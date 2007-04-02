Израильские зрители проверили, носит ли Руслана трусы (ФОТО)

Вот и решили известные украинские продюсеры директор "Укргосконцерта" Валерий Куцевалов и генеральный продюсер музыкального канала ОТВ Владимир Орлов устроить здесь конкурс. Причем праздник задумали с размахом! Прямо на берегу моря установили сцену, собрали именитых гостей, пригласили молодых конкурсантов из десятка стран. Украины, России, Грузии, Белоруссии, Болгарии, США и Израиля. Защищать честь нашей страны за море отправились уже успевший свести с ума миллионы девчонок Виталий Козловский и восходящая звезда Наталья Волкова. В первый конкурсный день молодые дарования исполняли песни на родном языке, во второй – всемирный хит. Между выступлениями конкурсантов на фестивальную сцену выходили почетные гости: парни из популярной украинской группы "Х-Президенты", "дикая" Руслана, под коротенькую юбку которой, после известного фото скандала пытались заглянуть самые любопытные зрители из первых рядов, популярный израильский певец и композитор Цвика Пик, написавший для "Евровидения" нашему Александру Пономареву "Аста ла Виста", белоруске Анжелике Агурбаш песню "Покажи мне свою любовь" и легендарный хит "Viva" для Даны Интернэшнл, перепетый Филиппом Киркоровым. За кулисами жизнь текла своим чередом. Народ живо обсуждал очередную пластическую операцию некогда очень популярной в России певицы Анны Резниковой – ее раскруткой занимался самый именитый продюсер всех времен и народов Олег Непомнящий сделавший звезд из Софии Ротару, Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. В Израиле она супер-стар. (Вот только не ясно, неужто при ее деньгах нельзя сделать голливудскую улыбку?) А вот заезжие российские знаменитости Лайма Вайкуле и Наташа Королева выглядели замечательно. Секрет оказался прост – занятия спортом. Лайма призналась, что занимается в тренажерном зале, а Наталья ходит в бассейн. Кстати, в Эйлате Русалка российской эстрады подтвердила это звание, устраивая длительные заплывы до буйков и обратно. "Смотри, не заплыви в соседнюю Иорданию", – кричала певице с берега ее директриса. А вот Татьяна Недельская пляжу предпочла бассейн и SPA-процедуры. "Обожаю Израиль", – призналась певица, вот правда укатила на гастроли, на несколько дней раньше оставив в Эйлате своего мужа народного артиста Украины Яна Табачника, который возглавлял международное жюри. Обладательница титула "Мисс Украина 2001" Александра Николаенко приехала на фестиваль в сопровождении популярного телеведущего Алексея Дивеева-Церковного. По пути из аэропорта Тель-Авива в Эйлат на сутки парочка заехала в Иерусалим, где прошлись по святым местам: посетили Храм гроба господнего и прогулялись по знаменитому Мосту невест. Говорят, кто пройдет по нему, в следующем году непременно сыграет свадьбу! Будем ждать! На экскурсию в Иерусалим съездила и певица Анжелика Рудницкая со своим продюсером Александром Бригенцом. Сходила к Стене плача и оставила там записку с желанием. На вопрос коллег по сцене "Что загадала?" Анжелика отшутилась: "Попросила чтобы Верка Сердючка выиграла на "Евровидении"!" Первый конкурсный день не обошелся без накладок и скандала. Во время выступлений конкурсантов то и дело вырубался звук, а украинских участников явно засудили, поставив самые низкие оценки. В результате после первого дня 1, 2, и 3 места достались… Кому бы вы думали? Израильтянам! Возмущениям публики не было предела. На второй день жюри было более объективно, а его председателю Яну Табачнику удалось отстоять и других не менее талантливых участников. В результате Гран-при, 15 тысяч долларов и позолоченная статуэтка верблюда, инкрустированная драгоценными камнями достались Насте Казаковой из Израиля, первое место отдали Анри из Грузии, второе - нашей Наталье Волковой, а третьим стал Виталик Козловский! Кстати, Лайме Вайкуле судить нашего конкурсанта пришлось вот уже во второй раз. Она была членом жюри и на "Новой волне-2004", где выступал Козловский. После выступления, Виталий, заглянул в гримерку к Лайме. "Ты заметно вырос в профессиональном плане, – заявила с улыбкой звезда. - Но то, что у тебя на голове это же какой-то кошмар! Зачем ты прячешь от зрителей свое красивое лицо. Немедленно подстригись! Тебе будет очень хорошо!". К слову, отдохнуть конкурсантам "Эйлата" удалось лишь после окончания конкурса. На следующий день кто-то отправился по магазинам, кто-то на экскурсии. Наши Наталья и Виталик посетил местную достопримечательность "Кинг парк"- эдакий мини-Диснейленд.