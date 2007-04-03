Самых красивых украинок будут выбирать Кличко и Стогний (ФОТО)

В этом году организаторы, учитывая ошибки предыдущих лет, решили делать ставку не столько на внешность конкурсанток, сколько на их внутренний мир. «Модельная внешность, конечно же, приветствуется, но не это главное. – говорит президент национального комитета «Мисс Украина» Лилия Кузнецова. – Девушка должна быть не только привлекательной внешне, но и образованной, учтивой, коммуникабельной, участвовать в социальной жизни страны». Поэтому все конкурсантки, прежде чем приступить к репетициям в одном из санаториев в Пуще-Озерной, объехали детские дома страны с благотворительной миссией. Планируется также, что после проведения конкурса «Мисс Украина 2006» Ольга Шилованова и ее преемница, победительница этого года, проведут благотворительный аукцион, в котором будет на торги будет выставлена кукла от Шанель, сделанная по эскизу Карла Лагерфельда. Знаментый модный дом выпустил коллекцию из 30 эксклюзивных экземпляров кукол, три из которых попали в Украину благодаря связям организаторов конкурса. Каждая из кукол имеет свой номер, обозначенный как на самой кукле, так и в соответствующем сертификате. Кукла-мышонок, выставляемая в Киеве на аукционе, имеет номер 1445. Это игрушка-трансформер, которую можно использовать как подставку для флага. Какова стартовая цена лота, пока не извесно, но одна из кукол, выставленная на аукционе в Сент-Морице ушла с молотка за 27 тысяч швейцарских Франков. Все средства, вырученные от продажи куклы на аукционе 14 апреля, уйдут на помощь детским домам для детей-инвалидов. Стало также известно, что в жюри конкурса «Мисс Украина» в этом году войдут режиссер Семен Горов, главный редактор газеты «Факты» Александр Швец, Дмитрий Гордон, Константин Стогний, Владимир Кличко, Лилия Подкопаева. Девушки будут выходит на сцену в купальниках и коктейльных платьях от Виктора Григорьева, бальных нарядах от Инны Черняк, а также одежде из коллекции Роксоланы Богуцкой, а также в мужских костюмах от фирмы «Стелла». Кстати, на нашем сайте продолжается голосование читателей за самую красивую девушку. Причем посетители сайта могу проголосовать как за, так и против. Итоги будут подведены 13 апреля, за день до финала конкурса во Дворце «Украина».