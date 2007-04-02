Катя Бужинская: «У меня сейчас просто шикарная грудь!» (Откровенные ФОТО)

Заслуженная артистка Украины, на шестом месяце беременности еще выступавшая на сцене, почувствовала себя плохо прямо во время концерта в Славутиче. На следующий день ее забрали в столичный роддом номер пять, а роды начались через полторы недели. И шесть недель, пока девочка достаточно не окрепла, она пролежала в столичном роддоме N 5. За это время родители примерили к ней несколько имен: Диана, Алина, Ангелина. Но остановились на Леночке. Еленой зовут бабушку – Катину маму.



Почти полтора месяца гражданский муж Бужинской Владимир Ростунов, у которого есть 17-летний сын от предыдущего брака, варил супчики и приносил их в роддом "своим доченькам". А, забрав их из больницы, Владимир подарил Кате роскошное кольцо с бриллиантами и торжественно попросил ее руки. Свадьбу запланировали на апрель. На радостях, Катя пообещала Владимиру родить ему еще и сына.

Вместе Ростунов и Бужинская стали жить сразу после того, как она развелась со своим бывшим мужем и продюсером Юрием Квеленковым. Разница в возрасте у будущих супругов — 10 лет ("Мне всегда нравились зрелые мужчины", — признается певица).



Между прочим, на Леночке Катя и Владимир останавливаться не намерены — хотят, как минимум, еще двоих детей.



- Катя, вы обещали, что крестным малышки будет Александр Омельченко. Как отпраздновали таинство крещенья, много ли было гостей? – поинтересовался "Главред".



- Мы еще не праздновали ни крестины, ни именины, ни само рождение Леночки. Ждем устойчивого тепла (только что кончилась эпидемия гриппа).

Крестить дочку будем, скорее всего, в мае, но уже предварительно договорились с Александром Омельченко. А крестной станет моя близкая подруга Татьяна, кандидат медицинских наук.



Леночка – такой долгожданный ребенок. В мае прошлого года я была в Иерусалиме на концерте. Посетила все святые места. У Стены Плача написала записки за себя, друзей, и попросила у Бога двоих детей. Ровно через месяц после возвращения из Израиля забеременела.



- Простите, а раньше не получалось?

- Думаю, из-за плотного гастрольного графика. Только год назад я поняла, что действительно хочу стать матерью. И муж тоже об этом мечтал. Мы четыре года живем в гражданском браке…



- Почему не расписывались – проверяли чувства?



- Володя мне несколько раз делал предложения, но я отказывала! Я ведь уже была замужем. Восемь лет состояла в браке с Юрием Квеленковым, поэтому не хотелось вновь начинать семейную жизнь. Когда люди живут в гражданском браке, они будто ничего друг другу не должны. Полюбил другого – и до свидания. А свадьба – это очень серьезно. Но мы с Володей прошли много испытаний….

- Владимир присутствовал при родах?



- Да. Все происходило естественным путем, хотя накануне я подумывала о кесаревом сечении, чтобы не подвергать риску свою фигуру.



Когда все началось, Володя стоял рядом, держал меня за руку, гладил по голове и все время повторял, что все в порядке. Первым нашу дочку увидел врач Дмитрий Говсеев, потом мой муж, а затем я. Как только услышала ее крик, совершенно забыла о боли и страданиях. Я просто рыдала от счастья! А потом спросила: "Она волосатенькая?". Меня всю беременность ужасно мучила изжога. Когда показали Леночку, я увидела, что у нее длинные светлые волосы.



Между прочим, я всего за день до родов пригласила в палату парикмахера, маникюршу, педикюршу, решив, что должна быть супер! Моя подруга шутила: "Ты настоящая женщина! Схватки начинаются, а ты прическу делаешь". Помню, мне делают прическу, а муж говорит: "Знаешь, наверное, ты завтра родишь". Я отвечаю: "Мне тоже так кажется". Так и произошло. Я родила за 15 минут! Но схватки были ОЧЕНЬ мучительные. Кто рожал, тот знает.



- Вы не стеснялись мужа? Ведь не все мужчины выдерживают ТАКОЕ…



- Он же у меня не просто врач, но и пластический хирург (По слухам, на том, чтобы Ростунов специализировался на пластике, настояла Катя. Напомним, эта пара познакомилась при пикантных обстоятельствах: Квеленков привел свою супругу и подопечную к хирургу. Чтобы он вскрыл ей абсцесс на ягодице. – М.П.). После аварий лица людей буквально из лоскутков сшивает. К тому же муж стоял не лицом к происходящему действу, а за моей спиной…



- Не промокло ли концертное платье от прилившего молока, когда вы дали сольник за день до выписки из роддома?



- Я и с огромным животом скакала на 10-сантиметровых каблуках! Всю беременность чувствовала себя нормально, токсикоза не было. Я не падала, не спотыкалась, просто очень активно танцевала. Так хотелось поделиться своей радостью! И уже думаю о серьезной работе, в октябре планирую сольный концерт во Дворце "Украина".



А сейчас спасают специальные английские силиконовые накладки, в которых собирается молоко. Его можно потом даже дать ребенку. Думаю, что буду кормить Леночку месяцев до трех.

- Поправились за время беременности?



- На 15 килограммов. Но уже через два дня после родов у меня не было ни одного лишнего килограмма. Сейчас я надеваю все свои прежние наряды. А кушаю даже больше, чем раньше. На ночь - булочки с маслом, чай с молоком.



- За форму груди не опасаетесь? Не думаете в перспективе воспользоваться услугами мужа – специалиста по рукотворной красоте?



- Что вы! У меня сейчас шикарная грудь! Возможно, после рождения второго ребенка я и задумаюсь. Когда нас с дочерью выписывали из больницы, Юра Квеленков сказал тост. Он пожелал, чтобы Леночка была богатой, умной и в старости не дала нам пропасть. На что я ответила: "Юра, если ты говоришь о моей старости, то не дождешься. Ты забыл, за кого я вышла замуж?".



- Уже понятно, на кого похожа ваша кроха?



- Мне кажется, на папу. Она светло-русая и курносенькая. У Лены уже огромный гардероб. Я была совершенно не суеверной в этом. Покупала красивые вещи. Одежды хватит года на три вперед. Мы специально приобрели новую квартиру для мамы, где она будет жить с Леночкой. Чтобы я спокойно уезжала на гастроли.



- Колыбельные малышке поете?



- Конечно, но она реагирует на это совершенно спокойно. Наверное, еще во время внутриутробной жизни привыкла к моему голосу. Во время концертов, бывало, как ударит меня ножкой под ребро! Аж в глазах темнело.



- Кто ночью встает к ребенку?



- Спасает мама. А Володя купает Леночку, иногда печет нам яблоки, готовит...



- Что папа подарил своей малышке?



- Я даже не знаю, можно ли считать кроватку подарком. Нам принесли несколько ложечек "на зубок" (одна — от Chopard, инкрустированная белым золотом). А близкий друг — коллекционный французский коньяк 50-летней выдержки (таких бутылок в мире всего 12), чтобы Леночка открыла его на свою свадьбу.



- Семимесячным деткам нужна особая забота….



- Главное верить, что все будет в порядке, и думать лишь о хорошем. Как только Леночка родилась, мы пригласили отца Георгия, чтобы он сделал ей миропомазание. У меня и мама родилась семимесячной. Думаю, у нас это наследственное. Зато такие дети быстрее набирают вес и уже в пять лет ничем не отличаются от своих сверстников. Бывают даже крепче и здоровее их, потому что вначале им приходится многое преодолеть. Я чувствовала, как Леночка буквально цеплялась за жизнь.



- Характер у дочери уже понятно чей?



- Она настоящий Козерог, как наш дядя Юра Квеленков. Если кушать не хочет, так стиснет губы, ни за что не накормишь.

…Когда у девочки на ножке указательный пальчик длиннее большого, в народе считается, что она будет главенствовать в семье. Моя мама заметила эту особенность малышки и говорит: "Ну, все, Леночка будет всех строить". А Володя уже готовит хворостинки — кавалеров отгонять...



- Пока до Леночкиных женихов далеко, сшили ли вы себе свадебное платье?



- Секрет… Скажу только, что платье будет белое с открытыми плечами и приталенное. Фату покупать не стану. Сделаю красивую прическу и надену длинные бриллиантовые серьги. Муж сказал: "На сцене ты можешь появиться в чем угодно, но на свадьбе будь нежной, как цветок. Такой, какая ты и есть в жизни".



Он даже Леночке бутоньерку из ландышей заказал. А потом мы с Володей поедем в свадебное путешествие в Париж. Леночку оставим дома, пусть сил набирается…



…Бессменный продюсер певицы Юрий Квеленков рассказал нашему корреспонденту, что, забирая свою подопечную из роддома, ограничился букетом роз. Настоящий подарок он собирается сделать, когда Катя соберет близких людей: "Скорее всего, это будет кольцо с черным жемчугом и бриллиантиками, которое Лена наденет на совершеннолетие. А мама скажет ей: "Был такой продюсер, который когда-то меня очень любил, это память о нем...".



- Не чувствуете ли вы вину, что позволили Кате рисковать двумя жизнями, выступая на седьмом месяце беременности? Она ведь досрочно попала в роддом, после того как отработала концерт на 10-сантиметровых каблуках...



- Помните, Воланд-Басилашвили сказал в фильме "Мастер и Маргарита", что кирпич так просто на голову не падает... Танцевала Катя или нет, я здесь совершенно ни при чем. Я не заставлял ее работать, если она себя плохо чувствовала. Она бы меня съела, если бы потом ничего не случилось, а она бы потеряла работу. Я давно держу нейтралитет. Хочет она — значит, делает...

