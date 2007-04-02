Пугачева шокирует общественность

Знаменитую певицу Аллу Пугачеву практически невозможно встретить на светском мероприятии. Если она где и появляется, то исключительно неожиданно и для всех светских хроникеров очень приятно. В конце прошлой трудовой недели Пугачева шокировала журналистскую общественность, абсолютно неожиданно материализовавшись в молодежном клубе "Тень" на презентации видеоролика депутата Андрея Ковалева и певицы Кати Лель. Даже организаторы были не готовы к появлению примадонны. Они спешно освободили для певицы и ее свиты столик. Среди сопровождающих Пугачеву был ее любимец, "фабрикант" Майк Мироненко. Возможно, визит Аллы Борисовны на это мероприятие бизнесмена Ковалева обусловлен ее заботой о юном друге... В последние дни стало окончательно понятно, что солистка поп-группы "Блестящие" Ксюша Новикова, вовсе не беременна. Все сообщения о том, что она покидает группу по причине беременности – неправда. Оказывается, вся эта история – лишь блестящий пиар солистки, которая стала утрачивать свою популярность. Вернуть интерес публики Ксюше помогала певица Жанна Фриске. Ксюша и Жанна великолепно сыграли на публику вместе. На одном из прошедших недавно светских мероприятий Жанна заботливо поглаживала живот своей подруги, как бы общаясь с ее малышом. Пресс-аташе "Блестящих" заявляют, что Ксюша не беременна. Просто в последнее время она сильно располнела, но в данный момент занимается тем, что приводит свою фигуру в норму. На прошлой неделе произошла презентация альбома "Разные" певицы Леры Массквы. Это второй по счету диск Леры. И он, честно говоря, очень похож на первый. Веселые танцевальные песенки, грустные, но легкие песни о любви. Все очень качественно, но нет главного, цепляющего элемента. Им вполне могла бы стать песня "Трубки", которая не вошла в альбом. И, честно признаюсь, эту песню я ждала больше всего. Но лучшее было решено придержать до лета, когда состоится премьера фильма, в саундтрек которого она войдет. А уже потом песня "Трубки" будет включена как бонус ко второму изданию альбома. Альтернативной презентацией для меня стал концерт в поддержку своей пластинки известной очень узкому кругу людей группы Punk TV. Музыка группы напоминает Radiohead, только с ярко-выраженным русским акцентом. Этой зимой Punk TV даже сняли свой первый клип. Но широкая публика его не увидит. Слишком уж неформатный он для таких каналов, как MTV или Муз-Тв. Хотя, очень часто причины в том, что ролик группы не идет на ТВ вовсе не в формате… "Просто на MTV ничего не понимают в музыке!" – сказал мне один из участников группы Punk TV. Заявление, на мой взгляд, довольно спорное. Но и такое мнение имеет право быть. Самым забавным стало ожидание запуска нового проекта Первого канала "Король ринга". Скоро звезды на глазах миллионов телезрителей будут фактически избивать друг друга. А формально – это будут боксерские бои. Пока известные личности регулярно посещают репетиции, которые точнее назвать тренировками по боксу. Так, певцу Владу Топалову предстоит драться с "фабрикантом" Дэном Петровым. Правда, Дэн прогуливает репетиции, так что вполне возможно, Топалову найдут другого соперника. Зрители увидят и показательный бой певицы Лолиты с певцом Борисом Моисеевым. Этой нетрадиционной паре тренироваться даже не надо. В своем дуэте "Пора по бабам" они уже не раз демонстрировали на сцене настоящий бокс, правда, в кровати. Но, как показывает практика, от кровати недалеко и до ринга… Самое интересное, что звездные сражения будут проходить под руководством профессионалов – Кости Цзю и братьев Кличко. Шоу-бизнес также пройдет через мастер-классы Николая Валуева. После которых, звезды, если и не станут самыми сильными и ловкими, то от хулиганов отобьются - точно. А это уже самая настоящая практическая польза от телепередачи.