Витаса закрывали телами женщины израильской армии

3 апреля 2007, 11:30

Публичные люди, а особо звезды шоу-бизнеса часто страдают из-за чрезмерной любви своих фанатов. На сей раз жертвой «преклонения» стала любимая многими народная артистка София Ротару. На мобильный телефон её российских концертных директоров после перерыва снова посыпались SMS-ки с угрозами. Шантажистка грозилась убить внучку знаменитой певицы - 5-летнюю Сонечку.

Российские правоохранители быстро вычислили телефонную террористку. Ею оказалась ярая поклонница творчества Софии Ротару Галина Стародубова из Тулы. Женщина уже не раз задерживалась милицией за угрозы российским звездам и периодически сидела в СИЗО. Но поскольку в действиях Стародубовой милиция не увидела состава преступления, её каждый раз отпускали, даже не доводя дела до суда. А выйдя на свободу Галина снова бралась за свое. Каким-то образом раздобыв телефоны звездных людей, просилась к ним на концерты, за кулисы, на частные вечеринки. Потом, подружившись со звездой, она желала быть рядом всегда, вплоть до того, что напрашивалась за семейный стол. Каждый отказ она воспринимала хуже личного оскорбления. Злилась и начинала мстить.

Первой жертвой непонятной любви Галины Стародубовой стала известная российская певица Анастасия. Сначала женщины дружили, общались почти каждый день. Галина посещала почти все концерты певицы, а своим друзьям рассказывала, будто они лучшие подруги. Ссора произошла на ровном месте. На частной вечеринке после очередного концерта Анастасия решила раздарить фанаткам свои концертные платья. Одно из них больше всего понравилось Галине, но певица вручила его другой своей поклоннице. Стародубова устроила грандиозный скандал, обещая уничтожить Анастасию. Потом несколько лет забрасывала её SMS-ками с угрозами, пока звезда не сменила телефон.

Затем Стародубова переключилась на Ларису Долину. Но охрана певицы сработала профессионально и сразу же пресекла телефонный шантаж. Поняв, что на этом поле ей ничего не светит, Галина Стародубова нашла себе новый объект «обожания». Всегда доброжелательная и идущая на контакт София Ротару и не подозревала, чем может обернуться для неё «любовь» поклонницы. Директора Софии Михайловны знали Галину в лицо, проводили её на все концерты певицы, позволяли ей лично общаться со звездой после концерта. «Я сама с ней не раз разговаривала. На первый взгляд абсолютно адекватная нормальная молодая женщина. Но она желала слушать только то, что хочет. В какой-то момент беседы она будто отключалась и слышала только себя. Если ее просьбы не принимались ко вниманию, человек автоматически становился для нее врагом и на него сыпались угрозы», -  рассказывает пресс-секретарь народной артистки Екатерина Васильева. Чем обидела София Ротару Стародубову, не понятно. Но вот уже несколько месяцев она угрожает жизни близких певице людей. Обращения в милицию ничего не дали. Тем не менее, в быту звезда не пользуется услугами телохранителей. Они сопровождают знаменитую певицу только во время концертов.

Нападкам обезумевших фанатов поддавался и Зайка Филипп Киркоров.  Фанаты «короля римейков» не раз рвали на нем одежду и даже нападали в темном подъезде. А во время гастролей певца в Астрахани местные поклонники напичкали гостиничный номер приборами видеонаблюдения и прослушивания. Записав компромат, они пытались продать свое «произведение искусства» за немалую суму самому Киркорову. Правда, он на поводу шантажистов не пошел, а тут же обратился в милицию, которая быстро вычислила посягателей на личную жизнь певца. После этого случая Киркоров  без охраны ни ногой. А перед тем, как заселиться в гостиничный номер,  охранники его тщательно проверяют.

Кстати, самый верный страж «звездного тела» - директор певца Николай. Он повсюду следует за своим подопечным и даже отвечает на звонки по мобильному телефону. Кроме того, на выездных мероприятиях за Киркоровым следуют еще три телохранителя. Все надежно и пафосно, как любит Филя.

Впрочем, даже Киркорову не сравниться с «бензиновой принцессой» Алсу. После того, как эту хрупкую барышню засыпал угрозами неизвестный маньяк, обеспокоенные родители певицы наняли  за бешенные деньги  (6 тысяч долларов в месяц каждому) аж четырех заграничных бодигардов, работавших с мировыми звездами. А после свадьбы за безопасность Алсу взялась отвечать целая армия специально обученных крепких парней – ведь папа мужа певицы владеет крупным охранным агентством.

А вот Валерию Леонтьеву достаточно и одного охранника, который следует за певцом по всюду без отдыха уже несколько лет. Только несколько недель в году, когда Леонтьев отдыхает в своем доме в Майами, мускулистый молодой человек может свободно распоряжаться своим временем.

Одним охранником довольствуется также Дима Билан. А за безопасность нашей звезды Таисии Повалий, кроме муже-продюсера Игоря Лихуты, отвечает и двухметровый водитель-телохранитель, который работает со звездным семейством уже несколько лет.  

В последнее время среди звезд шоу-бизнеса прослеживается модная тенденция на женщин-телохранителей. Во время гастролей Витаса в Израиле к нему было приставлено аж восемь девушек, служащих в израильской армии. Они сопровождали певца во время экскурсий, гастролей и на концертах.

С девушкой-секьюрити появлялась в тусовке и певица Земфира. Высокая белокурая красавица выполняла функции водителя и телохранителя. Желтая пресса утверждала, что между звездой и охранницей были не только деловые отношения.

В сопровождении женщины по имени Ольга некоторое время появлялась на публике и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Правда, свою спутницу Алла Борисовна представляла как дальнюю подругу. Но профессионалы-бодигарды утверждают, что Ольга была телохранителем звезды. «Достаточно взглянуть на пружинистую походку сопровождающей примадонну дамы, на ее стойку на полусогнутых ногах, плавные движения и молниеносный поворот головы, чтобы сделать вывод: Ольга занимается восточными единоборствами», - утверждает один из них.

Большинство звезд пользуется услугами профессиональной охраны только во время концертов. Для этого они нанимают либо частное агентство, либо полагаются на нашу доблестную милицию. Правда, последние не в восторге от работы с артистами, особенно с представителями «тяжелой» музыки, поскольку те, сами провоцируют опасные ситуации, как в концертном зале, так и за его пределами. На одном из концертов группы «Ленинград» солист Сергей Шнуров пил водку, а потом вдруг решил угостить одного из зрителей. Бросил бутылку со спиртным в зал – желающих отхлебнуть оказалось так много, что милиция еле сдержала ограждение. Благо, в  давке никто не пострадал.  

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