимается в открытую вредить: собирать со столов еду, напитки, а также подарки, оставленные без присмотра. К сожалению, к тому моменту, как халявщица Румянцева Г.М. будет выдворена с мероприятия службами безопасности, диверсию уже можно считать состоявшейся. Орловский Марк Виртуоз халявы. Свое мастерство оттачивает на всевозможных выставках, художественных мероприятиях. Талантливейший фотограф, акула пера, свой человек в творческой среде. Автор бессчетного количества статей в изданиях, широко известных в узких кругах. Способен принести с собой фотоаппарат и поснимать происходящее на мероприятии. Однако природная скромность заставляет его держаться в тени и скрывать свои выдающиеся способности, ограничиваясь лишь умыканием бутылок с напитками прямо с фуршетных столов. Максимов Александр Владимирович Халявщик, страдающий манией чистоты. Не переносит вида неубранных столов, явных следов пиршеств, особенно на таких высококультурных мероприятиях, как выставки, презентации, открытия бутиков и т.п. Считает своим долгом посещать подобные собрания и устранять непорядок. Еду и напитки уносит с собой, чтобы чисто было уж наверняка. Просто Александр Халявщик-интеллектуал. Посещает мероприятия исключительно ради того, чтобы снять острые приступы интеллектуального голода. Предпочтение отдает серьезным собраниям, организуемым крупными компаниями в «Крокус-Экспо», Гостином дворе. Подтянут, вежлив, собран. Всегда прекрасно подготовлен к мероприятию, ориентируется в его теме, охотно вступает в дискуссии, производя впечатление эрудита и профи. Сразу видно – настоящий халявщик! Ян Кобылец Сергей, он же Ян. Халявный гастарбайтер-нелегал. Не имеет даже поддельного российского паспорта. Понаехал из Украины специально для того, чтобы лишать наших халявщиков насущного хлеба. Представившись сотрудником какого-либо издания или телеканала, проникает на мероприятие и уводит прямо из-под носа организаторов, гостей, охраны и представителей русской халявы непочатые бутылки и самые лучшие подарки. IT-Дима Перебежчик. Начинал как журналист. Работал репортером – сначала на ТВЦ, потом в газетах. Однако оставил это неблагодарное занятие и переметнулся на сторону халявы. Бывает на многих мероприятиях, в основном IT-тематики. Техника внедрения выясняется. Рябой Вячеслав. Фамилия не известна. Халявная кличка «Рябой». Профессиональный Гражданин мира, посол Российской Халявы. С дружественным визитом регулярно прибывает на приемы то в одно, то в другое посольство, не чураясь представительств даже самых маленьких стран. Тонкий ценитель искусства. Его можно также встретить на выставках, особенно если там раздают подарки.